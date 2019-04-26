Новый бульвар и скверы появятся в квартале реновации в Измайлово

В жилом квартале по программе реновации в Измайлове дополнят проект планировки с учетом предложений местных жителей. В районе, в частности, появятся два детских сада, школа, детская поликлиника, а также спорткомплекс и общественный центр. Об этом рассказала журналистам председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Проект планировки территории создавался с учетом пожеланий жителей района Измайлово. Для детей здесь построят два детских сада на 275 и 300 мест и школу на 1225 учащихся. Кроме того, запроектировано строительство поликлиники на 200 посещений в смену, а также спортивного комплекса и общественного центра», - отметила Юлиана Княжевская.

По проекту планировки максимально приведут в порядок заброшенные сейчас участки. На площади 108,4 гектара построят 34 современных жилых дома, социалку и общественно-деловую зону. Новостройки будут возводить по самым современным требованиям. На первых этажах откроют магазины, аптеки, салоны красоты, химчистки. В новых квартирах - утепленные двери и стеклопакеты с москитными сетками, застекленные балконы и отделка комфорткласса.

Для улучшения транспортной ситуации проведут реконструкцию уже существующих дорог, а также построят несколько новых. В квартале после реновации появятся новые маршруты городского транспорта. Эти наземные линии свяжут район со станциями метро «Черкизовская», «Партизанская» и «Измайловская», а также со станциями МЦК Локомотив и Измайлово.

В районе Измайлово обустроят бульвар и рекреационную зону. В квартале появятся велодорожки, пешеходные маршруты, зоны отдыха и спортивные площадки. Прибрежную зону Серебряно-Виноградного пруда также благоустроят.

При разработке планировки кварталов учитывались не только интересы участников программы, но и жителей района. Все москвичи получат качественную общественную среду, обновление всех коммуникаций, улучшение и обновление дорог, новую социалку.

Москва запустила программу реновации 1 июня 2017 года. В ней участвует около 1 миллиона москвичей. Под расселение попадут более 350 тысяч квартир. В списке сноса 5 173 дома. Для строительства новых домов подобраны 323 «стартовые» площадки на 4,666 миллиона квадратных метров жилья. В этом году по программе планируется переселить более 12 тысяч человек.