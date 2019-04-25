2019-04-25T23:09:07+03:00
Общество

Белые лебеди Московского НПЗ получили имена Пушинка и Перышко

Семью пернатых выпустили в пруд после зимовки в теплом вольере
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Лебеди стали символом Капотни. Фото: АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МНПЗ»Лебеди стали символом Капотни. Фото: АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МНПЗ»
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Имена для птенцов

Белые лебеди вернулись в пруд Московского нефтеперерабатывающего завода после зимовки в теплом вольере. Четыре птицы — взрослые родители и два годовалых птенца — снова проведут летний сезон в привычном им водоеме, где для них оборудованы деревянные плоты с домиками. В пруду МНПЗ лебеди живут уже в пятом поколении.

Каждую весну посмотреть, как пернатых выпускают в пруд, жители Капотни приходят целыми семьями. В этом году к акции по традиции присоединились представители Всероссийского общества охраны природы, волонтеры Московского НПЗ и дети из социального центра «Гармония». Ребята принесли с собой рисунки лебедей и проголосовали за то, какие имена будут носить годовалые птенцы. Теперь парочку пернатых зовут Пушинка и Перышко. Похоже, имена пришлись лебедятам по вкусу: они активно плавали рядом с родителями и позировали всем желающим сфотографировать их.

- Мы каждый год участвуем в акции выпуска лебедей в пруд, - рассказали воспитанники социального центра «Гармония». - Нам очень нравится наблюдать за птицами и кормить их капустой и морковкой. Лебеди стали символом Капотни, у пруда уютная зона для прогулок, и мы с удовольствием гуляем здесь всей семьей. Лебедям здесь, кажется, очень нравится. С ними получаются классные фотографии!

Лебединое озеро

Для лебедей в пруду созданы все условия. Когда-то это был пожарный водоем, который со временем превратился в местную достопримечательность. Берега пруда аккуратно выложены камнем, вода постоянно обновляется, проходя сквозь систему очистки и фильтрации. В ходе экологической модернизации МНПЗ превратил эту территорию в зеленую зону отдыха.

- Московский нефтеперерабатывающий завод не только активно внедряет природоохранные проекты, но и совмещает их с образовательными акциями в интересной форме, - рассказывает заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. - Для детей это возможность познакомиться с природой, находясь в своем районе, рядом с домом, где созданы комфортные уголки живой природы. Именно поэтому в Капотне сложилась такая прекрасная традиция — выпускать лебедей в пруд каждую весну.

Человеческая забота

Белые лебеди поселились на пруду НПЗ несколько лет назад. Это полудомашние парковые птицы, которые не улетают на зиму, и потому нуждаются в особом уходе. С приходом холодов пернатых отлавливают и помещают на «зимнюю квартиру» - в теплый вольер с подогреваемым бассейном. Всю зиму за питомцами наблюдают сотрудники НПЗ и профессиональный орнитолог. Весной специалист осматривает птиц и делает им прививки. Чтобы лебеди набрались сил, их кормят по специальному рациону, включающему витаминные добавки, пшеницу, дробленую кукурузу, костяную муку и свежие овощи. Кстати, вопреки распространенному мнению, водоплавающих в парках категорически нельзя кормить хлебом — от этого птицы хиреют. Поэтому специалисты советуют всем желающим угостить обитателей пруда приносить с собой морковь, огурцы и пекинскую капусту.

Чистая вода в пруду настолько нравится лебедям, что они постоянно выводят здесь потомство. В прошлом году у одной из пар появились целых пять птенцов — это своеобразный рекорд рождаемости для обитателей пруда МНПЗ. Часть большой лебединой семьи переселили в Московский зоопарк.

К слову, лебеди — не единственные обитатели пруда Московского нефтеперерабатывающего завода. Здесь живет рыба, размножаются пресноводные черепахи, которые, кстати, весьма чувствительны к чистоте воды. Компанию лебедям составляют утки и чайки.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Капотня преобразится

В ближайшие два года московский район Капотня ждут радикальные перемены. Благоустройство этой части столицы станет самым масштабным проектом в рамках программы «Мой район» в 2019 году. Городские власти собираются превратить берег Москвы-реки в зеленый парк и прогулочную зону длиной более двух километров, благоустроив эту территорию, как в соседних районах Марьино и Братеево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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