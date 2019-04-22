Москва прожила зиму без коммунальных аварий

Весна пришла! Столичные власти подвели итоги работы коммунальных служб прошедшей зимой и поделились планами на предстоящий отопительный сезон. Об этом на пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

ТОПЛИВО ОСТАЕТСЯ В РЕЗЕРВЕ

Зима в этом году получилась, по оценке коммунальщиков, достаточно напряженной и сложной. За сезон температура воздуха до 70 раз перепрыгивала через нулевую отметку. А снега выпало до 183 сантиметров, причем в некоторых районах и чуть больше.

«Тем не менее начиная с зимы 2010 - 2011-го и по сегодняшний день Москва живет без аварийных отключений тепла, воды, газа и электроснабжения. Если и бывали технологические отключения, то лишь отдельные плановые, но при этом все потребители были с теплом и водой», - сказал Петр Бирюков.

По его словам, в энергетической системе города имеется достаточный запас мощности. На столичных ТЭЦ резервное топливо - уголь и мазут - вновь использовать не пришлось, и его оставили про запас. Уже в апреле ЖКХ Москвы начинает подготовку к очередному зимнему сезону.

ПРОФИЛАКТИКА СЕТЕЙ ПРОДЛИТСЯ ДО КОНЦА АВГУСТА

Все подготовительные работы к предстоящей зиме должны завершиться до 31 августа. Социальные учреждения до 1 сентября проверят к пуску тепла. А к массовому включению отопления все должно быть готово к 15 сентября. Для профилактики сетей по традиции в последних числах апреля - первых числах мая в городе начнут отключать горячую воду. То есть уже в ближайшие недели, сразу после отключения тепла. Жителей оставят без тепленькой на срок не более 10 дней. Ремонт коммуникаций планируют завершить до конца августа.

ОКОЛО КИЕВСКОГО ВОКЗАЛА ПРОВЕДУТ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Уже сейчас коммунальщики начали благоустройство города по программе «Мой район». Она включает в себя развитие районов, строительство социалки, дорог, обновление жилых кварталов. В первую очередь приведут в порядок районы на периферии столицы. К примеру, среди них Капотня, участки вдоль реки Яузы, Чертановская улица, всего 125 особо значимых мест. А в центре обустроят территорию около Киевского вокзала и Дорогомиловскую улицу, пешие маршруты около Патриарших прудов.

Жители сами решают, что именно им хотелось бы обновить в своем районе. Один из таких проектов в Братееве - двор на Паромной улице. Ее выбрали москвичи во время голосования на портале «Активный гражданин». Здесь отремонтируют асфальт, пешеходный тротуар и газон. Для детей во дворе появится игровой комплекс с горками, качелями. А на спортплощадке с турниками смогут заниматься жители района всех возрастов. Ремонт планируют завершить до 15 июля 2019 года.

В другом районе столицы - Нижегородском - на обновление дворов тратят деньги с платных парковок. Дети уже гуляют на новых игровых площадках около домов на Перовском шоссе, Нижегородской и 3-й Карачаровской улицах. В районе отремонтировали асфальт на многих участках, заменили лавочки, газоны. Такой ремонт сделали, к примеру, во дворе дома 51, корпус 2 по Средней Калитниковской улице.

По всей Москве дополнительные деревья в этом году смогут высадить молодые родители по программе «Наше дерево». Для них будут выделять ежегодно 30 тысяч площадок. Помимо этого дорожники начали менять асфальт и плитку, в том числе и в центре города. Но, по словам Петра Бирюкова, таких масштабных разрытий, как в прошлые годы, не будет. Ремонт улиц продлится до 1 ноября.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Первую репетицию парада увидим на Красной площади 29 апреля

В День Победы 9 Мая в Москве пройдет военный парад. По традиции тяжелая техника и пешие колонны проводят несколько репетиций на Красной площади. Первую ночную тренировку устроят в понедельник, 29 апреля, в 19.00. «Маршрут будет традиционным - с выходом в районе зоопарка на Садовое кольцо и далее на улицу Тверскую», - сообщил Петр Бирюков.

Вторая ночная репетиция, как ожидается, состоится 4 мая. Генеральная репетиция пройдет на Красной площади 7 мая.