Не ФГОС, а в глаз

Министерство просвещения РФ продемонстрировало, что умеет гибко реагировать на требования профессионального сообщества. При разработке новых Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного образования (ФГОС) Министерство теперь ведет себя именно так, как хотели год назад ученые и педагоги. Другой вопрос, оценят ли?

Напомним, год назад попытка Министерства представить новые стандарты ФГОС вызвала критику со стороны ученого и педагогического сообщества. В спор вмешалась даже Российская академия наук (РАН), которая критически отозвалась о проекте новых государственных стандартов. В своем письме на имя министра Ольги Васильевой вице-президент РАН Юрий Балега, кроме ряда критических замечаний, предложил создать площадку для публичного обсуждения новых проектов, а также разместить на сайте министерства результаты экспертиз.

И вот теперь на примере ФГОС Министерство тестирует новый механизм принятия нормативной документации. Каждый педагог, методист или чиновник в сфере образования теперь может принять участие в обсуждении и внесении поправок в проекты административных документов, которые задают основу для содержания и определяют условия обучения российских детей. «Именно на их основе проходит экспертиза школьных учебников, готовятся школьные учителя, оснащаются и строятся новые школы, задаются ориентиры для современной школы», - поясняет статс-секретарь и замминистра Павел Зенькович в обращении Министерства просвещения, размещенном на сайте.

Министр просвещения Ольга Васильева, выступая в рамках Петербургского международного образовательного форума, сообщила, что обсуждение обновленных проектов ФГОС началось в пятницу, 29 марта. Проект новых ФГОС подготовили педагоги трех российских вузов - Российского государственного педагогического университета (РГПУ) им. А.И. Герцена, Московского педагогического государственного университета (МПГУ) им. В.И. Ленина и Московского городского педагогического университета.

Прозрачность принятия нормативных актов, и ФГОС в том числе, всегда была одной из горячих тем, вокруг которой было сломано немало копий. В принципе, отсутствие прозрачности при принятии государственных решений - это стандартная претензия к государственным органам. Чтобы решить эту задачу, Министерство просвещения запустило процесс обсуждения и внесения поправок, который продлится весь апрель.

Интернет-дискуссия дает возможность мониторить процесс обсуждения и внесения изменений в ФГОС, а также предлагать свои варианты поправок в проекты образовательных стандартов.

Сейчас проекты ФГОС начального общего и основного общего образования доступны для изучения на сайте www.preobra.ru, работающим под лозунгом «Площадка для родителей и учителей».

Как следует из текста обращения за подписью статс-секретаря, процесс состоит из логических этапов:

На стартовом этапе ученые разработали ФГОС, а Министерство просвещения опубликовало проекты документов на сайте;

На этапе обсуждения учителя с помощью Интернет-технологий оценивают ФГОС на предмет практического применения и высказывают свои замечания.

Для удобства Министерство структурирует обсуждение по разделам, которые соответствуют разбивке изменений во ФГОС: русский язык, история, математика, иностранный язык, биология, химия… В общем, весь спектр предметов из школьной программы. Каждый участник, прошедший процедуру регистрации, может высказать с помощью Интернет-сайта свои пожелания и предложения.

Например, выбрав такой раздел как «химия», зарегистрированный участник получает возможность выбора либо одной, либо сразу всех трех опций:

1) Ознакомиться с текстом документа;

2) Добавить свои предложения по доработке проекта ФГОС;

3) Прокомментировать и оценить предложения своих коллег из сферы образования и науки.

Да, весь массив мнений, оценок и предложений модерируют координаторы разделов. В свою очередь координаторы - это практикующие школьные учителя, поэтому они способны на старте «отделить зерна от плевел» и направить дискуссию в конструктивное русло.

Финальный этап предполагает, что результаты профессиональной дискуссии на сайте обработает рабочая группа, которая оценит высказанные замечания и предложит свои выводы.

Сейчас на сайте развернулось активное обсуждение, которое продлится весь апрель. Что касается нового подхода, когда Минпросвещения сделало процесс принятия ФГОС максимально открытым и прозрачным, то здесь есть свои плюсы и свои издержки. Начать с того, что процесс согласования всех замечаний и поправок по определению очень трудоемкий. С другой стороны, цивилизованный диалог предполагает взаимную ответственность. Потому что если раньше и РАН, и педагоги выступали в роли вольных критиков, имеющих возможность высказать свое «фе», но априори ни за что не отвечающих, то теперь ситуация изменилась.

Да, теперь вы можете высказать свои критические замечания, но и практически в режиме онлайн получить обратную связь - увидеть, что думают коллеги по поводу вашей позиции. И такой подход с самого начала ставит любых огульных критиков в невыгодное положение. Потому что вариант отмолчаться сейчас, а потом начать критиковать теперь вряд ли пройдет. Со стороны тысяч российских педагогов, участвовавших в работе над ФГОС на Интернет-площадке, последует справедливый вопрос - почему критики не высказывали свои замечания в процессе всеобщей дискуссии?

Снова-таки, как известно, истина рождается в споре, а обсуждение на Интернет-площадке предлагает дискуссию между учеными, которые разработали ФГОС, и учителями, которые воплощают образовательные программы на практике.

Получается, что с помощью механизма обсуждения на публичной площадке критики оказались «в одной лодке» с авторами ФГОС.

Например, если в прошлом году РАН утверждала, что предложенный проект ФГОС содержит «коррупционные риски», то сегодня Минпросвещения создало условия, чтобы нивелировать подобные недостатки еще на старте.

Поэтому, если по справедливости, то не только Академия наук, но и все академическое, и педагогическое сообщество имеют возможность исключить и возможные коррупционные риски, и другие недочеты. Как говорится, было бы желание участвовать.