Собянин открыл детский сад в поселении Кокошкино

Раньше многих детей из поселения Кокошкино приходилось возить в детские сады в другие поселения Новой Москвы. Теперь для местных жителей открыли новый современный садик с детскими площадками и качелями. Он вошел в состав образовательного комплекса "Школа № 2057", а это значит, что воспитанники смогут автоматически переходить в начальную школу, расположенную неподалеку. На открытие 22 апреля приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Сейчас это будет один из лучших детских садов Москвы, - сказал Сергей Собянин. - Сам детский сад оснащен всем необходимым, по самым современным технологиям, с лучшими образовательными программами.

- Нам теперь будет очень удобно. Раньше детей возили в соседние поселения, - рассказала Ольга, местная жительница.

Новый детский сад в Кокошкино построили на улице Школьной. Это трехэтажное ярко-желтое здание. Садик сможет принять 300 детей (12 возрастных групп). В каждой группе есть спальни, игровые комнаты, раздевалки, места для питания. Стены-трансформеры позволяют быстро превратить спальню в свободное пространство для игр.

Новый детский сад в Кокошкино построили на улице Школьной.Фото: Алиса ТИТКО

Для дошколят пространства оформили в светлых тонах и привезли интерактивные столы, проекторы, мультимедийное оборудование, а также сухой бассейн и фитбол-мячи для занятий гимнастикой.

В детском саду есть отдельные залы для музыкальных занятий и спортивных тренировок, кухня, кабинеты педагога-психолога и логопеда. Также есть медицинский кабинет. Особое внимание уделено созданию доступной среды – здесь есть все условия для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.

Возле здания садика есть просторная территория для игр. Здесь построили прогулочные веранды и игровые зоны, спортивный комплекс (баскетбол, футбол). А еще обустроили специальную площадку, где дети смогут изучать правила дорожного движения. Там установили знаки, светофоры, нарисовали "зебры".

КСТАТИ

Детские сады и школы Новой Москвы

За последние семь лет построили и ввели в эксплуатацию 15 школ (на 13 961 учащегося) и 40 детских садов (на 8 460 мест). Но на этом власти Москвы останавливаться не собираются. До 2021 года планируют построить еще 27 школ (на 23 440 учащихся) и 38 дошкольных учреждений (на 8 420 мест).