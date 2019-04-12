2019-04-12T02:06:50+03:00
Общество

ВДНХ приглашает отметить День космонавтики

На главной выставке страны пройдут экскурсии, диктант, лекции и мастер-классы
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
В павильонах ВДНХ пройдут праздничные мероприятия.В павильонах ВДНХ пройдут праздничные мероприятия.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

12 апреля на ВДНХ отметят День космонавтики. Основные праздничные мероприятия пройдут в центре «Космонавтика и авиация».

В 11 утра в конгресс-зале центра стартует первый Космический диктант, который проведет летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин. Участник российских и американских экипажей задаст вопросы о космосе, для ответа на каждый из них будет отведена одна минута. После завершения диктанта все участники получат памятное свидетельство и смогут бесплатно посетить экспозицию центра. Диктант будет интересен старшим школьникам и более взрослым участникам.

Правильные ответы диктанта планируется опубликовать 13 апреля на сайте центра cosmos.vdnh.ru, а 16 апреля - имена победителей. Тройку самых компетентных участников конкурса наградят часами - такими же, которые 12 апреля 1961 года взял в первый полет Юрий Гагарин. Кроме того, участников ждут специальные призы от Федора Юрчихина.

Еще одним подарком для посетителей центра в этот день станут бесплатные обзорные экскурсии. Они будут проходить каждый час - с 11.30 до 20.30. А две из них проведет Федор Юрчихин - в 12.30 и 13.30.

Ценителей искусства в разделе «КБ-3. Космодром будущего», который находится в подкупольной зоне павильона, ждет выставка современного фотохудожника Максима Иванова «Победители». Проект посвящен талантливым детям - победителям Всероссийской олимпиады школьников по астрономии.

Желающим попробовать «космос на вкус» стоит заглянуть в кафе «Урожай» (павильон № 230) и точки продажи «Булочка» на Центральной аллее ВДНХ. 12 апреля здесь можно приобрести пряники в форме планет и других космических фигур.

Обсудить космонавтику будущего представится шанс 12 апреля в 19.00 в филиале Политехнического музея, расположенного в павильоне № 26. Там состоится публичная дискуссия «Жизнь в экстремальных условиях на Земле и в космосе». Доктор физико-математических наук Валерий Шематович и кандидат биологических наук Зоригто Намсараев расскажут о внеземной жизни и возможности ее обнаружения в Солнечной системе.

Кроме того, с 12 по 14 апреля на территории ВДНХ пройдет масштабный волонтерский фестиваль «Пора в космос» - москвичей и гостей столицы ждут бесплатные лекции, мастер-классы, кинопоказы, презентации книг и творческие встречи.

ВАЖНО!

Как выставка встретит 80-летие?

В 2019 году ВДНХ исполняется 80 лет. К юбилейным торжествам, которые запланированы на лето, главная выставка страны предстанет обновленной.

Завершается реставрация фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок» - впервые за полвека! Для работы над скульптурами 16 красавиц использовано 6 килограммов сусального золота. Этим летом на выставке откроется современный парк аттракционов. Часть из них будет располагаться под открытым небом, часть - в павильонах. Также появится новое колесо обозрения, которое получит название «Солнце Москвы». Аттракцион войдет в список высочайших в мире - 140 метров!

Причем за последнее время ВДНХ прославилааь не только как развлекательный, но также как культурный и познавательный центр. Здесь регулярно проходят выставки и лекции. В феврале в павильоне № 317 открылся совместный проект ВДНХ и музея современного искусства «Гараж». В распоряжении художников - 18 отдельных мастерских и общая покрасочная.

Сегодня ВДНХ - это более 317 гектаров территории. Выставка может похвастаться 30 миллионами посетителей в год, 49 объектами культурного наследия, проведением больше 100 выставок и 350 конгрессов в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В московском метро на турникетах стали тестировать камеры распознавания лиц
Футболист «Спартака» Гулиев сломал нос американцу
В московском метро тестируют камеры распознавания лиц
За похищение человека в Подмосковье задержан вор в законе
В Москве стартует сезон ремонта дорог
Трое налетчиков с пистолетами ограбили магазин в Подмосковье
9 апреля стал самым теплым днем весны
В Митино построят школу и детский сад
В Москве девушка умерла в ванной после падения смартфона
Закулисье концерта «Удачные песни»: Группа Queens показала, что осталось за кадром
Первые перелетные птицы вернулись в Москву после зимовки
Бесплатные маршруты перевезли порядка 200 тысяч пассажиров метро
Сергей Собянин открыл новый зал в Доме музыки
В Подмосковье при пожаре погибли два ребенка и женщина
Московских водителей предупредили об осложнениях на дорогах 4 апреля
В ТРЦ «Океания» дал течь огромный аквариум
С 6 по 11 апреля на юго-востоке Москвы ограничат движение
МЧС закрывает московский Центр управления в кризисных ситуациях
Подмосковье полиция задержала вора-мигнранта
Названы станции метро, на которых в 2019 году пройдет капремонт
Ремонт дорог в Подмосковье планируется начать 1 мая
Участник драки с охранниками в МДМ рассказал, как все было
В Москве 20 апреля проведут юбилейный субботник
Запившая мать на несколько дней бросила больного ребенка
Мужчину избили и ограбили в Подмосковье