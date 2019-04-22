Погода в Москве на Пасху 2019: к воскресенью потеплеет до +26!

Уже в воскресенье, 21 апреля, настроение в москвичей стало весенним, все, кто мог, выбрались в парки или на шашлыки. Наконец-то реально потеплело! В понедельник, 22 апреля, солнце разогрело воздух до +18 градусов.

Дальше - больше. В прогнозе Гидрометцентра России на 23 - 28 апреля что ни день, то потепление. Во вторник +20 градусов, в среду и четверг +22, при этом солнечно и сухо. В пятницу и субботу теплынь разгуляется до +23 градусов. Однако в небе появятся облака, местами возможны небольшие дожди.

В Пасхальное воскресенье, 28 апреля, синоптики обещают +26 градусов. Правда, с дождями. Температура на грани рекорда за всю историю метеонаблюдений (а они ведутся в столице 140 лет). Пока максимум для 28 апреля +26,3 градуса, он зафиксирован в 2012 году.

А дожди на самом деле нужны: такого сухого апреля, как сейчас, в Москве не было 25 лет. С начала месяца выпало лишь 20% от положенной нормы осадков, констатируют в Московском метеобюро. Из-за этого в районе Сергиева Посада и на северо-западе столицы повысилась пожароопасность. Дефицит влаги плох и для растений, которые как раз начинают цвести. -

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