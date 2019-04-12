ВДНХ приглашает отметить День космонавтики

12 апреля на ВДНХ отметят День космонавтики. Основные праздничные мероприятия пройдут в центре «Космонавтика и авиация».

В 11 утра в конгресс-зале центра стартует первый Космический диктант, который проведет летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин. Участник российских и американских экипажей задаст вопросы о космосе, для ответа на каждый из них будет отведена одна минута. После завершения диктанта все участники получат памятное свидетельство и смогут бесплатно посетить экспозицию центра. Диктант будет интересен старшим школьникам и более взрослым участникам.

Правильные ответы диктанта планируется опубликовать 13 апреля на сайте центра cosmos.vdnh.ru, а 16 апреля - имена победителей. Тройку самых компетентных участников конкурса наградят часами - такими же, которые 12 апреля 1961 года взял в первый полет Юрий Гагарин. Кроме того, участников ждут специальные призы от Федора Юрчихина.

Еще одним подарком для посетителей центра в этот день станут бесплатные обзорные экскурсии. Они будут проходить каждый час - с 11.30 до 20.30. А две из них проведет Федор Юрчихин - в 12.30 и 13.30.

Ценителей искусства в разделе «КБ-3. Космодром будущего», который находится в подкупольной зоне павильона, ждет выставка современного фотохудожника Максима Иванова «Победители». Проект посвящен талантливым детям - победителям Всероссийской олимпиады школьников по астрономии.

Желающим попробовать «космос на вкус» стоит заглянуть в кафе «Урожай» (павильон № 230) и точки продажи «Булочка» на Центральной аллее ВДНХ. 12 апреля здесь можно приобрести пряники в форме планет и других космических фигур.

Обсудить космонавтику будущего представится шанс 12 апреля в 19.00 в филиале Политехнического музея, расположенного в павильоне № 26. Там состоится публичная дискуссия «Жизнь в экстремальных условиях на Земле и в космосе». Доктор физико-математических наук Валерий Шематович и кандидат биологических наук Зоригто Намсараев расскажут о внеземной жизни и возможности ее обнаружения в Солнечной системе.

Кроме того, с 12 по 14 апреля на территории ВДНХ пройдет масштабный волонтерский фестиваль «Пора в космос» - москвичей и гостей столицы ждут бесплатные лекции, мастер-классы, кинопоказы, презентации книг и творческие встречи.

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Как выставка встретит 80-летие?

В 2019 году ВДНХ исполняется 80 лет. К юбилейным торжествам, которые запланированы на лето, главная выставка страны предстанет обновленной.

Завершается реставрация фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок» - впервые за полвека! Для работы над скульптурами 16 красавиц использовано 6 килограммов сусального золота. Этим летом на выставке откроется современный парк аттракционов. Часть из них будет располагаться под открытым небом, часть - в павильонах. Также появится новое колесо обозрения, которое получит название «Солнце Москвы». Аттракцион войдет в список высочайших в мире - 140 метров!

Причем за последнее время ВДНХ прославилааь не только как развлекательный, но также как культурный и познавательный центр. Здесь регулярно проходят выставки и лекции. В феврале в павильоне № 317 открылся совместный проект ВДНХ и музея современного искусства «Гараж». В распоряжении художников - 18 отдельных мастерских и общая покрасочная.

Сегодня ВДНХ - это более 317 гектаров территории. Выставка может похвастаться 30 миллионами посетителей в год, 49 объектами культурного наследия, проведением больше 100 выставок и 350 конгрессов в год.