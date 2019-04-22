Собянин открыл ТПУ "Саларьево" в Новой Москве

В Новой Москве 22 апреля мэр города Сергей Собянин открыл транспортно-пересадочный узел "Саларьево" и прилегающие к нему две новые дороги - по проектируемым проездам № 905 и № 907. Теперь пассажиры могут приехать сюда на личном автомобиле, автобусе или такси, пересесть на метро и через 30 минут быть в центре города.

- Все парковочные места здесь были закрыты. Сейчас еще 5000 парковочных мест создали. Этот ТПУ - один из крупнейших не только в Новой Москве, но и во всей московской агломерации. Он разгрузит запад Москвы, Киевское шоссе, водители будут меньше съезжать на МКАД, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Здесь вообще будет цивилизованная жизнь, рядом торговый центр.

Транспортно-пересадочный узел "Саларьево" площадью 15,5 га расположился в поселении "Московский".Фото: Алиса ТИТКО

Транспортно-пересадочный узел "Саларьево" площадью 15,5 га находится в поселении Московский, на пересечении Киевского шоссе и строящейся магистрали "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе". Пользоваться ТПУ смогут порядка 115 тысяч пассажиров в сутки.

Какие преимущества дает ТПУ? Позволил создать новую сеть дорог связывающих Киевское шоссе, "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" и ТПУ Саларьево, тем самым улучшив транспортное обслуживание жителей поселений Московский, Мосрентген и Сосенское, Новой Москвы в целом. А также сократить время в пути междугородных автобусов из Калуги, Брянска, Гомеля и других городов.

Новый ТПУ - один из крупнейших не только в Новой Москве, но и во всей московской агломерации.Фото: Алиса ТИТКО

Частью ТПУ станет Международный автовокзал "Саларьево". Это одноэтажное здание с подземным переходом в метро. В автовокзале расположены зал ожидания, кассы, комната матери и ребенка, вендинговые автоматы. Он сможет обслуживать до 250 пригородных и междугородных рейсов в сутки. Пока работает в тестовом режиме.

Автовокзал "Саларьево"- это новое одноэтажное здание с подземным переходом в метро.Фото: Алиса ТИТКО

- Осталось пару месяцев и мы запустим вокзал, он уже построен, но нужно еще время, чтобы "обжить", - сказал Сергей Собянин.

Для прибытия/отправления автобусов возле вокзала организовано 15 перронов.

КОНКРЕТНО

В состав ТПУ "Саларьево" вошли:

- станция метро "Саларьево", которая в ближайшее время (после открытия нового участка "Саларьево"–"Коммунарка") перестанет быть конечной станцией Сокольнической линии,

- международный автовокзал,

- перехватывающий паркинг на 1 600 машиномест,

- остановки наземного городского пассажирского транспорта с отстойно-разворотными площадками,

- торгово-развлекательный комплекс "Саларис" площадью 308 000 кв. метров, из которых 154 000 кв. метров занимает подземный паркинг на 3400 машиноместа.

В планах:

- территорию возле транспортно-пересадочного узла "Саларьево" благоустроят - будут разбиты газоны, высажено 320 кустарников и 249 деревьев, установлены скамейки, урны и велопарковки;

- в июне 2019 года откроют боковой проезд вдоль пр. № 905 (374 м) и ОРП,

- до конца года реконструируют развязку на пересечении Киевского шоссе с улицы Родниковая;

- до конца 2019 года завершить рекультивацию полигона ТБО в непосредственной близости от ТПУ "Саларьево". Полигон был законсервирован еще в 2009 году. После всех необходимых работ полигон планируют озеленить.