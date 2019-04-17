Москвичи кофеманят по-черному

Согласно легенде, первооткрывателями кофе были козы, которые обгладывали кофейные деревья и чувствовали себя бодрее. Позднее, то же самое начали делать эфиопские кочевники, скатывая зерна с животным жиром. И в дороге правильнее было говорить не «попьем кофейку», а «пожуем».

Сейчас в любой кофейне десятки, если не сотни видов бодрящего напитка. И в Москве, как выяснилось, увеличивается не только ассортимент, но и количество самих заведений. Так, например, в 2015 году их было восемь на 100 тысяч жителей. Сейчас уже 16.

Такие цифры привел руководитель школы бариста при Лиге барменов России Илья Богданович.

- Народ стал лучше в этом разбираться, - сообщил он «КП». - У нас открываются кофейни европейских компаний. А у них там культура кофепития очень развита. Почти во всех зарубежных фильмах герои пьют этот напиток. И наши тоже так хотят. Особенно молодежь.

Сразу вспоминается американский сериал «Друзья», которому в этом году исполнится 25 лет. Его основное действие, кроме квартиры главных героев, разворачивалось как раз в «Центральной кофейне» («Central Perk»).

По словам Богдановича, у кофе, как и любого напитка, есть свои плюсы и минусы. Но, как истинный бариста, положительных моментов называет больше:

- Он уменьшает риск диабета второго уровня. Увеличивает продолжительность жизни на 20% (если, конечно, не злоупотреблять и пить по 2-3 чашки в день). Дает заряд мощнейших антиоксидантов, которые гораздо сильнее зеленого чая или, например, витамина С. При этом следует помнить, что кофе вреден для тех, у кого проблемы с желудком или с нервной системой.

Итак, подведем итоги. Самый популярный кофейный напиток в Москве - капучино (объемом 250 мл). На втором месте - тоже капучино, но в большом стакане (300 мл). И бронза у латте (ударение на а).

По мнению экспертов, наряду с форматом «кофе с собой» популярность набирают также малюсенькие кофейни. Где всего три-четыре столика и один бариста. Также в Москве стало много мобильных кофеен, особенно в местах массового скопления людей. Все необходимое оборудование установлено прямо в машине, на которой ездит кофевар.