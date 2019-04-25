Пятерка обеспечена!

В «Московской электронной школе», которую по праву называют семейным помощником, совсем недавно появился новый удобный сервис самопроверки. Теперь ученики смогут успешно подготовиться к итоговой контрольной работе и написать ее на отлично.

ЧИСЛО ПОПЫТОК НЕ ОГРАНИЧЕНО

В помощь учащимся библиотеку «Московской электронной школы» дополнили образцами контрольных, задания в которых аналогичны выполняемым в классе.

Как проверить свои знания? Все достаточно просто. Нужно заглянуть в электронный дневник на портале www.mos.ru и выбрать в разделе «Самодиагностика» библиотеки МЭШ интересующий предмет и контрольную работу. С помощью этого тренажера школьники смогут вспомнить все, что они изучали в течение года, освежить свои знания и оценить их.

Здесь есть проверочные задания для начальной школы по русскому языку, математике, окружающему миру и чтению. Ученики 5 - 11-го классов смогут проверить свои знания по русскому языку, литературе, английскому языку, биологии, географии, химии, физике, информатике, истории, математике, обществознанию и музыке.

Контрольная для начальной школы состоит из 7 заданий, для старшеклассников их больше - до 24. Это упражнения с кратким ответом или выбором одного или нескольких верных, заполнением таблиц, перемещением объектов, сопоставлением данных. При этом задания можно выполнять сколько угодно раз - число попыток не ограничено.

НА ОЦЕНКИ НЕ ПОВЛИЯЕТ

«Над составлением контрольных трудилась большая команда специалистов: учителя столичных школ, методисты. Все задания выверены и прошли необходимую экспертизу», - рассказал директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин.

Удобно, что результаты проверочных работ сразу же появятся в электронном дневнике, где их смогут посмотреть и ученики, и их родители. Причем они увидят не только количество выполненных заданий, но и правильные и неправильные ответы, а также детальный анализ с темами, над которыми необходимо поработать самостоятельно или вместе с учителем в школе.

А вот педагогам и школе результаты контрольных конкретного ученика недоступны. И их итоги не повлияют на оценки, которые школьники получают на уроках.

«Надеюсь, новый сервис будет полезен школьникам и поможет им получить пятерки за итоговые контрольные работы», - написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

ЭКЗАМЕНЫ НАДВИГАЮТСЯ

Новый сервис запустили только в середине апреля, но он уже оказался востребованным у москвичей. Всего за несколько дней контрольные задания выполнили более 650 тысяч раз. И это понятно - экзаменационная пора приближается.

«Я уже успел протестировать новый сервис сразу же, как он появился в электронном дневнике. Воспользовался возможностью и проверил свои знания по моему любимому предмету - биологии. Я буду поступать в медицинский класс и хочу связать свою жизнь с медициной. Результатом доволен, убедился в том, что знаю предложенные темы. Безусловно, было несколько вопросов, с которыми я не справился, и это дало мне возможность кое-что подучить», - поделился впечатлениями 9-классник школы «Марьино» Евгений Чернышев.

«Скоро предстоят итоговые контрольные работы по многим предметам, и мой ребенок сейчас сможет справиться с волнением перед предстоящей проверкой знаний благодаря именно этому сервису. Он сможет узнать, где у него пробелы и эти пробелы заполнить. Снова обратиться к книгам, интернету, преподавателю в школе и выйти на контрольную с хорошими и прочными знаниями», - добавила мама Евгения Чернышева Людмила.

Разработчики обещают в ближайшее время сделать сервис максимально функциональным и полезным для всех пользователей. Кроме регулярного обновления базы заданий, контрольные можно будет вскоре решать прямо на мобильных устройствах.

В ТЕМУ

Библиотека МЭШ сегодня - это более 35 тысяч сценариев уроков, 959 электронных учебных пособий, 348 учебников, свыше 50 тысяч интерактивных образовательных приложений, созданных лучшими учителями города и ИТ-компаниями. Здесь есть большое количество заданий по ОГЭ и ЕГЭ, что позволяет школьникам самостоятельно готовиться к экзаменам и олимпиадам. В скором времени библиотека пополнится уникальными материалами времен Великой Отечественной войны из семейных архивов, которыми москвичи делятся в рамках проходящей сейчас акции «Москва - с заботой об истории».