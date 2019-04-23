Экспертами названы самая древняя, тусовочная и дорогая улица Москвы

В Москве около 4000 улиц. Средняя длина каждой — километр, но есть и такие, которые пройти можно меньше, чем за минуту. Есть улицы, где самые дорогие магазины и чаще всего эвакуируют машины. «КП» рассказывает о самых необычных улицах Москвы.

- В городе 1956 улиц (51%) имеют названия, которые встречаются только в Москве. Выходит, что в столице название каждой второй улицы является уникальным, - рассказали в компании «Яндекс».

Древняя улица

Самая древняя — улица Великая. Она находится там, где ныне парк «Зарядье». Об улице Великой находили упоминания еще в летописях 1468 года. Однако улицу не сохранили, обнаружили ее в 2015 году.

- Она стала основой современного интерактивного археологического музея, в экспозицию которого вошли подлинные предметы, найденные при раскопках «Зарядья»: оружие XV-XVII веков, предметы быта простых горожан и даже клады, - рассказывают в пресс-службе парка «Зарядье».

Самая древняя — улица Великая. Она находится там, где ныне парк «Зарядье»Фото: Михаил ФРОЛОВ

Старая дорога

В XII веке улица Стромынка (в современном районе Сокольники) была главной дорогой, соединяющей Москву с городами Суздаль и Владимир-на-Клязьме.

Короткая улица

Долгое время улицу Венецианова даже не рисовали в картах Гугла и Яндекса, а все потому что она всего 48 метров, расположены там два дома № 3 и 4. Находится она севере столицы на территории поселка Сокол. По историческим данным улица названа в 1928 году в память российского живописца Алексея Венецианова. Кстати, ранее самой короткой улицей считалась Ленивка (163 метра).

Короткий переулок

Самый короткий, по данным исследований «Яндекса», Средний Наставнический переулок - всего 31 метр. Ранее этот статус был у Лубочного переулка (58 метров), который находится между улицей Балчуг и Малым Москворецким мостом. Историки вспоминают, что название переулку дали из-за того, что здесь изготавливали лубяные (из липового лыка) канаты. Ныне в переулке только одно здание — банк.

Короткими переулками называют также: Средний Наставнический (63 метра), Малый Ордынский (67 метров), Малый Николоворобинский (68 метров) и Банковский (73 метра).

Длинная улица

Длиннее Варшавского шоссе (22,5 км) только МКАД (108,9 км). Долгие годы статус самой длинной улицы удерживал Ленинский проспект (12,9 км).

Широкая улица

Если в длине Ленинский проспект проиграл, то по ширине пока в лидерах - около 108-120 метров. Похоже, что шире улицы не найти даже по всей России.

Ленинский проспектФото: Михаил ФРОЛОВ

Кривая улица

Самым кривым оказался Проектируемый проезд №5219 возле станции метро «Спартак». По данным исследования «Яндекса» — он сильнее всего отклоняется от прямой линии.

Как говорят специалисты, в Москве много кривых улиц — по их количеству столица занимает 5 место среди городов-миллионников.

Пробковые улицы

В утренний час пик в центр хуже всего едут, по данным «Яндекса» шоссе Энтузиастов и Волгоградский проспект, вечером сложнее всего ситуация на трассе Новый Арбат – Кутузовский проспект – Можайское шоссе.

«Эвакуируемая» улица

Чаще всего в Москве эвакуируют неправильно припаркованные машины с Цветного бульвара (отвезли на спецстоянку 764 машин за четыре месяца). Причем, по данным Департамента транспорта Москвы, черный список штрафников бульвар возглавлял и год назад (отвезли на спецстоянку 1510 машин за четыре месяца).

Дорогая улица

Столешников переулок - самая дорогая улица не только в Москве, но и в России. Здесь преобладают люксовые бутики одежды, обуви и аксессуаров. Такие данные представлены компанией «Cushman & Wakefield» в отчете «Главные улицы мира». В мировом рейтинге Столешников переулок занял 18 место. Аренда торговой площади здесь составляет около 220 тысяч рублей за кв.м в год.

Туристическая улица

Арбат (старый) — это та улица, которая видит больше всего иностранцев. Именно поэтому там много сувениров, уютных кафе, показывают уличное искусство. Только во время Чемпионата мира по футболу 2018 года с главной туристической улицей конкурировали Никольская и Тверская.

Тусовочная улица

Малая Бронная ближе к вечеру превращается в уличный ночной клуб. Здесь много ресторанов и кафе, где можно купить бокал вина и выйти на порог. Звучит музыка. Несколько лет назад местные жители требовали тишины. Столичные полицейские попробовали «убрать звук», но тусовочным место быть не перестало.