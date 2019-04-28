Погода в Москве 29 апреля - 4 мая: В майские праздники вернется 20-градусное тепло!

Пасхальные выходные в Москве с точки зрения погоды выдались необычными. В субботу, 27 апреля, установлен новый температурный рекорд для этого дня за всю историю метеонаблюдений. Апрельское солнце прогрело воздух до +24,5 градуса. Прежний максимум, +24,1 градуса, держался с 2001 года.

В воскресенье, 28 апреля, стало ровно вдвое холоднее! В середине дня всего +12 градусов. Впрочем, светит яркое солнце, так что ощущения все равно позитивные.

В ближайшие три ночи возможны заморозки до -5 градусов, причем не только по области, но и в мегаполисе, предупреждают синоптики Гидрометцентра России. А во время длинных первомайских праздничных выходных постепенно вернется 20-градусное тепло.

Вот подробный прогноз Гидрометцентра на 29 апреля - 4 мая:

В понедельник, 29 апреля, ночью 0...-5 градусов, днем всего +6...+11. При этом солнечно и сухо, что делает аномально холодную погоду более приятной. Хотя температура не дотягивает до климатических норм 4 - 5 градусов.

Во вторник, 30 апреля, под утро -4...+1 градус, днем +9...+14. И снова ясное небо и никакого намека на дожди.

В среду, 1 мая, в первый праздничный выходной, ночь все еще с заморозками, -3...+2 градуса. Днем потеплеет до +11...+16, солнечно, без осадков.

В четверг, 2 мая, погода изменится - небо затянут облака, начнутся дожди, впрочем, небольшие. Ночью 0...+5 градусов, днем +12...+17.

В пятницу, 3 мая, пасмурно, местами возможен небольшой дождь. Ночная температура +1...+6 градусов, дневная +14...+19.

В субботу, 4 мая, переменная облачность, временами могут покапать короткие дожди. Ночь теплая, +7...+12 градусов, днем практически лето, +21!