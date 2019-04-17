Как предпрофессиональное образование помогает московским школьникам

Предпрофессиональное обучение ориентировано на востребованные в Москве специальности, оно помогает сделать образовательный процесс индивидуальным с учетом способностей каждого учащегося. У детей появляется возможность получать знания в соответствии с их интересами и планами на будущее.

Ученики таких классов уже решили не только куда поступать, но и чем заниматься во взрослой жизни. На уроках они пробуют себя в будущей профессии.Занятия с ними проводят не только школьные учителя, но и преподаватели вузов и практикующие специалисты.

Московская школа сегодня оснащена новейшим оборудованием и больше похожа на исследовательский центр, научную лабораторию или рабочее пространство технопарка. И пусть ребята пока еще учатся в школе, но уже сейчас разрабатывают компьютерные программы, изобретают новое оборудование, проводят медицинские исследования, совсем как взрослые ученые.

Полученные в школе знания юные медики, инженеры, кадеты могут продемонстрировать на предпрофессиональном экзамене, который принимают преподаватели вузов. Такой экзамен состоит из теоретической и практической частей. Практику сдают в вузах.А за экзамен выпускники получают дополнительные баллы, которые пригодятся им при поступлении.

Я бы в медики пошел

Ученик московской школы № 1573 Богдан Рудик совсем недавно стал известен на всю Россию. Старшеклассник вместе с родителями возвращался домой из Сочи и прямо на борту самолета спас пассажира, которому неожиданно стало плохо. Врачей в салоне не оказалось, но на просьбу капитана воздушного судна о помощи сразу же откликнулся Богдан. Сохранить жизнь человеку помогли ему те знания, которые он получил в медицинском классе.

Первые такие классы в московских школах открылись четыре года назад. Сегодня они есть в 69 образовательных учреждениях, в них по программам, разработанным ведущими медицинскими вузами страны, учатся более 4 тысяч будущих врачей и медсестер. В классах установлены мини-лаборатории, по примеру тех, которые есть в городских больницах. На практических занятиях ребят учат оказывать первую помощь, проводить биохимические анализы, ухаживать за маломобильными пациентами. А еще школьники изучают медицинскую латынь, десмургию – технику наложения повязок, медицинскую статистику, биохимию и многое другое.

Юные изобретатели

Десятиклассники школы № 1384 Павел Захаров и Константин Шахназаров несмотря на свой юный возраст уже изобретатели. Они придумали макет лунохода, который предполагает возможность не только двигаться на колесах, но и совершать прыжок с помощью пружинного механизма. Преимущества такого аппарата в том, что количество прыжков не ограничено, как это было бы при использовании ракетного топлива, и луноход может свободно передвигаться по сложному рельефу спутника Земли.

Ребята, как и еще 800 их сверстников из 13 школ, учатся в академическом классе. В них углубленно изучают нанотехнологии, радиофизику, электронику и приборостроение, космические технологии, генетику. Все научные исследования выполняются на современном оборудовании. Занятия проводят не только учителя, но ведущие ученые и даже академики.

Предпрофессиональное обучение в цифрах.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Чтобы инженером стать, нужно очень много знать

Авиационный механик, оператор лазерных установок, слесарь-сборщик радиоэлектронных приборов. Оказывается, эти специальности можно получить еще в школе, а вернее в колледже, где десятиклассники из инженерных классов проходят профессиональную подготовку.

Будущих инженеров - это более 8 тысяч человек - готовят в 103 столичных школах. В них установлены самые современные лаборатории, которые позволяют на практике пройти все стадии разработки механизмов – от идеи до производства.

Ребятам преподают компьютерное черчение, геодезию и картографию, промышленную оптику, разработку сверхпроводников, их учат программировать, создавать мобильных роботов. Они постоянно участвуют в различных конкурсах, хакатонах и других соревнованиях.Например, в конце прошлого года команда школы № 1517 победила на международном конкурсе детских инженерных команд.

Гордость Отечества

«С 7 лет я занимаюсь конным спортом, а с 13 лет - легкой атлетикой. За это время спорт стал частью моей жизни, приучил меня к дисциплине и достижениям. В кадетский класс меня привело желание совершенствоваться, быть полезной обществу, стране, людям. Моя мечта в дальнейшем посвятить себя службе в армии», - рассказывает девятиклассница школы № 1861 «Загорье» Олеся Стрельченко.

По примеру Олеси в кадетских классах сегодня обучается более 16,5 тысяч москвичей. Но кадетское образование – это не только спорт и военная подготовка. Школьники углубленно изучают историю России, активно участвуют в патриотических мероприятиях: стоят в почетном карауле, встречаются с ветеранами, космонавтами, спортсменами, занимают призовые места на олимпиадах школьников, конкурсах научно-исследовательских работ. А еще танцуют на балах, играют в театре, занимаются наукой.

Одно из главных событий в жизни юных патриотов – Парад кадетского движения «Не прервется связь поколений», посвященный Дню Победы. Каждый год он проходит 6 мая, в День Святого Георгия Победоносца, на Поклонной горе. Более 2,5 тысяч кадет проходят строевым маршем по площади Победителей.

В этом году в московских школах состоится первый выпуск кадет. Полторы тысячи ребят шагнут в большую жизнь, чтобы продолжить обучение в военных вузах.

Самая современная школа в России

Кстати, в новом учебном году в Москве откроется самая современная школа в России. Ее возводят на территории ЗИЛа и в ней будет 100 классов. Она станет не только самой большой в стране, но школой, где будут все возможности, которыми располагает столичное образование. Именно здесь будут представлены ключевые направления предпрофессионального образования. А ее ученики будут заниматься изучением лазерных технологий, роботехникой, медициной, прикладной космонавтикой, исследованием наноматериалов, судостроением, микробиологией, построением виртуальной реальности.

ВАЖНО

С 1 сентября 2019 года в столичных школах откроются первые IT-классы, где будут изучать информатику на продвинутом уровне

ЦИФРЫ

Инженерные классы – 103 школы, более 8 тысяч учащихся

Кадетские классы – 195 школ, 16,5 тысяч учащихся

Медицинские классы – 69 школ, более 4 тысяч учащихся

Академические классы – 13 школ, более 800 учащихся