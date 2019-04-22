2019-04-22T17:05:25+03:00
Общество

Сергей Собянин открыл транспортно-пересадочный узел «Саларьево»

Это крупнейший транспортный хаб Новой Москвы
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Транспортно-пересадочный узел «Саларьево» находится в поселении Московский, на пересечении Киевского шоссе и строящейся трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Эксперты считают его крупнейшим транспортным хабом столицы. Не удивительно, что в это открытии принял участие мэр столицы Сергей Собянин.

«И международный автовокзал, и пригородные автобусы, и метро здесь. Огромное количество перехватывающих парковок. Все парковочные места здесь были закрыты, а сейчас 5 тыс. парковочных мест», - отметил Сергей Собянин во время общения с горожанами.

Мэр столицы считает, что запуск ТПУ «Саларьево» разгрузит движение на МКАД, на Киевском шоссе и юго-западе в целом. Поскольку у жителей окрестных районов исчезнет необходимость обязательно выезжать на «кольцевую» и «Киевку».

В материалах пресс-службы мэрии отмечается, что впервые в Москве ТПУ построен с возможностью пересадки пассажиров между различными видами транспорта и проходом к торгово-развлекательному центру с помощью подземного пешеходного перехода, без выхода на улицу. По расчетам специалистов, пассажиропотоков ТПУ «Саларьево» составит 115 тыс. человек в сутки.

На сегодня в Москве завершено строительство 35 транспортно-пересадочных узла, в том числе 31 на МЦК и 4 на станциях метро «Ховрино», «Рассказовка», «Озерная» и «Саларьево». Всего в планах руководства города создание 97 ТПУ, которые обеспечат 94 пересадки на метро, в том числе 20 на Большой кольцевой линии (в данное время действует участок от «Петровского парка» до «Делового центра»), 63 пересадки на железную дорогу и МЦК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Москве неизвестные на Merсedes-Benz выстрелили в прохожего
В Подмосковье на выходных проверили около 150 аттракционов
Пункты проката велосипедов открылись в 18 городских парках
С самолета «Москва-Сочи» сняли авиадебошира
В Москве пройдет пингвиний парад
Фестиваль «Московская весна a cappella» пройдет с 1 по 12 мая
Вторые двери при входе в метро уберут до конца апреля
Названы сроки отключения отопления в Москве
В Подмосковье электричка сбила мужчину
Около 650 пар поженятся на Красную горку в Подмосковье
В Москве пройдут дни исторического и культурного наследия
Полмиллиона подмосковных школьников посетили «Уроки цифры»
Москвичи смогут сами записать поздравления с 9 Мая для пассажиров автобусов
В «Библионочь» москвичи смогут вернуть просроченные книги без штрафов
В московском метро задержали еще двоих дебоширов
Составлен список самых опасных станций московского метро
В Москве водитель утопил иномарку за 5 млн рублей в пруду
Четыре с половиной тысячи человек прошли диспансеризацию в Подмосковье в выходные
Летний кинотеатр музея «Гараж» планируют открыть в конце мая
Москвичи могут сообщать о преступлениях в социальной сети "В Контакте"
В Москве благоустроят Рождсетвенку и соседние переулки
На Ярославской железной дороге произошел сбой в движении поездов
В московском метро на турникетах стали тестировать камеры распознавания лиц
Футболист «Спартака» Гулиев сломал нос американцу
В московском метро тестируют камеры распознавания лиц
За похищение человека в Подмосковье задержан вор в законе
В Москве стартует сезон ремонта дорог