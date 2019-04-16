Москва построит новые инфекционные больницы

В столице начинается масштабная перезагрузка инфекционных больниц. Построенные 30 - 40 лет назад большинство инфекционных больничных корпусов физически не могут обеспечить надежную изоляцию пациента. А это главное условие для эффективной борьбы с инфекцией.

Теперь некоторые старые постройки капитально отремонтируют. Кроме того, по всему городу построят современные лечебные комплексы общей площадью около 140 тысяч квадратных метров.

«Вместо общей палаты стандартом размещения больных станет надежно изолированный бокс, - написал мэр Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте (www.sobyanin.ru). - В новых корпусах будут созданы современные приемные отделения, обеспечивающие изоляцию больного с момента поступления в больницу. Работа предстоит большая, но, я думаю, что мы справимся с ней в течение 4 - 5 лет».

Мэр уделяет особое внимание улучшению здравоохранения столицы. За последние годы по решению Сергея Собянина многие городские поликлиники и больницы привели в порядок, оснастили новейшей медтехникой, перевели на современный стандарт лечения. На более высокий уровень выйдет и одна из самых важных для Москвы инфекционная служба.

НА ЛЕЧЕНИИ ДЕТИ СМОГУТ НАХОДИТЬСЯ ВМЕСТЕ С МАМОЙ

Решение, конечно, непростое. Ведь в стационарах Москвы проходят лечение около 80 тысяч человек. Ремонт и стройку нужно будет проводить быстро и качественно. На все нужны деньги, время и силы. Но результат этой работы важнее. «Модернизация инфекционной службы позволит спасти многие детские жизни и продлить жизнь немалому числу пожилых людей, которые наиболее уязвимы для инфекционных заболеваний», - отметил мэр в своем блоге.

Одним из примеров обновления стала детская инфекционная клиническая больница № 6. Мэр лично проверил, как идет капремонт ее старого здания 1970-х годов постройки - лечебного корпуса № 1.

«Корпус с общими палатами на 4 - 5 человек превратится в современный лечебный центр с 57 боксированными палатами, включая 7 мельцеровских боксов для случаев, когда требуется полная изоляция ребенка, - поделился планами Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте. - Откроется реанимация для новорожденных на 15 коек, в которой мамы смогут навещать детей. Обновленный корпус будет рассчитан на 90 мест, в комфортных боксах дети смогут находиться вместе с мамой. Рассчитываем закончить ремонт уже в этом году».

ДИАГНОЗ УЗНАЮТ В КРАТЧАЙШИЙ СРОК

Новые корпуса построят в инфекционной больницы № 1, детской больнице святого Владимира и многопрофильной больнице в Коммунарке.

В них появятся отдельные боксы для пациентов, собственные лаборатории, операционные и диагностические службы, оснащенные современным оборудованием, включая МРТ и КТ.

К примеру, в 2020 году вместо старых корпусов инфекционной больницы № 1 начнут возводить современный стационар на 546 мельцеровских боксов, включая 18 боксов в отделении для особо опасных инфекций и 60 боксов в отделении для беременных женщин. В отделении ЛОР на 17 боксов откроется собственная мини-операционная.

А больница в Коммунарке в Новой Москве станет многопрофильным стационаром с роддомом. В новой больнице медицинскую помощь по самым высоким стандартам смогут получать и взрослые, и дети Новой Москвы, районов Солнцево, Бутово и Ново-Переделкино. В роддоме разместят инфекционный блок. Здесь также появятся детский стационар, инфекционный корпус на 100 боксированных палат, из них 20 мельцеровских боксов для детей и 20 для взрослых.

Детская городская клиническая больница святого Владимира получит инфекционный корпус на 350 мельцеровских боксов. В нем будут работать диагностическая, хирургическая и реабилитационная службы, приемное и палатное отделения. При этом все палаты - мельцеровского типа.

«В итоге Москва получит одну из самых современных в мире систем инфекционной помощи, включая самое современное оснащение корпусов уникальными медицинскими аппаратами», - сказал Сергей Собянин.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Коптеве - акция к Всемирному дню здоровья, а в Алексеевском - донорский марафон

До 20 апреля в центрах здоровья при столичных поликлиниках по всей Москве, в том числе и в Северном округе, проведут различные акции к Всемирному дню здоровья.

Москвичи смогут бесплатно пройти скрининговое обследование на выявление факторов риска неинфекционных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, хронические заболевания легких.

Для жителей Северного округа такое обследование пройдет по трем адресам - поликлиника № 6 (3-й Новомихалковский проезд, д. 3А) в районе Коптево, поликлиника № 62 (улица Куусинена, д. 6Б) в районе Хорошевский, КЦД № 6 (Бескудниковский бульвар, д. 59) в Бескудниковском районе.

Также Департамент здравоохранения Москвы запускает «Марафон здоровья». Каждый день ведущие столичные врачи дают рекомендации по ведению здорового образа жизни.

Еще в одном районе - Алексеевском в Северо-Восточном округе - стартовал донорский марафон. Акция продлится до 12 апреля. К четвертому московскому донорскому марафону «Достучаться до сердец» присоединилась больница № 40. Собранную кровь направят пациентам стационара. На донорский марафон приглашаются безвозмездные доноры. Подробнее о противопоказаниях и правилах подготовки к донации - (495) 686-32-07 (отделение трансфузиологии; звонить после 13.00). Донорский пункт находится на ул. Касаткина, д. 7, корпус 6. Вход через корпус 1 по указателям.

Эти акции становятся примером реализации в районах идеологии программы «Мой район». В рамках этой программы в каждом районе активно развивается доступная медицина.