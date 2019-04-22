Сергей Собянин пригласил горожан на фестиваль «Пасхальный дар»

Главная тема фестиваля - благотворительность. Свои программы на нем представят 32 благотворительных фонда, которые проведут мастер-классы, лекции и семинары, концерты и спортивные состязания.

Каждый гость фестиваля может помочь больным и одиноким людям: пожертвовав некоторую сумму по смс, через мобильное приложение, банкомат, или купив что-то на фестивале.

Будет на фестивале возможность приютить бездомное животное, или перечислить пожертвование приюту. Интерактивная программа «Четвероногий друг» пройдет на Тверском бульваре. Владельцы собак могут придти вместе с питомцем – для них профессиональные кинологи подготовили мастер-классы.

«Пасхальный дар» пройдет на 14 московских площадках: 6 – в центре и 8 – в других округах. Одна из восьми откроется впервые – на Святоозерской улице,1 в Косино-Ухтомском районе. Это новая всесезонная площадка для фестивалей и городских праздников.

Такие пространства для семейного отдыха ранее по просьбам жителей открылись в Новокосино, Зябликово, Северном Бутово, Митино, Кузьминках и Ясенево.

На площадках есть сцены, специальные пространства для анимации и занятий творчеством, гастрономическая и торговая секции, детские карусели. У каждой из них – свое «лицо»: одна оформлена в стиле сказочного средневекового замка, другая – в стиле советского ампира, и так далее. Площадка на Святоозерской улице стилизована под традиционное зодчество и выполнена в купеческом стиле.

Шесть - в центре, и восемь - в других округах Москвы. Одна из окружных заработает впервые – на ул. Святоозерская , вл. 1 в районе Косино-Ухтомский. Ранее по просьбам жителей площадки открылись в Новокосино, Зябликово, Северном Бутово, Митино, Кузьминках и Ясенево.

В сообщении подчеркивается, что с 1 по 12 мая горожане смогут посетить фестиваль и певческий конкурс «Московская весна a cappella». Он соберет 195 исполнителей и коллективов из 26 стран мира. Призовой фонд конкурса сформирован за счет средств спонсоров и составляет 20,6 млн руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Шестой фестиваль "Пасхальный дар" пройдет с 25 апреля по 5 мая, а третий музыкальный фестиваль-конкурс "Московская весна A CAPPELLA" – с 1 по 12 мая.

Кроме того, к "Пасхальному дару" присоединятся 13 прихрамовых территорий. Для посетителей готовят тематические концертные программы от церковных музыкальных коллективов, мастер-классы по росписи пасхальных яиц и различные игры.

Главной темой фестиваля по традиции станет благотворительность. Свои программы представят 32 крупных российских благотворительных фонда. В общей сложности они проведут 160 мастер-классов, более 100 лекций и семинаров, 28 концертов и 10 спортивных мероприятий. По всему городу состоятся благотворительные и волонтерские акции в рамках "Весенней недели добра", добровольческого спецпроекта "Пасхального дара".

Как и в прошлом году, каждый сможет стать благотворителем и помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке: людям с серьезными заболеваниями или особенностями здоровья, одиноким пожилым, другим москвичам, нуждающимся в нашей заботе. Пожертвование можно сделать по смс, через мобильное приложение или банкомат. Или просто купив что-то на фестивале.

На Тверском бульваре вновь пройдет интерактивная программа "Четвероногий друг", запомнившаяся многим по прошлому фестивалю. Она посвящена поддержке бездомных животных и правильному уходу за домашними питомцами.

Здесь запланировано сразу 11 выставок с четвероногими подопечными благотворительных фондов. При желании гости смогут взять кого-то из них домой и перечислить пожертвование приютам на корм и другие необходимые вещи.

Тех, у кого есть питомец, на Тверской бульвар приглашают приходить вместе с ними – посетить уроки и мастер-классы от профессиональных кинологов. Также будут работать 2 площадки для дрессировки, "салон красоты" для животных и бесплатная ветеринарная станция, где посетителям предложат провести обследование домашнего любимца и даже сделать ему необходимые прививки.

