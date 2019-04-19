Велопрокат в Москве стартует 25 апреля

Дождались. Уже со второй половины апреля в Москве вновь откроется городской велопрокат: 20 апреля он заработает в тестовом режиме, а с 25-го – полностью. Москвичам в этом сезоне предоставят 5100 велосипедов, которые разместят на 530 станциях.

- Тарифы и абонементы на велопрокат в 2019 году останутся такими же, как и в прошлом году. Мы стараемся сохранять доступность сервиса с момента его запуска, - рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Кстати, за семь лет городской велопрокат в Москве перестал быть модной игрушкой и стал для большинства удобным транспортом.

- Большинство людей берут велосипед, чтобы добраться до места назначения вместо того, чтобы ехать на машине, в автобусе или идти пешком. Меньшинство желает просто покататься, - отметил Сергей Собянин.

Что нового?

В 2019 году добавят 100 новых станций и 1000 велосипедов – вдвое больше, чем в прошлом году. Прокат придет в 12 районов Москвы: Алтуфьевский, Дмитровский районы, Западное Дегунино, Капотню, Лефортово, Марьино, Нагатино-Садовники, Нагатинский затон, Очаково-Матвеевское, Щукино, Москворечье-Сабурово и Братеево.

Станет больше и электровелосипедов (их разместят на тех же станциях, где и обычные велосипеды). В этом году их будет до 390 штук с 18 станциями с подзарядками.

Как пользоваться велопрокатом?

- для регистрации в системе велопроката удобнее всего скачать на свой смартфон приложение "Velobike", либо сделать это в терминале станции или на сайте www.velobike.ru;

- для оплаты проката используйте карту VISA или MASTERCARD;

- после регистрации введите Login и PIN на клавиатуре велосипеда или привяжите карту «Тройка» к вашему профилю для снятия велосипеда со стойки.

Тарифы

Стоимость проката = абонентская плата + повременная часть арендной платы. В любом тарифном плане поездка до 30 минут - бесплатно.

Тариф "День" - 150 рублей (абонентская плата), 1000 рублей (депозит).

Тариф "Месяц" - 600 рублей (абонентская плата), 1000 рублей (депозит).

Тариф "Сезон" - 1200 рублей (абонентская плата), 0 рублей (депозит).

Повременная часть (в рублях): 0 (до 30 минут), 30 (до 60 минут), 100 (до 120 минут), 450 (до 180 минут), 1000 (до 360 минут), 1500 (до суток), 3000 (от 24 до 48 часов), 30 000 (более 48 часов).

Интересно знать

- в 2013 году в столице в прокат можно было взять лишь 550 велосипедов, в 2018 году - 4120 велосипедов;

- пользователи велопроката: 60% - мужчины, 40% - женщины;

- 93% пользователей велопроката младше 45 лет;

- топ-5 самых популярных мест, где чаще всего москвичи берут в прокат велосипед: Парк Горького, ВДНХ, метро «Третьяковская», «Киевская» и «Спортивная».

Планы на 2020 год

Велопрокат будет активно развиваться и дальше. Уже в 2020 году город готов добавить еще около 1000 велосипедов. Но нынешняя модель сервиса начинает изживать себя. Сейчас какая схема? Ты ищешь станцию велопроката, а это не всегда возле того места, где ты решил взять велосипед. Как правило, нужно сначала пешком дойти, а то и доехать на метро до велосипеда. Это утомительно. В некоторых мегаполисах есть бесстанционный прокат - велосипед можно оставить в любом месте, заблокировав с помощью электронного замка. Однако это грозит тем, что велосипеды будут занимать площади у станций метро, центральные улицы, входы в университеты и в крупные торговые центры. В Москве более перспективной выглядит компромиссная модель велопроката – велосипед можно оставить, прикрепив специальным замком к специальной городской велопарковке. Они компактнее нынешних станций. Поставить их можно гораздо больше, даже за МКАДом. Эту модель работы в прошлом году протестировали с самокатами, теперь будут пробовать операторы проката велосипедов.

КСТАТИ

Совсем скоро начнется сезон проката электросамокатов. В этом году их будет более 10 000 штук – больше, чем велосипедов. Станет больше и электроскутеров - прокат расширится до 100 штук.