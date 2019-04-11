"Умный" корейский госпиталь в Москве: Новейшие лекарства от рака, лечение по гаджету и концерты для пациентов

В 2022 году в Международном медицинском кластере в Сколково откроется многофункциональный корпус "Умного госпиталя будущего" Bundang (Бундан) Сеульского национального университета. Его уже начали строить столичные власти вместе с частным инвестором. По своей "начинке" он будет не просто повторять южнокорейский госпиталь, но даже во многом превосходить его.

Напомним, ранее мэр Сергей Собянин открыл первую очередь московского медкластера в Сколково - израильскую клинику «Хадасса» (см. "Справку "КП").

Следующим станет "умный" госпиталь Бундан. Врачи будут принимать по таким направлениям, как ранняя диагностика (чек-ап), онкология, кардиология, ортопедия и травматология, реабилитация, профилактическое медицинское обследование по стандартам, принятым в Корее. Кроме этого, в "умном" госпитале разместятся палаты интенсивной терапии, поликлиника, аптека, научно-исследовательский центр, конференц-зал и симуляционный центр. В будущем - геномная лаборатория. Филиал южнокорейской клиники в Москве планирует заниматься не только медициной, но и научными и образовательными проектами.

Корреспондент "КП" побывала в госпитале Бундан в Сеуле и узнала, как все это будет работать в Москве.

СТОЛИЧНЫЕ ВРАЧИ И МЕДСЁСТРЫ УЖЕ ПРОХОДЯТ СТАЖИРОВКУ

В просторном холле сеульского госпиталя цветут деревья. Рядом с ними прячется под чехлом рояль.

- Для пациентов два раза в месяц проводим концерты с хоровыми выступлениями, танцами, даже показы мод, чтобы посетители не чувствовали себя, как в больнице, - проводит экскурсию для журналистов профессор Международного медицинского центра госпиталя Бундан Сергей Ким. - На крыше четвёртого этажа - турники для занятий, дорожки для прогулок, беседки для отдыха. В парке около клиники можно отдохнуть среди цветущей сакуры.

Кстати, сегодня в холле играет оркестр виолончелисток Cellophonia из города Сонгнам, предместья Сеула. В программе - музыка корейских композиторов и мелодии из зарубежных кинофильмов.

Сегодня в холле играет оркестр виолончелисток Cellophonia из города СонгнамФото: Светлана ВОЛКОВА

Народу везде много - больные с капельницами на каталках и в инвалидных креслах, мамы с детьми, пожилые люди, молодёжь. Никаких бахил и сменных халатов. При желании с заболевшим родственником может находиться в палате и даже в реанимации кто-то из близких. Прямо в пижамах и тапочках пациенты могут перекусить на первом этаже в кафе с библиотекой или купить продукты здесь же в минимаркете (ЕСТЬ ФОТО КАФЕ). Словом, больницей в Бундане и не пахнет. Это больше напоминает высокотехнологичную фабрику здоровья.

В парке около клиники можно отдохнуть среди цветущей сакурыФото: Светлана ВОЛКОВА

Посетители около регистратуры с электронным табло ожидают своей очереди приёма. В среднем попасть в кабинет к врачу можно в течении 10 минут. Каждый день в госпитале Бундан проходят около 6 тысяч амбулаторных приёмов в поликлинике и 170 операций в стационаре. В нем лечатся не только пациенты из Кореи, но и так называемые медицинские туристы из 191 страны. В основном из России, государств СНГ, Катара и Арабских Эмиратов, Китая, Японии, США. Россияне чаще добираются сюда из ближайших к Южной Корее городов нашей страны - Новосибирска, Иркутска, Хабаровска и Владивостока.

Посетители около регистратуры с электронным табло ожидают своей очереди приёмаФото: Светлана ВОЛКОВА

Традиционно южнокорейская система здравоохранения считается одной из наиболее эффективных в мире. У неё 4 место в рейтинге The Most Efficient Health Care американского агентства финансово-экономической информации Bloomberg.

Госпиталь Бундан - один из крупнейших многопрофильных медицинских центров Южной Кореи. В нем работают около 800 докторов и 2000 медсестер, более 1300 коек, 38 операционных. Сегодня открытая в 2003 году клиника признана лучшим медучреждением страны согласно рейтингу Korea Brand Power Index и входит в пятёрку лучших лечебных центров Кореи. Кстати, с 2014 года по совместной программе департамента здравоохранения Москвы и сеульского госпиталя главные врачи, узкие специалисты и старшие медсестры столичных поликлиник и больниц проходят стажировки в главных отделениях Бундана. Для будущей клиники в Международном медицинском кластере в Сколково отдельно подберут и обучат не только корейский, но и российский персонал.

ОПЕРАЦИЯ ЧЕРЕЗ "ЗАМОЧНУЮ СКВАЖИНУ"

Врачи госпиталя добились минимального процента осложнений после операций (0,5% против 4 - 50% в других медицинских центрах) и одного из самых высоких показателей 5-летней выживаемости при некоторых видах онкологии. К примеру, при раке лёгких первой стадии 9 из 10 человек живут дальше в течение пяти лет, то есть наступает практически полное излечение.

