В Интернете продают несуществующие билеты на закрытый показ «Мстителей» по 65 тысяч рублей

Финальных «Мстителей» во многих странах покажут 26 апреля, в России — 29 апреля. Фильм ждут поклонники оставшихся в живых членов команды «Мстителей», ведь они все же должны найти способ противостоять действиям титана Таноса. Трейлер фильма уже посмотрели более 9 млн человек, в США еще 2 апреля началась предварительная продажа билетов. В России также пытаются подзаработать на фанатах «Мстителей» и продают билеты по 50 тысяч рублей.

На сайте «Авито» продают пригласительные билеты на закрытый предпоказ по 55-65 тысяч рублей. Фильм «Мстители. Финал» покажут в рамках Московского Международного Кинофестиваля (ММКФ) в кинотеатре «Россия».

- Мы пытаемся сейчас пробить пригласительные или бейджики на показ фильма 23 апреля — то есть на день раньше мировой премьеры, - говорит продавец Михаил. - Нам обещают четыре билета — на балкон по 55 тысяч, в партер по 65 тысяч рублей.

- А что это за показ? - уточняю.

- Закрытый, даже прессу туда не звали. У нас нет на руках бейджиков, мы пока собираем 50% от стоимости и с этими деньгами пойдем через своих людей к руководству ММКФ. Нам либо подтверждают места, либо нет. Если места не подтвердят, то вернем всю сумму целиком.

В пресс-службе Московского Международного Кинофестиваля (ММКФ) подтвердили, что показ состоится.

В Интернете продают несуществующие билеты на закрытый показ «Мстителей»

- Это будет закрытый показ «Мстителей», аккредитоваться или купить билеты туда нельзя, - сказали организаторы фестиваля.

В интернете пытаются продать по завышенным ценам и билеты в обычные кинотеатры.

- Продаю свои билеты на «Мстители: Финал» в IMAX в ТРЦ «Океания» - в день премьеры (29.04), на первый сеанс - 11 утра. Продаю из-за невозможности пойти в это время. В наличии 4 билета, отдам за 18 000 рублей, - предлагает Артем Соловьев из Москвы.

Также есть предложения в кинотеатр на Кутузовском проспекте — два билета за 4000 рублей. Подхватили волну заработка на «Мстителях» в Санкт-Петербурге — там продают билеты на 29 апреля по 5000 рублей, а в Екатеринбурге за два билета просят 100 тысяч рублей.