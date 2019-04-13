В Москве на субботнике школьника ударили ножом в спину

Подростки 13 апреля устроили поножовщину во время субботника возле школы на западе Москвы. Что не поделили два мальчика пока неизвестно, инвентарь выдали всем, но 14-летние стали конфликтовать. В итоге следователи устанавливают обстоятельства травмирования одного из них.

- По предварительным данным, днем 13 апреля 2019 года между школьниками произошел конфликт. В ходе ссоры 13-летний подросток нанес однокласснику острым предметом удар в область спины, причинив ему незначительные телесные повреждения, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета Москвы.

Пострадавшему парню оказали всю необходимую медицинскую помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

- Сейчас проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета Москвы. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.