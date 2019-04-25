2019-04-26T02:36:30+03:00
Общество

Пятерка обеспечена!

Новый сервис МЭШ поможет школьникам подготовиться к итоговой проверке знаний
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
С помощью удобного сервиса самопроверки ученики смогут успешно подготовиться к итоговой контрольной работе.С помощью удобного сервиса самопроверки ученики смогут успешно подготовиться к итоговой контрольной работе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В «Московской электронной школе», которую по праву называют семейным помощником, совсем недавно появился новый удобный сервис самопроверки. Теперь ученики смогут успешно подготовиться к итоговой контрольной работе и написать ее на отлично.

ЧИСЛО ПОПЫТОК НЕ ОГРАНИЧЕНО

В помощь учащимся библиотеку «Московской электронной школы» дополнили образцами контрольных, задания в которых аналогичны выполняемым в классе.

Как проверить свои знания? Все достаточно просто. Нужно заглянуть в электронный дневник на портале www.mos.ru и выбрать в разделе «Самодиагностика» библиотеки МЭШ интересующий предмет и контрольную работу. С помощью этого тренажера школьники смогут вспомнить все, что они изучали в течение года, освежить свои знания и оценить их.

Здесь есть проверочные задания для начальной школы по русскому языку, математике, окружающему миру и чтению. Ученики 5 - 11-го классов смогут проверить свои знания по русскому языку, литературе, английскому языку, биологии, географии, химии, физике, информатике, истории, математике, обществознанию и музыке.

Контрольная для начальной школы состоит из 7 заданий, для старшеклассников их больше - до 24. Это упражнения с кратким ответом или выбором одного или нескольких верных, заполнением таблиц, перемещением объектов, сопоставлением данных. При этом задания можно выполнять сколько угодно раз - число попыток не ограничено.

НА ОЦЕНКИ НЕ ПОВЛИЯЕТ

«Над составлением контрольных трудилась большая команда специалистов: учителя столичных школ, методисты. Все задания выверены и прошли необходимую экспертизу», - рассказал директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин.

Удобно, что результаты проверочных работ сразу же появятся в электронном дневнике, где их смогут посмотреть и ученики, и их родители. Причем они увидят не только количество выполненных заданий, но и правильные и неправильные ответы, а также детальный анализ с темами, над которыми необходимо поработать самостоятельно или вместе с учителем в школе.

А вот педагогам и школе результаты контрольных конкретного ученика недоступны. И их итоги не повлияют на оценки, которые школьники получают на уроках.

«Надеюсь, новый сервис будет полезен школьникам и поможет им получить пятерки за итоговые контрольные работы», - написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

ЭКЗАМЕНЫ НАДВИГАЮТСЯ

Новый сервис запустили только в середине апреля, но он уже оказался востребованным у москвичей. Всего за несколько дней контрольные задания выполнили более 650 тысяч раз. И это понятно - экзаменационная пора приближается.

«Я уже успел протестировать новый сервис сразу же, как он появился в электронном дневнике. Воспользовался возможностью и проверил свои знания по моему любимому предмету - биологии. Я буду поступать в медицинский класс и хочу связать свою жизнь с медициной. Результатом доволен, убедился в том, что знаю предложенные темы. Безусловно, было несколько вопросов, с которыми я не справился, и это дало мне возможность кое-что подучить», - поделился впечатлениями 9-классник школы «Марьино» Евгений Чернышев.

«Скоро предстоят итоговые контрольные работы по многим предметам, и мой ребенок сейчас сможет справиться с волнением перед предстоящей проверкой знаний благодаря именно этому сервису. Он сможет узнать, где у него пробелы и эти пробелы заполнить. Снова обратиться к книгам, интернету, преподавателю в школе и выйти на контрольную с хорошими и прочными знаниями», - добавила мама Евгения Чернышева Людмила.

Разработчики обещают в ближайшее время сделать сервис максимально функциональным и полезным для всех пользователей. Кроме регулярного обновления базы заданий, контрольные можно будет вскоре решать прямо на мобильных устройствах.

В ТЕМУ

Библиотека МЭШ сегодня - это более 35 тысяч сценариев уроков, 959 электронных учебных пособий, 348 учебников, свыше 50 тысяч интерактивных образовательных приложений, созданных лучшими учителями города и ИТ-компаниями. Здесь есть большое количество заданий по ОГЭ и ЕГЭ, что позволяет школьникам самостоятельно готовиться к экзаменам и олимпиадам. В скором времени библиотека пополнится уникальными материалами времен Великой Отечественной войны из семейных архивов, которыми москвичи делятся в рамках проходящей сейчас акции «Москва - с заботой об истории».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Чтобы все восстановить, нужно 1,5 миллиона»: пенсионер из Екатеринбурга рассказал, как коммунальщики разрушили его сад на крыше
Ему понадобилось 18 лет, чтобы высотка зацвела березами, ивами, сиренью и елью, а управляющей компании, лишь одно утро, чтобы все уничтожить
Новости 24
В парке «Зарядье» появится лаборатория дизайна и цифровых технологий
В Подмосковье заложили одновременно 50 школ
В Электростали ищут свидетелей, которые знают женщину, выбросившую новорожденную девочку в мусорный бак
В Москве грабители с топорами ограбили китайских туристов
Туристка скончалась в московском аэропорту, покинув борт самолета из Таиланда
В метро на станции «Фрунзенская» пассажир упал на рельсы
В Подмосковье во время пьяной ссоры погиб мужчина
В Москве подготовят 50 тысяч волонтеров для помощи участникам «Бессмертного полка»
В московском метро 33-летний мужчина погиб под поездом на станции Бауманская
В «Москва-Сити» откроют модный гастрономический кластер
Движение в столице 3 и 4 мая ограничат из-за мотопарада
В мае москвичей ждет похолодание и сильный ветер
Пистолеты, глушитель и сотни патронов нашли у москвича в Химках
В Москве за 15 минут нашли вора, укравшего скрипку у артистки ансамбля ФСБ
На Пасху работу метро и МЦК продлят до двух часов ночи
В Москве неизвестные на Merсedes-Benz выстрелили в прохожего
В Подмосковье на выходных проверили около 150 аттракционов
Пункты проката велосипедов открылись в 18 городских парках
С самолета «Москва-Сочи» сняли авиадебошира
В Москве пройдет пингвиний парад
Фестиваль «Московская весна a cappella» пройдет с 1 по 12 мая
Вторые двери при входе в метро уберут до конца апреля