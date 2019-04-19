Фантастический визит команды Лукьяненко

В Ковдоре сегодня состоялся первый заполярный слет писателей-фантастов. В небольшом мурманском городе собрались авторы, чьи книги занимают значительную часть полки «Отечественная фантастика» в каждом российском книжном магазине. На Кольский полуостров приехали действительно лучшие, самые читаемые фантасты России.

Автор «Дозоров» Сергей Лукьяненко, «архитектор» «Тайного города» Вадим Панов, писатель, исследователь истории космонавтики Антон Первушин: и это далекой не полный список гостей. Пожалуй, еще ни один райцентр страны не мог похвастаться такой высокой концентрацией нестандартно мыслящего населения, как Ковдор этим утром.

Основная часть мероприятий с участием гостей состоялась в городском Дворце культуры. Писатели провели мастер-класс для начинающих литераторов, в том числе местных, пообщались с читателями, а также провели общую автограф-сессию.

Приезд писателей стал частью грандиозного движения «Ковдор – столица Гипербореи». Этот проект уже признан лучшим в стране примером продвижения территорий. Дело в том, что Ковдор и Ковдорский район Мурманской области – одно из самых красивых и загадочных мест в России. Здесь обнаружены (находки делаются постоянно) сотни артефактов, в том числе тех, происхождение которых не удалось установить.

Ряд современных исследователей полагает, что это следы существования древней цивилизации, уничтоженной в результате масштабного природного катаклизма. Кроме того, целый ряд дошедших до нас трактатов содержит сведения о том, что именно здесь располагалась государство гиперборейцев – сильных воинов и мудрых ученых, искусных строителей и умелых врачевателей. Одним словом, праевропейская цивилизация, намного опередившая по развитию все остальные народы.

То есть, пока ученый пытается расшифровать загадочные петроглифы, писатель-фантаст может (и должен!) придумать найденным в окрестностях Ковдора артефактам альтернативную историю – и положить ее в основу нового интересного романа.

Участники первого заполярного слета фантастов:

Сергей Лукьяненко – автор ночного и дневного «Дозоров» и культового романа русского Интернета «Лабиринт отражений».

Максим Замшев – главный редактор «Литературной газеты» (издание выступило организатором слета), председатель правления Московской городской организации Союза писателей России. Автор фантастического бестселлера «Избранный».

Андрей Щербак-Жуков – автор романов «Виртуальный Пьеро», «Поэты должны путешествовать», «По дороге путеводных трасс».

Антон Первушин – писатель и исследователь истории космонавтики, автор книг «Охота на Герострата», «Война по понедельникам», «Звезда», участник литературного проекта «S.T.A.L.K.E.R.».

Олег Дивов – автор «Повода для подвига» и «Абсолютных миротворцев»

Вадим Панов – создатель цикла, в который вошли романы «Тайный город», «Отражения» и «Анклавы».

Владимир Торин – кандидат политических наук, журналист и PR-технолог. Автор романов «Амальгама» и «Амальгама-2. Тантамареска».

КСТАТИ

Журналисты «КП» тоже участвовали в экспедициях по поиску следов Гипербореи и написали об этом материалы: Ковдор - столица Гипербореи, часть 1; Ковдор - столица Гипербореи, часть 2; Новый год по-гиперборейски.