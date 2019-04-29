Бесплатная высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) в Москве в 2019 году: Как получить направление, какие документы потребуются

У моего родственника больное сердце. Недавно его самочувствие ухудшилось и теперь требуется сложная высокотехнологичная операция. Хотелось бы узнать, как получить на нее направление по полису ОМС и какие документы понадобятся?

Дмитрий Егоров. Южный округ.

Бесплатная высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) в Москве в 2019 году полагается по медицинским показаниям всем жителям. Как объяснили в Департаменте здравоохранения Москвы, получить бесплатную высокотехнологичную медпомощь (ВМП) вправе не только москвичи, но и жители других городов России. Решение об этом принимает лечащий врач поликлиники, в которой пациент проходит диагностику и лечение.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИГОДЯТСЯ

1. Направление на бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) в Москве в 2019 году на бланке поликлиники с личной подписью и печатью лечащего врача, а также личной подписью главврача и печатью поликлиники.

2. Выписка из истории болезни, заверенная личной подписью лечащего врача, личной подписью главврача поликлиники.

3. Копия паспорта пациента с отметкой о постоянной регистрации в Москве. Для детей до 14 лет - копия свидетельства о рождении.

4. Копия полиса ОМС.

5. Копия СНИЛС (при наличии).

6. Если пациент несовершеннолетний - копия паспорта законного представителя ребенка.

7. Согласие на обработку персональных данных пациента и (или) его законного представителя.

Затем эти документы нужно принести в больницу или медцентр, в которой планируете получить высокотехнологичную медпомощь. Их может передать как сам пациент, так и поликлиника, выдавшая направление (она должна это сделать в течение 3 рабочих дней. - Прим.). После этого больница или медцентр обязаны оформить талон на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

Обратите внимание! Если нужная вам операция не входит в список ВМП, тогда направление лечащего врача и пакет документов нужно принести в отдел по высокотехнологичной медицинской помощи Департамента здравоохранения Москвы по адресу: Москва, 2-й Щемиловский пер., д. 4А, тел. (499) 251-28-89, пн. - чт. с 9.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.30 до 14.45. В течение десяти дней комиссия ведомства должна оформить пациенту талон на ВМП.

ЭТИ БОЛЕЗНИ ЛЕЧАТ ПО ПОЛИСУ

ВМП могут оформить при болезнях по таким профилям:

- абдоминальная хирургия (лечение органов брюшной полости);

- акушерство и гинекология;

- гастроэнтерология;

- гематология;

- дерматовенерология;

- комбустиология (лечение тяжелых ожогов);

- нейрохирургия;

- онкология;

- оториноларингология;

- офтальмология;

- педиатрия;

- ревматология;

- сердечно-сосудистая хирургия;

- торакальная хирургия (хирургия органов грудной клетки);

- травматология и ортопедия;

- трансплантация органов и тканей;

- урология;

- челюстно-лицевая хирургия;

- эндокринология;

- неонатология;

- детская хирургия у новорожденных.

С апреля этого года в список добавили новые методы лечения по таким направлениям, как неврология (нейрореабилитация), эндокринология, а также травматология и ортопедия. Теперь москвичи могут бесплатно проходить:

- нейрореабилитацию после перенесенного инсульта и черепно-мозговых травм при нарушении двигательных и когнитивных функций;

- лечение переломов и деформации длинных трубчатых костей нижних конечностей у детей с нарушениями формирования костей;

- некоторые специфические гастроэнтерологические операции у больных с сахарным диабетом 2 типа с морбидным ожирением.

Кроме того, в столичных больницах всем гражданам России по полису ОМС полагается ВМП по профилям - сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, челюстно-лицевая хирургия. К примеру, независимо от прописки россиянам могут провести такие сложные операции, как коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца, эндопротезирование тазобедренных суставов (при коксартрозе), лечение последствий переломов черепа и костей лицевого скелета, а также исправление некоторых других аномалий или новообразований челюстей и челюстно-лицевой области.

