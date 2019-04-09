Программа Build UP привлекла более 600 технологических стартапов

Акселерационная программа Build UP - первый на российском рынке проект по поиску современных технологий и внедрению их в производство - завершила прием заявок на участие. Программа, созданная строительными компаниями «Галс-Девелопмент», «Дон-Строй-Инвест» и «Фодд» при поддержке Фонда «Сколково», стартовала в Москве в декабре 2018 года. За это время заявки на участие в ней подали 637 отечественных и зарубежных стартапов, предлагающих инновационные технологии для строительства, продажи и эксплуатации недвижимости. В феврале в столичном технопарке «Сколково» прошла конференция Build UP Open Day, собравшая под одной крышей более 400 стартапов и инновационных компаний.

- Акселерационная программа Build UP – это первая масштабная работа строительной и девелоперской отрасли с инновациями. С момента старта Build UP и до настоящего момента наблюдается огромный интерес инновационных компаний к данному акселератору. Благодаря этому компании-партнеры акселератора «Галс-Девелопмент», «Дон-Строй-Инвест» и «Фодд» смогут получить лучшие инновационные решения, имеющиеся на рынке, и применить их для развития своих бизнесов, - отметил вице-президент – исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Олег Дубнов.

Первый этап проекта Build UP, завершившийся 31 марта, оказался более чем успешным: число желающих участвовать в нем превысило предполагаемое количество почти в три раза. Больше всего заявок было подано из Москвы и Санкт-Петербурга, также к проекту подключились стартапы из других городов России — Волгограда, Нижнего Новгорода, Перми, Челябинска, Краснодара (на долю регионов приходится 41% заявок). Интерес проявили и международные участники — заявки пришли от компаний Индии, Турции, Казахстана, США, Бельгии и Сингапура.

Львиная доля предлагаемых участниками проекта идей приходится на технологии, снижающие сроки и стоимость строительства (43% поданных заявок). Еще 20% заявок — это инновации, позволяющие улучшить качество жизни. Почти 19% стартапов посвящены высоким технологиям и развитию инженерных систем, около 18% предлагают бизнес-идеи в сфере маркетинга и продаж.

При этом 36% стартапов, претендующих на участие в акселерационной программе Build UP — это готовый бизнес, 26% проектов находятся в стадии опытной разработки, и 23% готовятся к старту бизнеса.

В апреле все стартапы, подавшие заявки на участие, пройдут заочную экспертную оценку. По ее итогам самые многообещающие разработки будут отобраны в акселерационную программу, где они будут усовершенствованы и адаптированы под задачи строительного бизнеса.

- В настоящее время Фонд «Сколково» проводит внутреннюю и внешнюю экспертизу поступивших заявок, - рассказал Олег Дубнов. - Уверен, что после окончания экспертизы проектов в середине мая партнеры акселератора «Галс-Девелопмент», «Дон-Строй-Инвест» и «Фодд» смогут выбрать высококачественные проекты для акселерации и пилотного внедрения.

Финал программы Build UP запланирован на сентябрь 2019 года. К этому времени будут отобраны не менее 12 стартапов, которые найдут применение на объектах строительных компаний — организаторов проекта.