В некоторых районах Москвы прошел апрельский снег

После нескольких теплых дней в столичном регионе снова случилось небольшое похолодание. Утром в воскресенье в некоторых районах Москвы и Подмосковья прошел снег. До конца дня синоптики обещают еще несколько локальных зарядов в виде мокрого снега или дождя. (Наиболее сильные - в Истре, Наро-Фоминске и Домодедово). К счастью, будут они слабыми и кратковременными. Да и на фоне плюсовых температур снег, конечно, не залежится, тут же растает.

К слову, в Московской области самый сильный снегопад отмечают в окрестностях Каширы. Там на какое-то время на земле образовался временный снежный покров около 2 сантиметров.

- В воскресенье в Москве будет до +5 градусов, по области - до +6, - рассказывает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. - Это на 6-7 градусов ниже климатической нормы для середины апреля.

Тем временем, Гидрометцентр объявил из-за сильного ветра «желтый уровень опасности». Специалисты сообщают, что в столице порывы могут достигать скорости до 15 метров в секунду.

По состоянию на 12:00 осадки и ветер никак не отразились на работе столичных аэропортов.

Впрочем, уже в понедельник начнется потепление. Днем температура воздуха прогреется до +10 градусов. В последующие несколько дней синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры, переменную облачность с прояснениями. А к концу недели должно окончательно распогодиться: до +15 градусов в Москве в субботу и до +18 в воскресенье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Москве на 14 апреля 2019 года: ожидается дождь с мокрым снегом

Погода в Москве на 14 апреля 2019 года будет облачной и ветряной. Потоки северо-восточного направления разовьют скорость 5-10 метров в секунду, а местами порывы могут достигать даже 15 м/c (подробности)