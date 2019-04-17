2019-04-17T20:07:12+03:00
Общество

В высотке на Котельнической набережной продают пятиэтажную квартиру за 800 миллионов

Апартаменты занимают 900 квадратных метров
Анастасия ВАРДАНЯН
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Продаваемая недвижимость представляет из себя целый блок апартаментов. Фото ЦИАНПродаваемая недвижимость представляет из себя целый блок апартаментов. Фото ЦИАН
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Квартиру мечты на днях выставили на продажу в столице. Ее и квартирой-то можно назвать с натяжкой - это пятиэтажный блок с отдельным входом в высотке на Котельнической набережной. Отсюда до Кремля - рукой подать: всего-то полтора километра. А вид из окон (их тут 55) такой, что закачаешься: набережная Москвы-реки, стены Кремля, храм Христа Спасителя, башни Москва-Сити.

Общая площадь почти 900 квадратных метров. Это помещения с 4-го по 8-й этаж в правом крыле высотки. Нижние этажи (с 1-го по 3-й) представляют из себя две арки. Раньше здесь были 10 квартир, которые скупили и переоформили в нежилой фонд. За хоромы просят 800 миллионов рублей. Имя владельца, как это чаще всего бывает с элитным жильем, держат в строжайшем секрете.

- Публичный человек, не хочет светиться, - объяснил риэлтор.

У входа в квартиру за 800 миллионов. Фото ЦИАН

У входа в квартиру за 800 миллионов. Фото ЦИАН

Апартаменты поспешили приписать металлургическому магнату, второму человеку из списка "Форбс" Владимиру Лисину. По данным Росреестра, миллиардер действительно владеет нежилым помещением в этой же высотке, площадью чуть более 900 квадратных метров. Но со своими апартаментам он расставаться не собирается.

- Помещение в здании на Котельнической набережной не продается, - заявила "КП" пресс-секретарь бизнесмена Татьяна Качалина.

Кто же станет соседом богатейшего человека страны, пока остается загадкой. Простым смертным квартиру даже не показывают.

- Вы сколько зарабатываете? Звонят тут всякие мещане, - обрубил риэлтор разговор на полуслове.

Со второй попытки диалог все-таки удалось наладить. Всего-то нужно было представиться советником некоего экс-губернатора.

- Часть помещений мы сдаем в аренду. Тут у нас много лет мастерские архитекторов и художников. Это очень неплохие деньги приносит. К примеру, один художник за 80 квадратных метров в месяц платит 200 тысяч рублей. Последний 8-й этаж собственник использует как квартиру и переговорную, - рассказал риэлтор. - Сразу предупреждаю, что ремонт сделан не на всей площади. У него (владельца — Ред.) вообще концепция была на сохранение атмосферы этого уникального исторического здания. В некоторых холлах все, как в 50-х. Но при желании можно лакшери сделать. Почти такой же блок здания у господина Лисина, и там все идеально.

- А посмотреть-то можно?

- Да, но только после того, как назовете имя человека, на которого работаете. Не сомневаюсь, что наши с вами шефы знакомы: мало кто себе может такие квартирки позволить.

Вид на Кремль, за который придется выложить сотни миллионов рублей. Фото ЦИАН

Вид на Кремль, за который придется выложить сотни миллионов рублей. Фото ЦИАН

С этим точно не поспоришь. За 800 миллионов рублей в Южном Бутове можно купить аж 250 однушек. Но вид из окна, конечно, будет уже не тот.

Комментарий специалиста

Директор риэлторского агентства Майя Гиголаева:

- На самом деле такое дорогое жилье не могут продать годами. Учитывая нежилой статус помещения, стоимость, на мой взгляд, завышена. Красная цена - 500 миллионов рублей. Покупатель должен понимать, что в апартаментах он не сможет сделать постоянную прописку, но, как правило, для богатых людей это не проблема. Еще два минуса апартаментов - это высокие налоги и коммунальные платежи. Но покупатель для этих квадратных метров рано или поздно, конечно, найдется. Многие бизнесмены, политики и другие публичные личности отдают предпочтение недвижимости именно в сталинских высотках. Как правило - это люди старшего поколения. Среди молодых бизнесменов лидерские позиции в элитном сегменте недвижимости делят новостройки в центре Москвы и апартаменты в Москва-Сити.

ТОП-З

Самая дорогая недвижимость столицы:

- 2 миллиарда 426 миллионов 924 рубля - Башня Федерация в комплексе Москва-Сити.

Трехуровневые апартаменты на 95-97 этажах, площадью более двух тысяч квадратных метров. Внутри дизайнерский ремонт, ну а главная изюминка - это вид из окон.

- 2 миллиарда 322 миллиона 615 тысяч 600 рублей — дом в Гранатном переулке.

Тринадцатикомнатная квартира, площадью 952 квадратных метра расположена на Патриарших прудах. Она занимает 8-й этаж элитного жилого комплекса. В стоимость пентхауса входят 4 машиноместа в подземном паркинге.

- 1 миллиард 927 миллионов 265 тысяч 999 рублей — дом в Турчаниновом переулке.

Четырехэтажный особняк, площадью почти три тысячи квадратных метра находится в трех минутах ходьбы от станции метро Парк Культуры. Дом без внутренней отделки. Есть охраняемая благоустроенная придомовая территория с детской площадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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