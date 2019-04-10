Из сносимых хрущевок будут переселять в другие районы

Еще в марте правительство Москвы приняло важное постановление (№ 174 от 11 марта). Согласно ему столичный Фонд реновации теперь может при согласии жителей дома, который будут сносить, заключать с ними договор на переселение в другой район. Напомним, до этого участникам программы реновации могли предлагать новые квартиры только в пределах района, где находился их старый дом. Тут же «диванные критики» принялись это решение интерпретировать. Начались слухи, толки, страхи. А вот ключевые слова «при согласии жителей» в этом нестройном хоре как-то потерялись.

Суть постановления пояснил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

- У Фонда реновации появилось право предложить собственнику равнозначную квартиру в другом районе. А у жителя появилось право этим воспользоваться, - цитирует Левкина информационное агентство «Москва». - При этом ключевая обязанность, которая была установлена законом о статусе столицы, - Москва обязана предоставлять равнозначную квартиру в том же районе - остается, а это постановление дает возможность предложить, а собственник имеет право согласиться или не согласиться. Это будут штучные решения, единичные, никакой массовости, безусловно, в этом не будет.