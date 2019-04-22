2019-04-22T15:10:01+03:00
Общество

В центре Москвы поставят памятник погибшим журналистам

Пожертвования на создание монумента присылают и редакции, и обычные жители
Светлана ВОЛКОВА
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Первый секретарь Союза Журналистов Москвы Людмила Щербина и проект будущего памятника.Первый секретарь Союза Журналистов Москвы Людмила Щербина и проект будущего памятника.Фото: YouTube
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В центре столицы в сквере около метро «Арбатская» появится памятник журналистам, погибшим при исполнении профессиональных обязанностей. С такой инициативой выступил Союз журналистов Москвы (СЖМ). Проект поддержали Московская городская Дума и правительство Москвы.

Напомним, по данным международных правозащитных организаций, за последние 25 лет в мире погибли более 1300 журналистов, из них более 80 - в России.

На творческом конкурсе в феврале 2017 года из 100 эскизов будущего памятника выбрали лучший монумент. Его авторы - скульптор Б. А. Черствый (архитекторы А. Л. Бавыкин и Н. А. Бавыкина). Памятник из бронзы с локальным золочением сделан в виде ассиметричного постамента, на котором стоят символические фигуры, напоминающие свечи. Конкурсную комиссию из руководителей и членов президиума СЖМ, экспертов возглавлял директор по стратегии ИД «КоммерсантЪ» Виктор Лошак.

По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина установка памятника журналистам оплачивается за счет Союза журналистов столицы. СЖМ объявил сбор средств и разместил видеообращение на своем сайте (ujmos.ru/pamyatnik-pogibshim-zhurnalistam).

Первый взнос на создание монумента внесла редакция газеты «Комсомольская правда». Денежные перечисления поступили от редакций газет и журналов, издательских домов и информагентств. В списке - «Российская газета», «Вечерняя Москва», «КоммерсантЪ», «Парламентская газета», издательство «Просвещение», «АиФ», Радио России, «Сельская жизнь», Истринское информагенство, ООО «Звездный бульвар», «Московский комсомолец», Союз журналистов Нижегородской области, «Новая газета» ООО «АЙНЬЮС», ОАО «ТРК ВС РФ «Звезда», ООО «Стоп-газета безопасности на дорогах», Издательский дом «41», ООО РИЦ «Ваше право», «Учительская газета», «Медицинская газета», «7 Дней» АО ТВЦентр, НП «Комитет индустриальных телевизионных премий». Пожертвования присылают также частные спонсоры, партнеры СЖМ и обычные жители.

Сейчас сбор средств продолжается. Но для установки памятника не хватает еще около 8 миллионов рублей. «Призываем всех откликнуться и внести посильный вклад в дело увековечения памяти наших коллег», - говорится в обращении Союза журналистов Москвы.

В центре Москвы поставят памятник погибшим журналистам.

Публикуем реквизиты:

Региональная Общественная организация «Союз журналистов Москвы» (Юридический адрес: 119019, г. Москва, Никитский б-р, д. 6/20, стр. 1, фактический адрес: 119019, г. Москва, Никитский б-р, 8А/3, стр. 2)

ОГРН 1027700270861

ОКПО 34604382

Расчетный счет:

ИНН 7704104256; КПП 770401001

Банк получателя: Московский банк СБЕРБАНКа РОССИИ г. Москва

Расчетный счет: 40703810338170100663

Корреспондентский счет: 30101810400000000225

БИК 044525225

Назначение платежа: Пожертвование на создание в Москве памятника «Российским журналистам, погибшим при исполнении профессиональных обязанностей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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