Электросамокаты собирают на нелегальных заводах в Китае, а в Москве их чинят таджики

Днем во вторник, 23 апреля, в Москве на балконе многоэтажного дома взорвался электросамокат. Хлопок был такой силы, что в квартире выбило окна, после чего начался пожар. Обошлось без пострадавших, но после ЧП, вдруг с новой силой заговорили об ужесточении ПДД и правил эксплуатации для владельцев гироскутеров, электросамокатов и других транспортных средств.

Но случившееся, по мнению экспертов, связано с тем, что большинство транспортных средств произведены кустарным способом.

- Этот случай можно назвать типичным. Во всем мире запрещена перевозка электросамокатов, гироскутеров и моноколес даже в багажном отсеке самолетов. Причина в том, что устройства взрывоопасны, - рассказал «КП» специалист по эксплуатации персонального электротранспорта Виталий Олесин. - Чаще всего, связано это с отсутствием гидроизоляции на аккумуляторах. Она есть лишь на немногих заводских моделях. Большинство же устройств производят на подпольных заводах в Китае. В Москве можно сделать гидроизоляцию, но услуга не из дешевых. Обойдется как минимум в 5 тысяч рублей. Учитывая, что сегодня электросамокат можно заказать на китайской сайт за 15 тысяч рублей, это внушительная сумма. Люди экономят и в итоге получают вот такие истории. Прокатились по луже и ждите проблем. Вода попадает в аккумулятор, а дальше при малейшем нагреве, достаточно просто солнечных лучей, происходит взрыв. Из-за небывалого спроса производители экономят на всем. Вместо аккумуляторов в некоторых моделях встречаются баночки с песком. Известны случаи, когда загораются они прямо во время движения. Еще одна проблема - это полное отсутствие сертифицированных сервисов. В Москве нет ни одного. Чаще всего чинят свои самокаты люди сами, или относят в полулегальные мастерские, где работают мало что понимающие в технике таджики. Совет один: покупать устройства только у проверенных производителей. В том случае если гидроизоляции нет, необходимо ее сделать. После процедуры можно кататься по лужам и мыть устройство не опасаясь, что оно сгорит.

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