В высотке на Котельнической набережной продают пятиэтажную квартиру за 800 миллионов

Квартиру мечты на днях выставили на продажу в столице. Ее и квартирой-то можно назвать с натяжкой - это пятиэтажный блок с отдельным входом в высотке на Котельнической набережной. Отсюда до Кремля - рукой подать: всего-то полтора километра. А вид из окон (их тут 55) такой, что закачаешься: набережная Москвы-реки, стены Кремля, храм Христа Спасителя, башни Москва-Сити.

Общая площадь почти 900 квадратных метров. Это помещения с 4-го по 8-й этаж в правом крыле высотки. Нижние этажи (с 1-го по 3-й) представляют из себя две арки. Раньше здесь были 10 квартир, которые скупили и переоформили в нежилой фонд. За хоромы просят 800 миллионов рублей. Имя владельца, как это чаще всего бывает с элитным жильем, держат в строжайшем секрете.

- Публичный человек, не хочет светиться, - объяснил риэлтор.

У входа в квартиру за 800 миллионов. Фото ЦИАН

Апартаменты поспешили приписать металлургическому магнату, второму человеку из списка "Форбс" Владимиру Лисину. По данным Росреестра, миллиардер действительно владеет нежилым помещением в этой же высотке, площадью чуть более 900 квадратных метров. Но со своими апартаментам он расставаться не собирается.

- Помещение в здании на Котельнической набережной не продается, - заявила "КП" пресс-секретарь бизнесмена Татьяна Качалина.

Кто же станет соседом богатейшего человека страны, пока остается загадкой. Простым смертным квартиру даже не показывают.

- Вы сколько зарабатываете? Звонят тут всякие мещане, - обрубил риэлтор разговор на полуслове.

Со второй попытки диалог все-таки удалось наладить. Всего-то нужно было представиться советником некоего экс-губернатора.

- Часть помещений мы сдаем в аренду. Тут у нас много лет мастерские архитекторов и художников. Это очень неплохие деньги приносит. К примеру, один художник за 80 квадратных метров в месяц платит 200 тысяч рублей. Последний 8-й этаж собственник использует как квартиру и переговорную, - рассказал риэлтор. - Сразу предупреждаю, что ремонт сделан не на всей площади. У него (владельца — Ред.) вообще концепция была на сохранение атмосферы этого уникального исторического здания. В некоторых холлах все, как в 50-х. Но при желании можно лакшери сделать. Почти такой же блок здания у господина Лисина, и там все идеально.

- А посмотреть-то можно?

- Да, но только после того, как назовете имя человека, на которого работаете. Не сомневаюсь, что наши с вами шефы знакомы: мало кто себе может такие квартирки позволить.

Вид на Кремль, за который придется выложить сотни миллионов рублей. Фото ЦИАН

С этим точно не поспоришь. За 800 миллионов рублей в Южном Бутове можно купить аж 250 однушек. Но вид из окна, конечно, будет уже не тот.

Комментарий специалиста

Директор риэлторского агентства Майя Гиголаева:

- На самом деле такое дорогое жилье не могут продать годами. Учитывая нежилой статус помещения, стоимость, на мой взгляд, завышена. Красная цена - 500 миллионов рублей. Покупатель должен понимать, что в апартаментах он не сможет сделать постоянную прописку, но, как правило, для богатых людей это не проблема. Еще два минуса апартаментов - это высокие налоги и коммунальные платежи. Но покупатель для этих квадратных метров рано или поздно, конечно, найдется. Многие бизнесмены, политики и другие публичные личности отдают предпочтение недвижимости именно в сталинских высотках. Как правило - это люди старшего поколения. Среди молодых бизнесменов лидерские позиции в элитном сегменте недвижимости делят новостройки в центре Москвы и апартаменты в Москва-Сити.

ТОП-З

Самая дорогая недвижимость столицы:

- 2 миллиарда 426 миллионов 924 рубля - Башня Федерация в комплексе Москва-Сити.

Трехуровневые апартаменты на 95-97 этажах, площадью более двух тысяч квадратных метров. Внутри дизайнерский ремонт, ну а главная изюминка - это вид из окон.

- 2 миллиарда 322 миллиона 615 тысяч 600 рублей — дом в Гранатном переулке.

Тринадцатикомнатная квартира, площадью 952 квадратных метра расположена на Патриарших прудах. Она занимает 8-й этаж элитного жилого комплекса. В стоимость пентхауса входят 4 машиноместа в подземном паркинге.

- 1 миллиард 927 миллионов 265 тысяч 999 рублей — дом в Турчаниновом переулке.

Четырехэтажный особняк, площадью почти три тысячи квадратных метра находится в трех минутах ходьбы от станции метро Парк Культуры. Дом без внутренней отделки. Есть охраняемая благоустроенная придомовая территория с детской площадкой.