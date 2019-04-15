В Москве у здания спортивной школы нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

Утром в понедельник, 15 апреля, на улице Удальцова на западе Москвы работали коммунальные службы. В котловане, который разрыли недалеко от спортивной школы "Олимп", обнаружили предмет, очень похожий на снаряд. Рабочие сразу же позвонили в службу спасения.

- Из здания были эвакуированы более двухсот человек. Это дети и преподаватели, - сообщил "КП" источник в экстренных службах.

Как удалось выяснить "КП", ребят распустили по домам.

- Никакой паники не было. Тренер просто сказал,что занятий по волейболу сегодня не будет и нас всех вывели на улицу. Там мы уже увидели саперов и поняли, что произошло, - рассказал "КП" воспитанник школы Олег Маслов.

На месте ЧП сейчас работают саперы.

- Опасный предмет будут вывезен из города и уничтожен, - пояснили "КП" в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

По предварительным оценкам экспертов, речь идет о 122-мм мине, которая пролежала под землей более 75 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/703258" frameborder="0"></iframe> В Москве на ул.Удальцова была обнаружена мина времен ВОВ.

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