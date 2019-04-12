Экология – забота и бизнеса, и государства

В работе коллегии приняли участие представители администрации Президента России и Федерального Собрания, Счётной палаты и Генеральной прокуратуры, а также Российского Союза промышленников и предпринимателей, научных и общественных организаций.

По словам руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой, «основным приоритетом деятельности ведомства будет исполнение майских указов Президента – реализация Национального проекта «Экология», включающего в себя 11 федеральных проектов. Росприродназор непосредственно администрирует проект «Чистый воздух» и также является ответственным участником проектов «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и «Оздоровление Волги».

Как отметил в своём выступлении первый заместитель Комитета РСПП по экологии и природопользованию, глава компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев, «все действия органов государственной власти и российских промышленников имеют одно направление».

- Национальный проект «Экология» и внедрение наилучших доступных технологий для российского бизнеса – не громкие слова, а крупные инвестиции и серьёзная ответственность, - сказал Игорь Нечаев. - Мы в Комитете РСПП постоянно все эти вопросы поднимаем, рассматриваем и действуем с Минприроды и Росприроднадзором в рамках совместных рабочих групп.