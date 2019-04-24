В этом году в Москве благоустроят и отремонтируют около 860 улиц

В столице стартует программа развития столицы "Мой район". До сих пор порядок наводили в основном в центре. Теперь масштабное благоустройство начинается на окраинах.

- Около 160 улиц обновим в этом году в районах по всему городу, - сообщил сегодня, 24 апреля, на пресс-конференции заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - В списке - территории около Киевского вокзала и Рождественки, набережная в Капотне, которую соединим с парком 850-летия Москвы и парком технических видов спорта, площадь около станции метро "Беломорская", Озерковская и Овчинниковская набережная, улица Госпитальный вал.

По его словам, в ближайшие пять лет в районах будет проводиться не только благоустройство, но ещё появятся новые детские площадки, поликлиники, при необходимости уберут заброшенный самострой.

- Еще на 700 улицах обновим асфальт, газоны, фасады домов, освещение, - добавил Петр Бирюков. - Все работы продлятся с апреля до 1 ноября. Сейчас уже на 20 процентах участков началось благоустройство. Кроме того, в городе высадим около 4 тысяч кустарников.

При этом реконструкцию исторического центра продолжат. Большие перемены ожидают Басманный район.

- Около Чистых прудов сосредоточено много культурных площадок столицы - театр "Современник", театр Табакова, театр Et cetera, детский театр, - сказал на пресс-конференции Владимир Машков, художественный руководитель театра Олега Табакова. - Мы предложили создать здесь в Басманном районе театральный квартал, где москвичи могли бы отдохнуть, погулять в сквериках, сходить в театр. Маленькие скверы можно было бы назвать именами известных российских актёров.