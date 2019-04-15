Бесплатные лекарства онкобольным в Москве в 2019 году: Кому из москвичей дадут, какие дополнительные препараты положены

Слышал, что для москвичей с раковыми болезнями столичные власти расширили список бесплатных лекарств. Теперь пациенты вправе получать больше новейших препаратов. Моя родственница сейчас проходит лечение злокачественной опухоли. Хотелось бы узнать, какие бесплатные лекарства онкобольным в Москве в 2019 году полагаются дополнительно?

Михаил Юрченко. Западный округ.

Бесплатные лекарства онкобольным в Москве в 2019 году расширили по решению мэра Сергея Собянина. Как объяснили в столичной мэрии, с апреля москвичам дополнительно положены бесплатные лекарства при лечении шести видов онкологических болезней - рак молочной железы, рак предстательной железы, злокачественная меланома кожи, рак почки (кроме почечной лоханки), прямой кишки, рак бронхов и легкого. На эти заболевания приходится порядка 80 процентов всех онкологических диагнозов в Москве.

В списке - около 90 новейших препаратов с минимальным количеством побочных эффектов. Эти лекарства можно принимать в условиях дневного стационара. Рецепты на них вправе выписывать лечащий врач-онколог. Лечение такими таблетками и растворами будет проводиться сверх федерального перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств. Публикуем список дополнительных препаратов для онкобольных (согласно постановлению правительства Москвы № 177-ПП от 12.03.19 г.).

НА ЗАМЕТКУ

Список дополнительных препаратов для онкобольных.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

15 апреля - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы;

16 апреля - Департамент капитального ремонта Москвы;

17 апреля - Департамент градостроительной политики Москвы;

18 апреля - Департамент культуры Москвы;

19 апреля - Департамент образования и науки Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Куда обращаться, чтобы подключить видеонаблюдение около подъезда жилого дома?

В нашем дворе хулиганы раскидывают мусор около подъезда и портят припаркованные там машины. Жильцы хотели бы подключить видеонаблюдение на входе в дом, поскольку уличной камеры на фасаде нет. Объясните, куда обращаться для установки видеосистемы и что для этого нужно?

Юлия Леонидовна, Можайское шоссе.

На этот вопрос в Департаменте информационных технологий Москвы ответили так:

- Если с внешней стороны вашего подъезда камеры нет, ее могут установить бесплатно по обращению жильцов. Для этого нужно обратиться в Департамент информационных технологий Москвы любым удобным способом:

- отправив письмо на электронную почту - dit@mos.ru;

- обратившись лично по адресу: Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1.

К обращению нужно приложить протокол общего собрания жильцов с согласием не менее 2/3 собственников помещений в доме. Через месяц вам дадут официальный ответ о возможности установки оборудования. Такие камеры монтируют на входе в подъезды жилых домов на высоте среднего роста человека (170 см). Это нужно для ракурса «анфас» изображения лица подходящего и входящего в подъезд человека, а также для обзора уличного пространства перед подъездом.

Обратите внимание: в Новой Москве по адресным спискам префектуры Троицкого и Новомосковского округов видеокамеры монтируют на подъездах жилых домов выше 5 этажей. Оснащение камерами видеонаблюдения других типов сейчас прорабатывается.

Кроме того, в столице установка видеонаблюдения внутри подъездов не входит в госпрограммы. Но, если собственники в доме или управляющая компания поставят такие камеры, есть возможность подключить их к городской системе видеонаблюдения. Для этого балансодержателю, например, управляющей компании нужно отправить заявку в столичный Департамент информационных технологий.

Архивная информация с камер подъездного видеонаблюдения хранится 5 суток. Жильцы могут воспользоваться записями с них для защиты своих интересов или в ситуации, требующей вмешательства полиции. Для этого не позднее 5 суток с момента происшествия нужно обратиться в общегородской контакт-центр по телефону - (495) 587-00-02 с просьбой продлить хранение полезных видеоматериалов еще на 30 дней. Оператор сообщит номер заявки, который нужно передать представителю полиции. Уточнить адрес и телефоны ответственного за ваш дом районного отдела полиции можно в реестре камер подъездного видеонаблюдения на «Портале открытых данных» правительства Москвы.

Копию архивной видеозаписи жильцам не дадут. Видео могут получить только сотрудники полиции, судебных органов или адвокаты по письменному запросу в Департамент информационных технологий Москвы. После этого, к примеру, полицейские могут оперативно скачать видеозапись с помощью своих служебных компьютеров.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.