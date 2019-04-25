Взрослые поликлиники Москвы переходят на новый стандарт услуг

Во взрослых поликлиниках столицы начинается внедрение стандарта комфорта нового поколения «Московский стандарт+». Такое решение принял мэр Сергей Собянин по итогам совещания, которое состоялось после осмотра строительства новой детско-взрослой поликлиники в Замоскворечье.

Напомним, за последние годы в амбулаторном звене запустили «Московский стандарт поликлиники» - электронная запись, новая регистратура, дежурные врачи, сестринские посты для выписки рецептов, кулеры с водой и многое другое. Логичным развитием этих новшеств станет «Стандарт+». Всем москвичам обеспечиваются равные возможности на получение качественных услуг здравоохранения, образования, социального обслуживания. Для этого город планирует комплексно развивать каждый район. В первую очередь это отразится на образовании и медицине.

«Программа «Мой район» воплощает идеологию развития Москвы на долгие годы, - написал Сергей Собянин в своем блоге на персональном сайте (www.sobyanin.ru). - По сути дела, эта программа вбирает все направления развития города, только мы смотрим не в среднем по городу, а в рамках каждого района».

Здравоохранение является одним из важнейших приоритетов работы правительства Москвы и мэра лично. Это отрасль находится на особом контроле у Сергея Собянина.

Проект «Московский стандарт+» разрабатывался на основе анализа данных ЕМИАС и изучения потоков пациентов, проведенных в 21 взрослой поликлинике. Всего весной этого года врачи и посетители внесли 2700 собственных идей и предложений. До 2023 года для внедрения стандарта правительство Москвы закупит новое оборудование, наберет дополнительных врачей и обучит персонал. Там, где возможно, пройдет реорганизация пространства в зданиях поликлиник. Кроме того, отремонтируют 135 зданий поликлиник.

«Мы реализуем программу реконструкции и переоснащения городских поликлиник. Будем открывать новые поликлиники в тех районах, где их не хватает. Точно так же будем строить и открывать новые детские сады, школы и центры социального обслуживания», - сказал Сергей Собянин.

Фактически за ближайшие годы капитально отремонтируют треть городских поликлиник. В основном это здания, построенные 50 - 70 лет назад. Во взрослых поликлиниках обновят инженерные системы, создадут комфортное пространство для пациентов и врачей, необходимые условия для размещения медицинского оборудования, в том числе так называемой тяжелой техники. Фасады отремонтированных поликлиник оформят с учетом архитектурных особенностей конкретных районов.

По программе комплексного ремонта везде пройдет также благоустройство вокруг поликлиник - с ландшафтным дизайном, созданием спортплощадок, зон отдыха, раздельных пешеходных и транспортных зон.

За эти годы построят 37 новых зданий поликлиник в районах, где их объективно не хватает. В 2019-м планируется завершить строительство шести поликлиник в районах Алексеевский, Бутырский, Марфино, Беговой, Замоскворечье и в Щербинке.

ВАЖНО

Пять главных новшеств

Основные изменения, которые ощутят жители после внедрения «Московского стандарта+», можно разделить на пять пунктов:

1. Удобное зонирование помещений.

По возможности часто посещаемые кабинеты разместят на нижних этажах здания. Все остальные кабинеты, а также административные офисы - на верхних этажах.

Для удобства пациентов кабинеты узких специалистов постараются «поселить» на одном этаже с функциональной диагностикой. Врачей распределят по зданию так, чтобы очередей стало меньше, а ожидание приема более комфортным.

2. В каждом здании поликлиники - кардиолог и другие востребованные врачи.

Первыми, кого увидят пациенты при обращении, станут врачи 8 наиболее востребованных специальностей, например кардиолог. А в головных зданиях поликлиник дополнительно разместят врачей узких специальностей, в планах - до 5 специалистов.

В каждом округе по возможности появятся врач-ревматолог, нефролог и некоторые другие специалисты. Для этого для взрослых поликлиник отберут и обучат около 500 врачей дополнительно.

3. Диагностика шаговой доступности.

В ближайшие несколько лет взрослые поликлиники получат маммографы, рентген или флюорографы, аппараты УЗИ, а также оборудование функциональной диагностики - систему мониторинга артериального давления, ЭКГ, 12-канальные электрокардиографы.

Головные здания поликлиник дополнительно будут оснащаться МРТ, КТ, денситометрами (аппарат для исследования костной ткани), УЗИ экспертного класса, аппаратами тредмил (оборудование для нагрузочных тестов под контролем ЭКГ), эндоскопическим оборудованием. Для пациентов обследования буду проводиться по возможности максимально близко к дому.

4. Цифровая поликлиника.

После доработки системы ЕМИАС пациенты в каждом районе получат возможность доступа к электронной медицинской карте. При этом они смогут самостоятельно узнавать результаты своих анализов и исследований. А врачам полную информацию о пациентах расскажет ЕМИАС, которую подключат в городских стационарах.

5. Комфортные условия работы для врачей и медсестер.

После ремонта поликлиник в них появятся уютные комнаты отдыха, в которых медики могут пообщаться друг с другом, перекусить или выпить чашку кофе. В кабинетах врачей поставят эргономичную мебель - кресла, столы и стулья.

КСТАТИ

В Кузьминках и Кунцеве - удобные кабинеты и новая диагностическая техника

По программе комплексного капремонта в столице уже приступили к обновлению поликлиник по новым стандартам. Это полностью увязывается с главной идеей программы «Мой район». Москвичи - независимо от того, в каком районе живут, - должны получать равные возможности для качественного медицинского обслуживания.

Например, в Кузьминках, в филиале № 2 поликлиники № 9 на Есенинском бульваре, намечен комплексный капитальный ремонт и благоустройство территории. А в Кунцеве по такому же проекту отремонтируют два филиала поликлиники № 195.