Историческая Москва открывается для горожан и туристов

Дни исторического и культурного наследия Москвы традиционно отмечаются два дня в году: 18 апреля - в Международный день охраны памятников и 18 мая - в Международный день музеев. В столице к праздникам подготовлена интересная и масштабная программа. О том, что увидят москвичи и туристы, рассказал на пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы руководитель Департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

ЭКСКУРСИЙ СТАЛО БОЛЬШЕ В ШЕСТЬ РАЗ

Все желающие смогут бесплатно побывать в зданиях - памятниках истории и архитектуры. Интерес к этим экскурсиям настолько большой, что уже второй год праздник проходит не два дня, как было раньше, а полтора месяца - до 31 мая. По словам Алексея Емельянова, сейчас за это время для посетителей откроют более 350 зданий, что в шесть раз больше, чем в прошлом году. При этом впервые поведут тематические дни - День промышленной архитектуры, День наследия ВДНХ, День «Наследие детям», День театрального наследия, День наследия авангарда, День московского транспорта. В каждый из них состоятся не только экскурсии, но и лекции, интерактивные программы, квесты и мастер-классы.

В прошлые годы участников Дней наследия приглашали на беговые и велоэкскурсии. А теперь - на пешие прогулки для любителей скандинавской ходьбы. Кроме того, отдельные экскурсии состоятся для молодых семей с маленькими детьми в колясках, для людей старшего поколения по программе «Московское долголетие», школьников и иностранцев. В мэрии ожидают, что в этом году в акции поучаствуют более 8 тысяч горожан.

Гости увидят уникальные особняки, усадьбы, парковые ансамбли, посольства, то есть то, что в обычные дни закрыто для обычных жителей. На все экскурсии можно попасть по предварительной записи на сайте Мосгорнаследия - www.dni-naslediya.ru. Для тех, кто по какой-то причине не сможет сходить на мероприятия, там же, на сайте, вывесят виртуальные экскурсии. А если просто нет желания выходить из дома, можно поучаствовать в виртуальном конкурсе «Узнай памятник» по одной из его архитектурных деталей или исправить ошибки в историческом тексте.

УВИДИМ ДАЧУ ГРАФА ОРЛОВА И УСАДЬБУ РАЗУМОВСКОГО

Впервые откроют для зрителей и новые места, среди которых отреставрированные за последние годы - особняк Кекушевой со львом на крыше на Остоженке, 21, и собор митрополита Петра в Высоко-Петровском монастыре. В программе Дней наследия в том числе и лауреаты конкурса правительства Москвы «Московская реставрация» - комплекс зданий коммерческих училищ (РЭУ имени Плеханова), усадьба Е. И. Васильчиковой - С. А. Оболенского - Н. Ф. фон Мекк (Центральный дом шахматиста), здание Государственной публичной исторической библиотеки, городская усадьба Боткина (Российское военно-историческое общество).

Во время экскурсий можно будет узнать и о том, как реставраторы спасают ценные постройки, монументы и сооружения. Истории об этом расскажут специалисты Государственного научно-исследовательского института реставрации, Всероссийского художественного научно-реставрацион-ного центра имени академика Грабаря, Института наследия имени Лихачева.

В 2019 году впервые проведут экскурсии с посещением дачи Орлова (голубятня) (ресторан «Граф Орлов»), дома Долгова (Мещанский отдел ЗАГС Москвы), усадьбы А. К. Разумовского (Министерство спорта РФ), дома Шибаева.

КСТАТИ

Программу Дней наследия ежегодно составляют с участием москвичей во время голосования в проекте «Активный гражданин». Сейчас участники опроса дополнительно выбрали для посещения объекты, ставшие лауреатами конкурса «Московская реставрация-2018», - Малый театр и ансамбль паровозного депо станции Подмосковная.

При этом многие памятники уже постоянно представлены на Днях исторического и культурного наследия. Среди них - дом Пашкова, здание Центросоюза и дом-коммуна архитектора Николаева, особняк Шехтеля на Большой Садовой улице. До конца мая экскурсии пройдут также в исторических гостиницах Москвы - «Националь», «Советская», «Ленинградская» и «Украина».

ВАЖНО

Что взять с собой

Участникам экскурсий обязательно нужен паспорт. По документу с личными данными выпишут пропуск на вход в некоторые здания-памятники. С собой также захватите в распечатанном виде полученное по почте письмо, подтверждающее вашу регистрацию на мероприятие.

Во время экскурсии запрещена еда, алкоголь, а также любые напитки, кроме бутилированной воды. Участников попросят по возможности ограничить разговоры по мобильным телефонам и обязательно отключить звук.

Если идете на экскурсию с ребенком любого возраста, то его нужно обязательно зарегистрировать на сайте как одного из участников. Ограничения по возрасту:

- для посещения любых памятников исторического и культурного наследия - 6+ в сопровождении взрослых;

- для экскурсии в иностранных дипломатических представительствах - 14+.