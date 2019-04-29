ВДНХ к 80-летнему юбилею будет как новенькая

Рассказываем, что будет в исторических павильонах и какие новые объекты откроют уже этим летом.

Важно! На майские праздники погоду обещают хорошую, так что приходите на ВДНХ. Да, реконструкция полностью не закончена. Но гулять можно. Тем более в конце апреля откроются прекрасные обновленные фонтаны.

Карта ВДНХ

Парк аттракционов в южной части ВДНХ и канатная дорога. Фото: vdnh.ru

1. Парк аттракционов в южной части ВДНХ и канатная дорога. В этом году откроется первая очередь парка.

Скульптуры девушек фонтана «Дружба народов» давно так не сияли на солнце, как сейчас.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

2. Скульптуры девушек фонтана «Дружба народов» давно так не сияли на солнце, как сейчас. Реставраторы впервые за 65 лет обновили смальту (позолоту).

В павильоне № 6 «Химия» разместится выставочный центр Республики Абхазия. Фото: Пресс-служба мэрии Москвы

3. В павильоне № 6 «Химия» разместится выставочный центр Республики Абхазия. Во время реставрации на фасаде были открыты две керамические скульптурные композиции - «Животноводство» и «Сельское хозяйство».

В обновленном павильоне № 10 «Стандарты» (бывший «Молдавская ССР») откроется выставочный центр Республики Молдова.. Фото: vdnh.ru

4. В обновленном павильоне № 10 «Стандарты» (бывший «Молдавская ССР») откроется выставочный центр Республики Молдова. Там провели капитальный ремонт фасадов, реставрацию исторических колонн и лепного декора.

В отреставрированном павильоне № 11 «Казахстан» воссоздали всю красоту и даже купол со шпилем. Фото: vdnh.ru

5. В отреставрированном павильоне № 11 «Казахстан» воссоздали всю красоту и даже купол со шпилем. Теперь там откроется выставочный центр Республики Казахстан.

В павильоне № 14 «Вычислительная техника и информатика» будет работать выставочный центр Азербайджанской Республики. Фото: vdnh.ru

6. В павильоне № 14 «Вычислительная техника и информатика» будет работать выставочный центр Азербайджанской Республики.

Фонтан «Каменный цветок» видели таким разве что только в 1954 году.Фото: Михаил ФРОЛОВ

7. Фонтан «Каменный цветок» видели таким разве что только в 1954 году. Сейчас многие могут подумать, что яркость «даров природы» и скульптур - это креатив реставраторов, но фонтанам просто вернули исторический вид.

В павильоне «Земледелие» откроют павильон «Слово». Фото: vdnh.ru

8. В павильоне «Земледелие» откроют павильон «Слово» (об исследовании кириллической письменности). Это один из самых красивых павильонов ВДНХ: реставраторы воссоздали архитектурно-декоративные элементы фасадов (подсолнухи, колосья), витраж над центральным входом «Переяславская рада 1654 года».

Возле Зеленого театра откроется Аллея залов. Фото: vdnh.ru

9. Возле Зеленого театра откроется Аллея залов. Там можно будет поиграть в настольные игры, почитать.

В «Космосе» нынешним летом откроется выставка «Часы космонавтов - время первых» и фотовыставка «Мир из космоса». Фото: vdnh.ru

10. В «Космосе» нынешним летом откроется выставка «Часы космонавтов - время первых» и фотовыставка «Мир из космоса» («Земля глазами космонавтов»). Также в павильоне откроется новый раздел «Авиация и вертолетостроение», в числе экспонатов - макеты перспективного вертолета Ка-62 и пассажирского самолета МС-21, авиационные симуляторы. А рядом с павильоном появится детская площадка.

В Ландшафтном парке откроется акватический сад. Фото: mos.ru

11. В Ландшафтном парке откроется акватический сад - прогулочная водная дорога с искусственным ручьем, которая соединит три детские площадки с аттракционами «Архимедов винт» и «Водное колесо».

Ландшафтный аттракцион «Сад пяти чувств». Фото: sobyanin.ru/vdnh-god-otkrytii

12. Ландшафтный аттракцион «Сад пяти чувств». Это будет пешеходный маршрут, на котором растения можно потрогать и даже попробовать.

В Шереметьевской дубраве появится экотропа. Фото: mos.ru

13. В Шереметьевской дубраве появится экотропа.