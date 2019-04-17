Дольше века длится субботник

Мощный, с хрипотцой, паровозный гудок мгновенно перенес всех на сто лет назад...

Именно тогда, в апреле тяжелого для молодого советского государства 1919 года, на станции депо Москва-Сортировочная состоялся первый в стране субботник. Все началось с того, что 15 работников этого депо (Казанское направление) вышли на смену в свой выходной, чтобы привести в порядок подвижной состав. Это был субботник на рабочем месте.

Заместитель генерального директора РЖД Анатолий Мещеряков вместе со всеми сажал ели, ремонтировал ретро-технику и радовался преемственности традиции.

И теперь тот же самый паровоз снова прибыл в родное депо и принял участие в праздничном мероприятии. Как и 100 лет назад, железнодорожники, волонтеры, почетные гости торжества (среди них ветераны транспорта, руководство РЖД и депутаты) обслужили паровоз - подкрасили, обновили, смазали. Стал как новенький. Особенно спорилось дело в руках депутата Госдумы РФ, первого заместителя председателя Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды, знаменитого спортсмена Николая Валуева. Кисточка, освежающая краску на колесе, так и гуляла в его больших руках. Пару ему составил заместитель председателя Комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ Владимир Афонский.

Параллельно нынешние железнодорожники обеспечивали уход за самым современным электровозом ЭП-20, который возит поезда на скорости до 200 км в час.

- Это очень объединяющее мероприятие, значение которого трудно переоценить, - отметил Владимир Афонский. - Мы всегда поддерживали и будем поддерживать хорошие добрые начинания и гражданские инициативы. Сегодня здесь собралось много народа, активных горожан, которым не все равно, где и как они живут. Субботники объединяют людей вне зависимости от их политических взглядов, вероисповедания и мировоззрения.

Как выяснилось, в субботу, 13 апреля, старые локомотивы ремонтировали по всей России. Везде, где только можно, были найдены старички паровозы, которым подарили вторую жизнь. Таким образом организаторы мероприятия пытались придать событию исторический колорит.

Заместитель генерального директора РЖД Анатолий Мещеряков (он тоже вместе со всеми активно трудился, засучив рукава) прокомментировал:

- Мы присутствуем на месте зарождения многолетней общественной традиции, этого великого почина, благодаря которому по сей день с каждой весной оживает и преображается страна. До сих пор многие граждане по собственной воле в свободное время выходят на улицы и с удовольствием, с настроением, под музыку убирают после зимы и благоустраивают территорию, на которой живут и работают.

Особенно радует то, что к субботникам охотно приобщается молодежь. Во-первых, это еще одна возможность передачи профессионального и нравственного опыта (не зря на столетнем субботнике заложили капсулу времени с посланием для будущих поколений железнодорожников); во-вторых, это выражение неравнодушия к тому, что происходит вокруг. Это знак того, что мы все вместе хотим, чтобы наша страна стала более зеленой, чистой и приятной для жизни.

Молодежь и ветераны традиционно участвовали в посадке деревьев на территории депо.

КСТАТИ

Под эгидой Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей состоялся митинг, на котором выступил почетный ветеран депо Москва-Сортировочная, почетный ветеран железной дороги, работник транспорта РФ Алексей Мамаев (91 год!) Он участвовал в субботниках не менее 65 раз! Рабочий стаж этого человека - 64 года (начинал кочегаром).

Другой ветеран - Анатолий Севастьянов - помнит комсомольский субботник в честь 50-летнего юбилея первого субботника. Он был в то время бригадиром ремонтной бригады, которая носила имя газеты «Комсомольская правда». (Здесь хочется поставить смайлик.) Анатолий Владимирович вспоминает также, что для машинистов субботник длился месяц и часть их зарплаты отчислялась на строительство больниц, школ и детсадов.