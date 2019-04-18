"Аяз, не разочаровывай меня": американец, которому футболист "Спартака" сломал нос, публично простил обидчика

Слезный, душераздирающей пост, посвященный футболисту "Спартака" Аязу Гулиеву, спустя неделю после избиения на своей странице в Фейсбуке разместил американец Майк Коул. Пострадавший от кулака Аяза (он, кстати, помимо футбола увлекается единоборствами) филолог, который приехал в Россию из штата Колорадо, все это время скрывался от журналистов. На вопросы не отвечал и даже место жительства сменил: затаился.

Напомним, 10 апреля, полузащитник "Спартака" на своем "Мерседесе" проехал на красный сигнал светофора, а потом еще и избил пешехода, который мельтешил у него под колесами. Но дело решили полюбовно. В тот же день в отделении полиции американец со сломанным носом и футболист примирились. Грязный инцидент замяли и по слухам, помогла сумма с шестью нулями. После откровений пострадавшего теперь ясно куда пойдут деньги.

- Сегодня я снова встретился с Аязом. Уже было понятно, что он иногда не может контролироваться себя, но по всей видимости у парня бьётся сердце и есть совесть. Он ещё молодой. Надеюсь, что наша встреча окажется переломной для него. Для меня она точно была переломной, хотя и в другом смысле. Появилась возможность закончить эту мерзкую историю красиво, и мы ей воспользуемся. Мы вместе решили направить большую сумму благотворительному фонду в Республике Дагестан и столько же общественным организациям здесь в Москве. Одна из них помогает бездомным людям. Нельзя не заметить, что их много в Красносельском районе, где мы с Аязом познакомились, и что они страдают, - написал Майк.

Американец поблагодарил очевидцев, которые не только оказали ему первую помощь, но и успокоили взбесившегося футболиста.

- Аяз, не разочаровывай меня! - обратился он прощеному обидчику.

Сам Аяз уверяет, что такое больше не повторится. Искренен ли он, или просто так сильно не хочет повторить печальную судьбу футболистов Кокорина и Мамаева, остается загадкой. Не прости его американец и за сломанный нос и грубое нарушение ПДД он вполне реально мог стать соседом своих коллег из "Зенита" и "Краснодара", получивших прописку в Бутырке. Но отделался легким испугом: административным штрафом в 1000 рублей за проезд на красный, переводом из основного состава "Спартака" в дубль и лишением премии. Поговаривают, что речь идет о сумме в пять миллионов рублей.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

"Мы ездили не на "Мерседесах", а на электричках!"

Прокомментировать скандальную историю "Комсомолка" попросили советского футболиста Евгения Ловчева:

- Самое главное, что потерял российский футбол - это воспитание игроков: родителями, клубом, старшими футболистами. Когда я пришел в "Спартак", моим футбольным отцом стал Старостин. Он не только учил играть, но и объяснял, зачем мы это делаем. Однажды Николай Петрович привел на встречу с командой фанатов из Находки, простых работяг с завода. Так вот из-за часовой разницы они просыпались в четыре утра, чтобы смотреть наши игры, а потом шли работать в цеха. И мы это ценили и жили для наших болельщиков. А еще понимали, что должны быть примером. Да, мы ездили не на "Мерседесах, а на электричках, но нас это ничуть не смущало. То, что творят футболисты сегодня - это безобразие. Кокорин и Мамаев сейчас хотя бы за решеткой. А Гулиев вообще остался безнаказанным. Откупился он, или нет - это всем безразлично. Но что вышел сухим из воды - это беспредел и позор! Как минимум, его нужно исключить из клуба. Но как? Ведь в футболе теперь правят только деньги. Сегодня футболисты - это товар. Они и сами играют не за идею, не ради победы, а за шуршащие бумажки. Да и играют они хреново, откровенно говоря! А ведут себя еще хуже! Раньше такого не было. Лично я никогда не пил, в 20 лет женился и никогда в таких дебошах не участвовал. Да и за своими коллегами такого не помню.

ЗА И ПРОТИВ

Пост американца в соцсети мало кого оставил равнодушным. Одни восхищаются великодушием Майка, другие наоборот считают, что безнаказанность, которую он спровоцировал, приведет к новым преступлениям. Мы собрали самые интересные мнения.

"Я фанат "Спартака", но этот великодушный жест не понимаю. Думаю, Майк сделал большую ошибку, он покрывает криминал и нечеловеческую агрессию. Аяз, должен был быть наказан по всей строгости и только после этого он мог усвоить урок. В следующий раз на пути его "Мерседеса " может оказаться женщина или ребенок и он поступит точно так же."

Антон Персиков

"У меня тоже есть друг американец из штата Мичиган. И у него было куча подобных историй, в какие-то мы даже попадали вместе. Рад, что у Вас все хорошо так разрешилось. Главное, нам всем нужно оставаться людьми, в это скотское время. Вы молодец, что умеете прощать, и то что можете увидеть в нас русских хорошее, за всей этой маской и суровостью тоже хорошо."

Евгений Белослудцев

"У нас был юморист, его звали Михаил Задорнов. У него была такая шутка: когда русский заходит в пустое помещение - он говорит "ни души.", а когда заходит американец, он говорит: "nobody.", что означает: "нет тела". В этой ситуации все наоборот, у вас есть душа, а у Гулиева осталось только тело. "

Стас Френкель

-"Аяз совершил преступление перед обществом и должен был быть осужден. Но несмотря на публичность уголовное дело даже не возбудили. И это никуда не годится. Ваше прощение должен был учесть суд. Но тут даже это не произойдет. Отмазали! "

Алексей Суворов.

РЕАКЦИЯ ФУТБОЛИСТА

Игрок "Спартака" Аяз Гулиев о драке в центре Москвы: "Раньше вспыльчивость была проблемой на поле, но первый раз такое произошло в быту"

Молодой футболист московского "Спартака" Аяз Гулиев, который стал участником громкого скандала, выступил с публичным покаянием перед болельщиками. Не так давно Гулиев, который зимой перешел в столичный клуб из "Ростова", избил в центре Москвы пешехода. (подробности)