Музей «Москва Сити»: башни «Россия» не будет, Ургант живет в «Меркурии»

Москвичи знают о «Москва Сити» много и кажется, что удивить уже не чем. Однако в музее еще строящегося комплекса рассказывают о компаниях и жильцах в башнях, едином подземном пространстве и не сбывшихся идеях.

Музей находится в башне «Империя» на 56 этаже. Вид с высоты 215 метров открывается потрясающий в любую погоду. Можно увидеть стадион «Лужники», Останкинскую башню, Кремль, Храм Христа Спасителя. Но самое интересное — рассмотреть некоторые башни «Москва-Сити» вблизи.

- В первоначальном проекте здания «Москва Сити» должны были располагаться буквой «О», а в центре — зеленый парк. Не сбылась идея о строительстве самой высокой башни «Россия» - ее высота должны была быть 600 метров, - рассказывает экскурсовод.

Проект «Москва Сити» меняется до сих пор. Было начато строительство аквапарка, но позже здание снесли. Между башнями «Федерация» планировался шпиль (обзорный лифт), тогда бы комплекс напоминал парусник. И шпиль даже начали строить, но по технике безопасности разобрали. Переехать сюда должна была и мэрия Москвы — планировалось строительство здания с названием «Мэрия Москвы». Не реализовали и многофункциональный комплекс «Юрий Долгорукий» с отелем и деловыми апартаментами. Должно было быть два здания (50 и 60 этажей) с прозрачными переходами.

- В существующих зданиях не только офисы, здесь и живут. Например, в башне «Меркурий» живет Иван Ургант, его квартира стоит около 3 млн долларов, только коммунальные платежи обходятся около 30 тысяч рублей, - рассказывает экскурсовод. - Апартаменты снимают в основном иностранцы, но и известные в России люди - живет тут сын певицы Валерии, телеведущая Роза Сябитова, несколько лет жила телеведущая Ксения Собчак, пока они с мужем не переехали в загородный дом.

На экскурсии также расскажут о подземных пространствах, парковках и ходах (как пройти из одно здания в другое). Еще какое здание в Москве всего на два метра ниже, чем башня «Империя», в каком здании «Москва Сити» находится самый высокий хостел в мире. А еще появится ли башня выше, чем «Федерация» (374 метра, ныне самая высокая), какие высотки должны были построить возле парка «Зарядье» и покажут проект «летающие города» в виде люстр.

Где: башня «Империя» (215 метров), Пресненская набережная, дом 6, строение 2 (3 подъезд). Ближайшая станция метро «Деловой центр».

Когда: понедельник — с 16.00 до 22.00, вторник-воскресенье — c 10.00 до 22.00.

Стоимость: 590 рублей.

Куда еще сходить: Смотровые площадки в «Москва Сити»:

- в башне «Око» самая высокая открытая смотровая площадка (354 метра). Билеты: 1500 рублей (взрослый), 750 рублей (детский). В стоимость каждого билета входит комплимент: кофе, чай или лимонад (на выбор);

- Panorama360 в башне «Федерация» (327 метров). Ее уникальность в том, что она занимает целый этаж и вы сможете увидеть обзор на 360 градусов. Билеты: 1200 рублей (взрослый), 1000 рублей (детский). В стоимость входит дегустация мороженого. Кстати, можно получить скидку 10% при покупке онлайн на сайте pnr360.ru;

- возле «Башни 2000», которая соединена с комплексом при помощи торгово-пешеходного моста «Багратион». Отсюда открывается красивый панорамный вид на «Москву-Сити» и реку. Билеты: не нужны, площадка работает бесплатно и круглосуточно.