Проект Коммунарской линии метро обсудили на публичных слушаниях

В столице состоялись общественные слушания по Коммунарской линии метро. Жители восьми районов, в которых планируется проложить маршрут, обсудили возможность продления ветки в центр города от проектируемой станции «Улица Новаторов» до станции «Севастопольский проспект». Во время слушаний жители задали интересующие их вопросы и поделились своими мнениями по проекту. Уже известно, что жители шести районов однозначно поддержали строительство метро.

В ПОДЗЕМКЕ И НА ДОРОГАХ СТАНЕТ МЕНЬШЕ ПРОБОК

Масштабный проект строительства Коммунарской линии метро предполагает, что скоростная рельсовая трасса пройдет от станции «Севастопольский проспект» до Троицка. На общественном обсуждении жители узнали подробнее о будущей стройке сначала во время просмотра видеофильма. А затем желающие задавали вопросы представителям районной управы и окружной префектуры, архитекторам проектной мастерской.

- Метро москвичам необходимо, все это понимают, и я за строительство новых станций, - сказала на слушаниях жительница Гагаринского района Галина Козлова. - Нас беспокоит, не повлияют ли вибрации от стройки и поездов на наши дома рядом с возводимой веткой?

- Строительство новых станций Коммунарской линии является полностью безопасным, - прокомментировал научный руководитель НИЦ Тоннельной ассоциации России Валерий Меркин. - У московских метростроителей есть большой опыт в возведении такого рода объектов, и можно с уверенностью говорить о том, что жители ближайших домов не почувствуют неудобств, связанных с прокладкой тоннелей. Для подготовки территорий строительства проведено комиссионное обследование близлежащих зданий и сооружений. Все работы будут проводиться под постоянным контролем специалистов.

Проект поможет решить не только уже накопившиеся, но и возможные будущие транспортные проблемы. Ведь Новая Москва активно развивается, и в ближайшем будущем пассажиропоток на юге Москвы может вырасти до 500 тысяч человек ежедневно.

- На улице Дмитрия Ульянова живу уже пятнадцать лет, - сказал житель Академического района столицы Игорь Борисович. - С каждым годом все труднее зайти в вагон на ближайшей станции метро «Академическая». Особенно в часы пик, утром и вечером, поезда едут переполненными. Спасибо властям, что запустили МЦК, жителям нашего района немного стало легче с транспортом. Но все-таки наша Калужско-Рижская линия перегружена. А в Новой Москве появляются новые жилые кварталы. Поэтому новая Коммунарская линия москвичам, и особенно жителям Академического и соседних с ним районов, нужна. В поездах метро станет свободнее.

- Благодаря строительству Коммунарской линии разгрузятся южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий, - пояснил руководитель научно-проектного объединения транспорта и дорог Института Генплана Москвы, кандидат технических наук, советник РААСН Игорь Бахирев. - Кроме того, улучшится ситуация на дорогах на юго-западе Москвы. Их загрузка уменьшится ориентировочно на 15 - 20 процентов за счет того, что часть автомобилистов пересядет на городской транспорт.

ТОННЕЛИ ПРОЙДУТ НА ГЛУБИНЕ 30 МЕТРОВ

Коммунарская линия будет трассой глубокого заложения. Поезда поедут по тоннелям на глубине 30 метров и более. Большинство действующих линий метро, в том числе почти все станции в центре Москвы, строились именно таким способом. Технология безопасна для существующих зданий и сооружений. А некоторые недобросовестные политики пытаются напугать местных жителей тем, что стройка может негативно сказаться на жизни районов. Но все выглядит так, словно эти спикеры просто хотят выбраться в городскую Думу. Ведь надо же как-то привлечь к себе внимание.

- В восьми районах Москвы состоялись публичные слушания по метро, - сказал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. - Противники говорят, что метро будет неглубокого залегания, а это ложь. В бумагах глубина обозначена 30 метров - это почти 12-этажный дом. Для сравнения: «Новые Черемушки» - 7 - 9 метров. Вот такая простая математика. Странно, что сегодня вообще кому-то не нравится идея новых и новых станций. Количеством построенных хвалились в прошлом веке не только московские градоначальники, но и российские правители.

КСТАТИ

Экология улучшится

Строительство новой линии повлияет и на экологическую ситуацию юго-запада Москвы. Об этом также говорилось на публичных слушаниях. Причем изменения первыми почувствуют не пассажиры новых станций, а жители районов около Ленинского проспекта, и в том числе водители. После запуска Коммунарской линии метро загрузка проспекта и прилегающих к нему улиц снизится ориентировочно на 15 - 20 процентов.

- Мой дом стоит на Ленинском проспекте, каждый день все полосы забиты машинами, часто они стоят в пробках, - говорит жительница Гагаринского района Москвы Наталья Евгеньевна. - А мы и наши дети дышим этими выхлопными газами каждый день. Я считаю, что новая линия метро нужна, чтобы хотя бы немного стал чище воздух в нашем районе. Надеюсь, после открытия еще одной ветки водители станут чаще выбирать маршруты для своих поездок на метро.