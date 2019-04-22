Сергей Собянин открыл транспортно-пересадочный узел «Саларьево»

Транспортно-пересадочный узел «Саларьево» находится в поселении Московский, на пересечении Киевского шоссе и строящейся трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Эксперты считают его крупнейшим транспортным хабом столицы. Не удивительно, что в это открытии принял участие мэр столицы Сергей Собянин.

«И международный автовокзал, и пригородные автобусы, и метро здесь. Огромное количество перехватывающих парковок. Все парковочные места здесь были закрыты, а сейчас 5 тыс. парковочных мест», - отметил Сергей Собянин во время общения с горожанами.

Мэр столицы считает, что запуск ТПУ «Саларьево» разгрузит движение на МКАД, на Киевском шоссе и юго-западе в целом. Поскольку у жителей окрестных районов исчезнет необходимость обязательно выезжать на «кольцевую» и «Киевку».

В материалах пресс-службы мэрии отмечается, что впервые в Москве ТПУ построен с возможностью пересадки пассажиров между различными видами транспорта и проходом к торгово-развлекательному центру с помощью подземного пешеходного перехода, без выхода на улицу. По расчетам специалистов, пассажиропотоков ТПУ «Саларьево» составит 115 тыс. человек в сутки.

На сегодня в Москве завершено строительство 35 транспортно-пересадочных узла, в том числе 31 на МЦК и 4 на станциях метро «Ховрино», «Рассказовка», «Озерная» и «Саларьево». Всего в планах руководства города создание 97 ТПУ, которые обеспечат 94 пересадки на метро, в том числе 20 на Большой кольцевой линии (в данное время действует участок от «Петровского парка» до «Делового центра»), 63 пересадки на железную дорогу и МЦК.