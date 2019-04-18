Собянин о безопасности в Москве: камер видеонаблюления много, больше только в Лондоне

В столичном "Цифровом деловом пространстве" 18 апреля прошел московский форум "Цифровая эволюция бизнеса". Ключевыми темами обсуждения стали цифровое обучение и инфраструктура, продвижение компании в интернете, а также выход на международные рынки. На форуме выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Москва это город, где много предпринимателей. Доходы от малого бизнеса даже больше, чем от крупных предприятий. Мы уделяем бизнесу большое внимание, помогаем развиваться. Самое важное - создаем инфраструктуру города, что привлекает в столицу много молодых людей, которые создают бизнес, берут ответственность за себя и сотрудников, которые на них работают, - сказал мэр города.

Москва уже не может жить без технологий. Сейчас зарегистрировано 800 тысяч участников малого бизнеса. Без информационных услуг невозможно сотрудничать с бизнесом, поэтому их внедряют во все сферы деятельности.

- Если не заниматься информационными технологиями в транспортной системе, то она превратится в коллапс. Нам важна созданная интеллектуальная система, которая обеспечивает парковочное пространство, работу автобусов, метро, пригородных электричек, светофоров, фотофиксацию нарушений на дорогах, - отметил Сергей Собянин.

Безопасность в городе, по словам Сергея Собянина, является также одним из главных направлений. Сегодня камер видеонаблюления в Москве очень много, больше только в Лондоне. Внедряются технологии распознавания лиц, что помогает в раскрытии преступлений. Применяются цифровые технологии и в медицине - сократились очереди, появилась электронная запись к врачу, создаются электронные карты о состоянии здоровья.

Московская школа далека от бизнеса, но у предпринимателей есть дети и качество образования должно быть высоким. Москва занимает 5-6 место по качеству образования в мире. Всему этому дала такой толчок Московская электронная школа. Воспользоваться сценариями уроков раньше могли только учителя из Москвы, теперь доступ есть у всех специалистов со всего мира.

Также мэр города напомнил, что многие государственные услуги оказываются в электронном виде, в метро и наземном транспорте есть бесплатный Wi-fi, предоставляются и электронные услуги для бизнеса (подбор помещения, сбор документов, получение кредита, сервис для самозанятых), о портале "iMoscow" (получение помощи в создании бизнеса, информация о технопарках).

В форуме принимали участие представители ведущих российских и мировых компаний ИТ-отрасли. Посетить его можно было бесплатно. Для участия необходимо было предварительно зарегистрироваться на официальном сайте openmsb.ru.