Как всегда, насыщенной и увлекательной будет культурная программа фестиваля. В ней примут участие 20 интерактивных и 3 инклюзивных театра, более 100 артистов, 10 церковных хоров и 10 детских коллективов. Подготовлено 80 концертов и 20 интерактивных программ. Запланировано 550 творческих и 450 кулинарных мастер-классов для детей и взрослых.

Зрители смогут побывать на кукольных и драматических постановках, заглянуть в литературный салон и на необычное "квартирник-шоу", посмотреть необычный книжный спектакль "Библиотечник" и инклюзивные танцевальные проекты.

На ярмарках будет представлен широкий ассортимент пасхальной продукции, а также сувениры благотворительных фондов, созданные руками их подопечных.

Меню от 30 ресторанов-участников разделено на две части: постное (до 27 апреля) и пасхальное (с 28 апреля). Гостям предложат попробовать десятки постных блюд и пасхальных угощений. Одних куличей – более 40 видов.

В этом году фестиваль и певческий конкурс "Московская весна A CAPPELLA" соберет 195 исполнителей и коллективов из 26 стран мира (Германия, Испания, Италия, Португалия, Великобритания, Австрия, США, Швеция, Турция, Тайвань, Пуэрто-Рико, Парагвай, Намибия, Израиль, Сингапур, Китай, Корея, Филиппины, Грузия, Индия и др.).

Конкурсантов из России будут представлять аж 40 регионов. Заявки на участие прислали из Санкт-Петербурга, Волгограда, Симферополя, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Липецка, Нижнего Новгорода, Ижевска, Казани, Твери, Екатеринбурга, Владикавказа, Омска, Красноярска, Ярославля, Перми, Самары, Тольятти, многих других городов.

"Московская весна A CAPPELLA" пройдет в лучших традициях европейских музыкальных фестивалей. Москвичи и гости столицы увидят 10 мюзиклов и 15 музыкальных спектаклей, а главное – получат возможность послушать 1800 часов акапельного пения. Концертными площадками станут улицы и площади столицы, парки и скверы, рынках, пространства возле станций метро – всего для выступлений участников отобрали более 50 локаций.

На них прозвучат песни в самых разных жанрах: джаз, поп, рок, этно-фолк, блюз, духовная музыка и даже акапельные аранжировки классических инструментальных произведений.

В состав жюри вошли российские и зарубежные продюсеры, исполнители, журналисты и преподаватели вокала. Среди них – Виктор Дробыш, Иосиф Пригожин, Валерия, Варвара, Стас Пьеха, Егор Крид, Андреа Фигало (Италия), Мишель Вейр (США), Матиас Беккер (Германия), Дармон Мидер (США), Марк Де-Лиссер (Англия).

Призовой фонд конкурса сформирован за счет средств спонсоров и составляет 20,6 млн. рублей, в т.ч.:

• гран-при – 6,2 млн. рублей,

• 1 место – 1,8 млн. рублей,

• 2 место – 1,2 млн. рублей,

• 3 место – 600 тысяч рублей.

Кроме того, участников и гостей фестиваля ожидают два специальных проекта.

Первый называется "Амфитеатр "Зарядье". В полюбившемся и москвичам, и туристам парке в дни фестиваля-конкурса откроется пространство мультикультурного общения: для обмена опытом, совместных импровизаций и тематических творческих вечеров – "Дня России", "Дня Франции", "Дня Испании".

Второй проект – "Флотилия "Рэдиссон Ройал, Москва". Это дополнительная площадка для выступлений конкурсантов и встреч всех участников фестиваля – с видом на красивейшие достопримечательности нашего города, расположенные на набережной Москвы-реки.

Подробную информацию о фестивалях "Пасхальный дар" и "Московская весна A CAPPELLA" можно узнать на www.mos.ru. – официальном портале Мэра и Правительства Москвы.