При этом сложнейшие операции проводятся через небольшой разрез размером с замочную скважину, то есть с помощью малоинвазивных методов. А при колоректальном раке (один из шести самых частых онкологических диагнозов москвичей. - Прим. авт.) хирурги Бундана проводят операции с сохранением пострадавших органов без ухудшения качества жизни человека. В московском филиале планируется в том числе использовать для лечения рака новейшие лекарства, применяемые в Корее, но пока ещё не опробованные столичными больницами.

- Мы хотим предложить пациентам в Москве лучшую медицинскую помощь, максимальную безопасность и сертифицированную систему управления, - сказал на пресс-конференции президент госпиталя Бундан Сеульского национального университета Джон Санг Хун. - Филиал нашего госпиталя поможет создать новую медицинскую культуру в Москве.

Госпиталь работает на базе собственной цифровой медицинской информационной системы с электронным архивом клинических данных, мобильной передачей биометрических показателей каждого пациента - анализов и диагностики.

Госпиталь работает на базе собственной цифровой медицинской информационной системы с электронным архивомФото: Светлана ВОЛКОВА

С помощью персонального браслета на руке и любого гаджета врач всегда может онлайн проверить состояние своего больного, назначить препараты или ответить на его вопрос. А пациент на выбор через прикроватный монитор в палате, с помощью мобильника или инфокиоска в госпитале онлайн смотрит свою историю болезни, узнает и выполняет рекомендации врача, время обхода, распорядок своего дня, готовится к обследованию по видеоинструкциям в виде мультиков.

Врач всегда может онлайн проверить состояние своего больногоФото: Светлана ВОЛКОВА

Госпиталь Бундан стал первым в мире медцентром, проводящим все лечебные и диагностические процедуры без бумаги и рентгеновских плёнок. Пациентам не надо бегать по кабинетам с кипой выписок, снимков и направлений в руках. По такому же стандарту будет работать и клиника в Международном медицинском кластере в Сколково.

В КЛИНИКУ ПОЕДЕМ ПО МОСКОВСКИМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДИАМЕТРАМ

В медкластере на площади около 400 тысяч квадратных метров разместятся ведущие международные клиники. В перспективе они смогут принимать до 300 тысяч пациентов в год. Предварительную готовность к участию в проекте подтвердили 25 зарубежных клиник и 5 инвесторов. Сейчас четыре из них уже подписали соглашения с правительством Москвы. В сентябре прошлого года первым открылся диагностический центр израильской клиники «Хадасса». В нем будут работать врачи 50 специальностей. На очереди ещё три крупных центра - южнокорейский госпиталь «Бундан» и испанская клиника «Роман Фернандес». А недавно при участии мэра Москвы Сергея Собянина подписано еще одно соглашение - с французской Oprea Group. К 2022 году компания построит Центр высокотехнологичной реабилитации Clinea площадью 10 тысяч "квадратов".

- Создание международного медицинского кластера в Сколково является важной вехой в инновационном развитии здравоохранения Москвы, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. - Это абсолютно новый мегапроект не только для нашего мегаполиса, но и для всей России, и он уникален. Подобных кластеров в столице никогда не было. Сама идеология проекта серьезным образом повлияет на развитие всего нашего города. Чтобы получить высокотехнологичную медицинскую помощь с применением последних достижений в международной медицине, нашим гражданам не нужно будет ездить зарубеж. Все услуги, причем, самого высокого качества, они смогут получить непосредственно у себя в городе.

Столичные власти обеспечивают медицинский кластер удобным транспортом. В Сколково уже сейчас можно добраться на авто по прямой по Северо-Западной хорде.

- Эта дорога в свою очередь интегрирована с Северо-Восточной хордой и Южной рокадой, а вместе с проектируемой сейчас Юго-Восточной хордой все эти магистрали, напомню, создадут хордовое кольцо, то есть новую скоростную внутригородскую магистраль, - отметил глава столичного Стройкомплекса. - Кроме того, в медкластер можно будет попасть с помощью маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) Одинцово-Лобня. Его планируем запустить в конце этого года - начале следующего. Сейчас строится платформа Сколково вместо старого остановочного пункта Трёхгорка Смоленского направления Московской железной дороги.

ЦЕНА ВОПРОСА

Пациенты "умного" госпиталя Бундан в московском медкластере смогут лечиться как платно - по полисам добровольного медстрахования, оформленным лично или через своего работодателя, так в перспективе возможно и по направлениям по полису ОМС. К примеру, для платных посетителей комплексное обследование здоровья по программе ранней диагностики (чек-ап) за один - два дня в среднем обойдётся в 50 000 - 65 000 рублей.

КОНКРЕТНО

Какой будет клиника в столице

Площадь - 47,5 тыс. кв. м

Количество коек - 300, в том числе 8 операционных и реанимация.

Медицинская помощь - более 26 тыс. пациентов в год. Из них 36% случаев - стационарное лечение и 64% - амбулаторная помощь.

Комплексные медицинские обследования (check-up) - более 14 тыс. пациентов в год.

К 2024 году в клинике будет работать около 500 медицинских специалистов, в том числе 11% иностранного персонала и 89% обученных российских специалистов.