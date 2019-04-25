Почему «Бессмертный полк» - одно из самых важных событий Дня Победы

Каждый год 9 Мая мы с дочерью приходим на Красную площадь. Приходим туда вместе с тысячами других людей, желающих почтить память своих родных - героев Великой Отечественной войны. Собираемся у метро «Динамо» на Ленинградском проспекте и идем до самого сердца столицы, держа в руках портреты отцов, дедов, прадедов, бабушек, прабабушек и т. д.

Мне как матери кажется очень важным приучить ребенка к традиции «Бессмертного полка». Традиции, которая зародилась в сибирском Томске и стала самой масштабной акцией страны. Низким поклон ее создателям.

Акция идет в России с 2007 года, в Москве - с 2015-го, и с каждым годом набирает все больше участников.

К России присоединились Австрия, Азербайджан, Болгария, Великобритания, Германия, Ирландия, Исландия, Ливан, Норвегия, США, Эстония и Южная Корея.

В прошлом году присоединились Китай, Чехия, и даже в Антарктиде на станции Новолазаревская 9 Мая прошла акция.

Казалось бы, ну что в этом такого особенного, когда человек несет портрет своего деда по улице в День Победы. Вроде бы ничего. Но когда на улицу выходят тысячи, десятки и сотни тысяч людей, то «полк» становится не просто шествием, а крестным ходом во имя тех, кто подарил нам, своим потомкам, мирную жизнь.

«Река памяти» - так еще называют «Бессмертный полк», принять участие в котором с каждым годом стремится все больше желающих. И каждый год мэрия Москвы делает все возможное, чтобы жители столицы смогли достойно подготовиться к шествию. Так, в офисах госуслуг «Мои документы» можно подать заявку и бесплатно распечатать фотографии. Кроме того, в этом году началась акция «Москва - с заботой об истории» (в рамках «Бессмертного полка»). Теперь москвичи могут сдать документы и вещи своих родственников на хранение в Главархив Москвы.

ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…

«Бессмертный полк» - это не про политику, это про людскую память. Память, которая всегда жила в нашем народе и, как оказалось, никогда не угасала. Я хорошо помню, как в 2015 году 9 Мая мы шли в составе шествия с портретом деда и радовались за свою страну. Ведь если ее граждане способны в один момент встать в строй «Бессмертного полка», то это дорогого стоит. Тогда, находясь внутри, мы не понимали масштабности происходящего. Но когда, вернувшись домой, включили телевизор, то увидели в новостях, насколько грандиозным было это событие. Лично у меня на глаза наворачивались слезы.

И если вдруг мне кто-то скажет, что полк - ангажированная политическая акция, я рассмеюсь в ответ. Да, в ней принимают участие президент страны, мэр столицы, первые лица других государств. Но это лишний раз подтверждает, что шествие является всенародным.

СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ

Организация «Бессмертного полка», на мой взгляд, практически безупречна. Людские потоки контролируются полицейскими, нет никакой давки. На всем пути дежурят волонтеры, предлагающие бесплатную атрибутику и питьевую воду. Тех, кто проголодался, полевые кухни накормят вкуснейшей солдатской кашей.

Для участия в шествии приходят целыми семьями. Это вообще становится хорошей семейной традицией - взять портреты воинов-предков и пройтись с ними по главной улице Москвы и главной площади страны под песни военных лет и раскатистое бодрое «Ура-а-а!».

Но есть в этом шествии еще один очень важный момент, когда участники делятся друг с другом своими военными историями. Я таких выслушала за все годы немало. Но более всего мне запомнился 95-летний Игорь Николаевич Клочков. Нет, он не воевал (у него, работника оборонного завода, была бронь), он не принимал участия в шествии «Бессмертного полка». Но 9 мая 2015 года он стал народным героем.

