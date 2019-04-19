Москва открывает новые детсады

Новорожденных в столице с каждым годом все больше. Большинству семей нужны места в детских садах. Столичные власти активно строят новые комфортные дошкольные корпуса в жилых кварталах города. В каждом районе юные москвичи должны иметь равные возможности по доступности качественного дошкольного образования. Это в полной мере отражает идеологию программы «Мой район». Для всех жителей Москвы по инициативе мэра Сергея Собянина становятся доступны современные образовательные услуги независимо от того, в каком районе они проживают. При этом обеспечение детей местами в дошкольных зданиях является одним из приоритетов программы «Мой район».

Все новые детские сады оснащаются современным оборудованием для обучения и комплексного физического и эстетического развития детей. Здания и снаружи, и внутри приспособлены для удобства маломобильных посетителей. Мы узнали, в каких из столичных районов построены и уже заселены детсады.

АЭРОПОРТ: НА ЗАНЯТИЯХ РАЗВИВАЮТ РЕЧЬ

В районе не только строят детсады, но и ремонтируют действующие дошкольные здания. В новом детском саду на 125 мест на Часовой улице разместились 9 групп постоянного пребывания. Среди них - группы общего развития и специальные компенсирующие группы для детей с нарушением речи. Помимо этого, для малышей, только начинающих ходить в сад, работают четыре группы кратковременного пребывания (ГКП). Ребятишек приводят сюда на 3 - 4 часа в день, чтобы они привыкали к новшествам постепенно.

- В новом здании комфортно и детям, и педагогам, - говорит Ирина Котанова, руководитель дошкольного отделения школы № 152. - Для малышей сделан отдельный вход. У нас есть бассейн, спортивный и музыкальный залы, удобные прогулочные площадки. Здание находится в глубине квартала, вокруг много зелени, солнца. Группа кратковременного пребывания размещается отдельно, стараемся, чтобы всем хватило мест. Даже мамы могут присутствовать там вместе с детьми. Но родители доверяют нашим педагогам полностью и нечасто остаются на подобные занятия.

- В выпускной группе работают прекрасные воспитатели-педагоги, - довольна садиком Татьяна Фролова, мама двух дочерей. - Они уделяют огромное внимание подготовке к школе и развитию творческих навыков. Для моей дочери они стали настоящими старшими друзьями. А какие концерты с детками проводят!

ИЗМАЙЛОВО: СПОРТЗАЛ С ТРЕНАЖЕРАМИ И БАССЕЙН

Дошколят приняли в дополнительном корпусе школы № 1290 на улице Первомайская, дом 17А. Всего в детсаду занимается 220 ребятишек. В новом комплексе для детей есть все, что душа пожелает, - бассейн, игровые комнаты, актовый зал для праздников, спортивный зал с детскими тренажерами. Прогулки теперь намного безопаснее и приятнее. Вокруг здания провели благоустройство, поставили детские площадки и веранды.

- Мы довольны садиком, у детей постоянно проходят тематические праздники, например, недавний, к Дню космонавтики, - рассказала москвичка Елена Андреевна, мама 5-летнего Арсения. - А родителей будущих первоклассников каждый год приглашают на день открытых дверей. Семьи вместе с педагогами готовят детей к школьной жизни. Воспитатели в садике нравятся и малышам, и нам - мамам и папам.

- Проект садика получился уникальным, поскольку здесь просторно, яркие цвета в оформлении - оранжевый, салатовый, желтый, отдельные входы для разных групп, - говорит заместитель директора школы № 1290 по дошкольному образованию Ольга Мазурина. - Здание рассчитано на 220 детей, но за счет трансформации залов для творческих занятий при необходимости можем разместить до 360 воспитанников. Мест хватает всем. В группах созданы комфортные места для индивидуальной работы детей с педагогом, для чтения или тихих игр. Через большие окна в солнечные дни внутрь здания попадает много света. Здесь уютно детям с родителями, воспитателям и всем сотрудникам садика.

Детские сады построили еще по двум адресам: Измайловский проезд, д. 9а и Первомайская улица, д. 3. До этого в районе не хватало дошкольных зданий. Многим родителям приходилось возить своих детей в садик на общественном транспорте. Благодаря строительству новых учебных корпусов район Измайлово получил 330 мест для малышей.

А на Никитинской улице, д. 10, планируется в скором времени построить детсад около возводимых сейчас жилых многоэтажек. Маленьким жителям новостроек город обеспечит места в детском саду в шаговой доступности от дома. Для всех новых детсадов и школ закупается современная мебель, учебные пособия и оборудование. Это позволяет обучать и комплексно заниматься физическим и эстетическим развитием детей. Для мам с колясками и инвалидов новые садики заранее проектируют максимально удобными.

СОКОЛЬНИКИ: УЮТНО, КАК ДОМА

Здание нового детского сада в Поповом проезде рассчитано на 80 мест. Здесь создана современная инфраструктура, плавательный бассейн и новейшие игровые зоны. Появление в районе Сокольники еще одного садика сократило очередь в дошкольные образовательные учреждения.

- Моя старшая дочь пришла в этот садик в 1 год и 11 месяцев, когда в нем еще были ясли, - говорит жительница района Сокольники Татьяна Дмитриевна. - С первого дня нам понравилось все. Тогда еще не работал бассейн, но потом его доделали, и дети стали ходить на плавание. В группах есть новые игрушки, мебель, красивое оформление. Уютно, как дома. Сами группы просторные, в каждой - спальня, туалет, раздевалка. Дети занимаются лепкой, рисованием, аппликацией, математикой. Мне нравится, ребенку тоже, часто даже не хочет уходить домой.

В ближайших планах по развитию района - благоустройство территорий трех школ и пяти детских садов. К примеру, на Егерской улице, дом 4, обновят территории трех детских садов и школы № 1530.

КСТАТИ

113 детских садов на 22 050 мест построены в Москве с 2014 года. Новые дошкольные здания укомплектованы всем необходимым для детей и оборудованы по самым современным стандартам.

4 здания детских садов на 510 мест уже построены и введены в эксплуатацию в столице в 2019 году. В том числе три корпуса на 160 мест возведены за счет инвесторов, без передачи в систему города Москвы. До конца года откроются еще 30 детских садов на 6685 мест.