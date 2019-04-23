Журнал «Главбух» выпустил фильм к своему юбилею

Журналу «Главбух» 21 апреля 2019 года исполнилось 25 лет. Именно с его подачи все главные бухгалтеры страны отмечают в этот день свой профессиональный праздник. Редакция журнала подготовила им подарок – фильм «Главбух. История одной фирмы».

«На примере одной фирмы мы показали, насколько сложно и одновременно легко было вести бизнес в нашей стране. Ведь предприятием здесь может владеть каждый – от олигарха до бомжа. Через призму времени мы показываем истории жизни людей и их ценности, истории о Вере, Надежде и Любви», - рассказала главный редактор журнала Светлана Ковалевская.

Фильм состоит из трех короткометражек, режиссерами которых стали Александр Иринархов (часть первая «Вера»), Руслан Братов (часть вторая «Надежда») и Иван Соснин (часть третья «Любовь»). Главные роли в фильме исполнили Александр Баширов, Ирина Пегова, Анастасия Пронина, Никита Еленев, Андрей Благословенский, Никита Кукушкин, Соня Райзман.

В трех новеллах истории бухгалтеров переплетаются с историей журнала, историей страны, жизнью простых людей.

Замысел авторов состоял в том, чтобы напомнить руководству и сотрудникам компаний о том, что финансовые потоки и финансовые отчеты не формируются сами собой. За ними ответственно следят главные бухгалтеры – не «живые калькуляторы», а люди со своими человеческими и профессиональными проблемами.

Создатели киноальманаха призывают всех, кто сталкивается в своей работе с главными бухгалтерами, хотя бы ненадолго отложить свои дела, найти несколько минут и поздравить их, сказав им «спасибо» за их нелегкий, но такой нужный труд!