ДЕДУШКА В ОКНЕ

Как и тысячи других людей, мы заметили его в окне многоэтажного дома на Тверской. В оконном проеме четвертого этажа стоял пожилой мужчина. В руках он держал портрет какой-то женщины. Старик добродушно улыбался и махал всем рукой.

- Спасибо, дед! - крикнул ему кто-то из толпы. Спустя пару секунд толпа громогласно и единодушно выдала: «Спа-си-бо!» - и так повторялось сотни раз.

На следующий день я как журналист пришла к нему в гости.

- Я в тот день сидел на кухне, вдруг слышу - шум на улице, - рассказал мне Игорь Николаевич. - Подошел к окну и вижу такое шествие. Постоял, помахал, мне тоже в ответ помахали. Потом думаю, что ж я просто так махать буду. Взял портрет своей мамы, ленточку на грудь повесил и так простоял у окна часа два с лишним.

Мама Игоря Николаевича Серафима Георгиевна всю жизнь работала врачом в Коломне. Мужа, который прошел и Первую мировую, сразу призвали на фронт. Сын учился в Москве. 51-летняя женщина осталась одна. А тут еще стали поговаривать, что немцы могут взять Коломну. И Серафима Георгиевна не выдержала. На фоне стресса и переживаний отказало сердце.

В память о матери Игорь Николаевич каждый год 9 Мая выставлял в окне ее портрет. В прошлом году окно опустело. Клочков умер. Но многие участники полка его помнят и, проходя мимо того дома, ищут взглядами знакомый силуэт в окне.

А кто-то возьмет и крикнет: «Спасибо, дед!»

В память о матери Игорь Николаевич каждый год 9 Мая выставлял в окне ее портрет.Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

ОТВЕТ КРИТИКАМ

В последние годы в соцсетях и в интернете встречается мысль, что власти специально раскручивают День Победы как великий праздник, потому что нам якобы больше нечем гордиться. Признаться, большей глупости и придумать было нельзя. Нельзя подобными нелепостями перечеркнуть подвиг героических предков. А ну-ка, попробуй отбери у нашего народа 9 Мая. И мы мгновенно потеряем то, что объединяет нашу многонациональную страну. Поэтому, уважаемые критики, имейте совесть и не опошляйте этот святой праздник. В нашей жизни хватает поводов для глумления, и День Победы не входит в этот список.

КСТАТИ

Если вы не сможете принять личное участие в шествии, то посмотреть его, как и парад Победы, можно будет на смартфоне или любом устройстве с выходом в интернет. Онлайн-трансляция будет вестись с десятков городских камер видеонаблюдения на mos.ru и портале «Окно в город». В прошлом году на карте «Гигарама» можно было также найти себя.

НА ЗАМЕТКУ

В шествии «Бессмертного полка» будут работать более 3000 волонтеров из общественного движения «Волонтеры Победы». Часть из них будет работать на Красной площади, остальных распределят по всему маршруту полка. Задача волонтера - не только помогать участникам, раздавать воду, головные уборы, но и создавать настроение. Не забуду, как в прошлом году ребята выстроились на Красной площади в живую цепь и приветствовали каждого, кто проходил мимо с портретами своих героев.

Впервые акцию будут сопровождать фотоволонтеры.

- Это профессиональные фотографы, которые совершенно безвозмездно приходят и фотографируют, - сообщила руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. - А дальше через нашу группу «Волонтеры Победы» в социальной сети ВКонтакте можно скачать эти профессиональные фотографии на память о том, как вы всей семьей приняли участие в шествии «Бессмертного полка».

Всего будут работать 40 фотоволонтеров и 80 медиаволонтеров, которые снимут видео.

Еще впервые участникам шествия помогут иностранные добровольцы. Они приедут в Москву из разных стран.

Кроме того, специально для «Волонтеров Победы» Российское военно-историческое общество подготовило материалы по истории Великой Отечественной войны, чтобы каждый доброволец был, как говорится, подкован по теме и мог вспомнить события Великой Отечественной войны.