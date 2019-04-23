График отключения горячей воды 2019 в Москве: Профилактический ремонт теплосетей в жилых домах начнется с 13 мая

После отключения отопления в жилых домах Москвы начнется традиционный профилактический ремонт теплосетей.

- Как только средняя температура воздуха будет плюс 8 градусов и выше в течение пяти суток, мы приступим к отключению тепловой энергии, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. - Ориентировочно это будут последние числа апреля - первые числа мая.

А уже с 13 мая первые квартиры в разных округах столицы останутся без горячей воды. Ее будут отключать на срок от 1 до 10 дней в зависимости от района. Неудобства придется терпеть не только в жилых домах, но и в детсадах, школах, больницах, офисных зданиях и прочих учреждениях.

- Отключение воды будет проводиться по графику - с мая по август, - уточнил Петр Бирюков. - Отключаться горячая вода будет везде, поскольку нужно сделать профилактику, чтобы потом провести достойно зиму.

До 25 августа специалисты будут заниматься диагностикой и капитальным ремонтом магистральных и разводящих сетей общей длиной более 15 тысяч километров. Кроме того, проверят районные тепловые станции и центральные тепловые пункты. При необходимости на некоторых участках заменят трубопроводы с применением новых технологий. Временно без воды останутся более 70 тысяч зданий, в том числе около 33 тысяч жилых домов.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ ГРАФИК

График отключения горячей воды 2019 в Москве вывешен в онлайн-сервисе на сайте МОЭК. В специальной строке надо указать свой адрес - улицу и номер дома. После этого появится информация, в какой день и час воду отключат и включат вновь.

ВНИМАНИЕ!

С помощью домашнего водосчетчика за «коммуналку» можно заплатить меньше

Если у вас в квартире стоят водосчетчики, то во время отключения горячей воды можно уменьшить свою квартплату. Для этого просто надо перекрыть стояк горячей воды в дни профилактического ремонта сетей в вашем доме. Ведь многие продолжают открывать кран с тепленькой, хотя оттуда течет холодная вода. Полностью ее не отрубают, а просто не нагревают из-за ремонта теплообменной техники в сетях.

- При этом приборы учета как квартирные, так и общедомовые «считают» такую воду как горячую,- объясняют в Комплексе городского хозяйства Москвы. - Потом в квитанции по квартплате начисления также будут указаны по цене за горячую воду.

Напомним, сейчас за кубометр холодной воды в жилых домах столицы берут 66 рублей 17 копеек, за кубометр горячей воды - 191 рубль 73 копейки.