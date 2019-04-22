2019-04-22T19:34:09+03:00
Общество

Погода в Москве на Пасху 2019: к воскресенью потеплеет до +26!

Ждали весну, а придет сразу лето! В Гидрометцентре России дали прогноз погоды в Москве на 23 - 28 апреля, в том числе Пасху 2019
Юлия СМИРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Гонтарева стала отрицать свою причастность к махинациямГонтарева стала отрицать свою причастность к махинациямФото: Абылай САРАЛАЕВ
Изменить размер текста:

Уже в воскресенье, 21 апреля, настроение в москвичей стало весенним, все, кто мог, выбрались в парки или на шашлыки. Наконец-то реально потеплело! В понедельник, 22 апреля, солнце разогрело воздух до +18 градусов.

Дальше - больше. В прогнозе Гидрометцентра России на 23 - 28 апреля что ни день, то потепление. Во вторник +20 градусов, в среду и четверг +22, при этом солнечно и сухо. В пятницу и субботу теплынь разгуляется до +23 градусов. Однако в небе появятся облака, местами возможны небольшие дожди.

В Пасхальное воскресенье, 28 апреля, синоптики обещают +26 градусов. Правда, с дождями. Температура на грани рекорда за всю историю метеонаблюдений (а они ведутся в столице 140 лет). Пока максимум для 28 апреля +26,3 градуса, он зафиксирован в 2012 году.

А дожди на самом деле нужны: такого сухого апреля, как сейчас, в Москве не было 25 лет. С начала месяца выпало лишь 20% от положенной нормы осадков, констатируют в Московском метеобюро. Из-за этого в районе Сергиева Посада и на северо-западе столицы повысилась пожароопасность. Дефицит влаги плох и для растений, которые как раз начинают цвести. -

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москву идет лето: воздух прогреется до 25 градусов тепла к середине недели

Отличная новость. Уже через пару дней в столице установится поистине летняя погода. Нетерпеливый июнь накроет Москву до следующего воскресенья, после чего температура вернется к привычным показателям (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Москве неизвестные на Merсedes-Benz выстрелили в прохожего
В Подмосковье на выходных проверили около 150 аттракционов
Пункты проката велосипедов открылись в 18 городских парках
С самолета «Москва-Сочи» сняли авиадебошира
В Москве пройдет пингвиний парад
Фестиваль «Московская весна a cappella» пройдет с 1 по 12 мая
Вторые двери при входе в метро уберут до конца апреля
Названы сроки отключения отопления в Москве
В Подмосковье электричка сбила мужчину
Около 650 пар поженятся на Красную горку в Подмосковье
В Москве пройдут дни исторического и культурного наследия
Полмиллиона подмосковных школьников посетили «Уроки цифры»
Москвичи смогут сами записать поздравления с 9 Мая для пассажиров автобусов
В «Библионочь» москвичи смогут вернуть просроченные книги без штрафов
В московском метро задержали еще двоих дебоширов
Составлен список самых опасных станций московского метро
В Москве водитель утопил иномарку за 5 млн рублей в пруду
Четыре с половиной тысячи человек прошли диспансеризацию в Подмосковье в выходные
Летний кинотеатр музея «Гараж» планируют открыть в конце мая
Москвичи могут сообщать о преступлениях в социальной сети "В Контакте"
В Москве благоустроят Рождсетвенку и соседние переулки
На Ярославской железной дороге произошел сбой в движении поездов
В московском метро на турникетах стали тестировать камеры распознавания лиц
Футболист «Спартака» Гулиев сломал нос американцу
В московском метро тестируют камеры распознавания лиц
За похищение человека в Подмосковье задержан вор в законе
В Москве стартует сезон ремонта дорог