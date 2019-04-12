Публичные слушания в районе Солнцево: Построят многоэтажки, бассейн, поликлинику, а парковки уберут из дворов

Солнцево ещё год назад считался захолустьем, но с открытием станции метро заиграл новыми красками. В нем живут 125 тысяч человек (столько же, как, например, в Кисловодске или Серпухове). И численность населения неуклонно растёт.

Район попал в программу реновации, а это значит, что в ближайшие годы местный посёлок Западный превратят в город-сад (территория, ограниченная заказником долины реки Сетунь и железной дорогой Солнечное-Новопеределкино Киевского направления). По крайней мере, так рисуют картину в местной управе, где накануне прошли первые публичные слушания.

В актовом зале было не протолкнуться. Те, кто опоздал, смотрели трансляцию собрания в соседнем помещении.

Руководитель муниципального образования Солнцево Валерий Верхович сразу признался, что проект ему очень понравился. И что архитектура в Москве - самая красивая в мире.

Жители переглянулись и начали задавать вопросы. Больше всего их волнует плотность застройки, которая увеличится в несколько раз.

- Сейчас она у вас совпадает с сельской местностью, - отвечали авторы проекта. - 4 тысячи квадратных метров застройки на один гектар. Будет 12 тысяч. А по нормам можно вообще 20.

В программу реновации в посёлке угодили восемь домов. Вместо них возведут две 24-этажки, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, школу, детский сад, поликлинику. Улицы Родниковую, Авиаторов и Производственную реконструируют, как и транспортную развязку с Киевским шоссе.

Больше всего москвичей волнует плотность застройки, которая в итоге увеличится в несколько раз.Фото: Павел КЛОКОВ

- Согласно проекту, во дворах не будет парковок, - пробасил местный житель. - А куда машины ставить?

- Бесплатная парковка будет в 200 метрах от дома, - ответил Верхович.

Зал волновался, шумел.

В углу, перед сценой, сидела медработница в белом халате. Так, на всякий случай.

- Да это замечательно, что нас включили в такую программу, - распалялся ещё один мужик, жестикулируя как поэт-шестидесятник. - Нам нужно объединиться и одобрить ее. И уже потом в рабочем порядке решать проблемы...

Верхович выразил ему благодарность.

Дали слово батюшке Георгию.

- У нашего храма нет нормального проезда, - сказал он. - Точнее, есть. Но не до конца. Храм деревянный. Не дай Бог что. Пожарная машина не подъедет. И парковка храму тоже нужна.

- Это нам наставление такое, - с улыбкой реагировал глава. - Спасибо! Я думаю, пора закругляться...

Публика замычала.

- Ну хорошо, хорошо. Ещё пять вопросов - и все.

- Объясните мне, - страдальческим голосом молвила женщина, - жители каких домов переедут в новое жильё первыми?

- Пока неизвестно...

В конце собрания жителям напомнили, что все свои жалобы и предложения они могут направлять в окружные градостроительные комиссии. Каждое из них передадут архитекторам и проектировщикам.

КСТАТИ

89 проектов в разработке

Светлана ВОЛКОВА

Первые публичные слушания по реновации прошли также в районах Митино, Северное Тушино, Очаково-Матвеевское, Метрогородок и Ивановское.

На данный момент Москомархитектура разрабатывает 89 проектов планировки кварталов реновации. И все они по мере готовности будут представлены жителям районов (в течение этого года). По словам главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской, - больше всего проектов в районах Зюзино, Кузьминках, Северном Измайлово и Метрогородке.

После обсуждения и одобрения горожанами власти назовут конкретные сроки и этапы переселения, сноса и начала застройки.

ВАЖНО

В «Доме на Брестской» открылся единый информационный центр (ул. 2-я Брестская, д. 6, ст. м. «Маяковская»). В нем до конца года ежедневно с 12.00 до 20.00 можно посмотреть на проекты кварталов и оставить свои замечания. Или звонить по номеру единого контактного центра Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы - 8 (499) 401-01-01 (в будни с 9.00 до 18.00).