Подробный список бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в Москве в 2019 году - на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

СКОЛЬКО ЖДАТЬ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

Решение о госпитализации принимает комиссия больницы или медцентра, в которые направлен пациент. Ответ больному должны дать в течение 7 рабочих дней (но не более) со дня оформления талона на ВМП. Проверить статус талона можно по номеру на сайте - talon.rosminzdrav.ru/.

Важно! Время ожидания высокотехнологичной медицинской помощи от установления диагноза лечащим врачом до госпитализации пациента может составлять от нескольких дней до нескольких месяцев. Это зависит от разных причин - очередности в листе ожидания, наличия свободных мест в больнице или медцентре, в который выдано направление.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

29 апреля - Департамент городского имущества Москвы;

30 апреля - Департамент труда и социальной защиты населения Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Куда переехали районные службы занятости?

В нашем районе закрылся городской центр занятости. Я планировала обратиться туда за бесплатной консультацией. Объясните, куда переехали районные службы по трудоустройству?

Анна Сергеевна, Варшавское шоссе.

На этот вопрос в правительстве Москвы отвечают так:

- Районные службы занятости переводятся в центры госуслуг «Мои документы». Полностью переезд во всех округах завершится летом 2019 года. Сейчас отделы трудоустройства уже переехали в центры госуслуг Северного, Северо-Восточного, Южного и Юго-Восточного округов (см. список). Обновленные службы занятости будут принимать посетителей в МФЦ по будням с 8.00 до 20.00 по экстерриториальному принципу, то есть независимо от того, в каком районе Москвы у жителя оформлена прописка. Во время одного визита можно обратиться сразу за несколькими услугами. Например, зарегистрировать статус безработного, получить необходимые справки, выбрать вакансию из базы данных или составить резюме. Кроме того, при необходимости можно оформить также ИНН, СНИЛС и справку о наличии или отсутствии судимости, которые пригодятся для трудоустройства.

В службы занятости в поисках временной работы могут обращаться также несовершеннолетние москвичи в возрасте от 14 до 18 лет (в свободное от учебы время), безработные в возрасте от 18 до 20 лет, которые ищут работу впервые (необходимо иметь среднее профессиональное образование), а также безработные, у которых возникли трудности при трудоустройстве.

Помимо этого, по специальной городской программе с карьерой помогут горожанам предпенсионного возраста. Обучение и консультации рассчитаны на людей, которые работают в течение пяти лет до выхода на пенсию по старости. Неработающие горожане предпенсионного возраста во время обучения будут получать стипендию в 11 280 рублей в месяц. Занятия продлятся не более трех месяцев. Для желающих в МФЦ будут проводить мастер-классы и встречи со специалистами по подбору персонала.

НА ЗАМЕТКУ

Центры по трудоустройству теперь работают в новых офисах:

Юго-Восточный округ

Нижегородскии и Лефортово, пр-д Завода Серп и Молот, д. 10

Некрасовка, ул. Маресьева, д. 1

Текстильщики, Волжскии б-р, квартал 95, корп. 2

Люблино, ул. Люблинская, д. 53

Марьино, ул. Совхозная, д. 41

Южный округ

Зябликово, ул. Мусы Джалиля, д. 21

Орехово-Борисово Северное, ул. Ясеневая, д. 8

Нагатинскии Затон, ул. Нагатинская, д. 27

Бирюлево Западное, Востряковскии пр-д, д. 22б

Чертаново Центральное, Россошанскии пр-д, д. 4б

Нагорныи и Нагатино-Садовники, Варшавское ш., д. 47, корп. 4

Северный округ

Беговои , ул. Правды, д. 33

Дмитровскии , ул. Лобненская, д. 4а

Тимирязевскии , ул. Тимирязевская, д. 8, корп. 1

Северо-Восточный округ

Лосиноостровскии , ул. Изумрудная, д. 18

Марфино, Гостиничныи пр-д, д. 6а

Останкинскии и Марьина Роща, 17-и пр-д Марьинои Рощи, д. 4, корп. 1

Алтуфьевскии , Алтуфьевское ш., д. 56А

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.