2019-04-29T20:11:46+03:00
Москва

Со времен Екатерины: как москвичи участвуют в городском управлении

Московской гордуме – всего 25 лет. И да, и нет. Потому что ее история, если быть точными, началась больше 230 лет назад. А инициатором создания первого городского института самоуправления стала женщина
Дмитрий КОПТЕВ
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Сейчас Московская городская Дума находится в здании на Страстном бульваре.Сейчас Московская городская Дума находится в здании на Страстном бульваре.
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Императрицу Екатерину II совершенно справедливо называют Великой. По ее мудрому разумению, государство – еще в ту эпоху – должно было обеспечивать своим гражданам не только безопасность от внешних угроз, но и заботиться об их бытовых, повседневных нуждах. Что именно надо для счастья жителям, лучше их самих не знает никто. А чтобы городское хозяйство развивалось и работало как часы, ему нужны свои, местные правила и законы – иначе получается бардак, разброд и шатания. Так посудила Екатерина и в 1785 году пожаловала всем городам Российской империи «Грамоты на права и выгоды». Свою Жалованную грамоту (а с ней и городскую думу) получила и Москва. С этого момента в России началась история муниципального общественного самоуправления.

Глас народа: как это работает

На самом деле изначально в основу российской системы городского народовластия (и это при живом-то монархе!) было заложено магдебургское, читай, немецкое право. Своих представителей – гласных – в состав Общей думы сроком на 3 года избирали сами жители Москвы, которые принадлежали к разным сословным разрядам городовой обывательской книги (по сути – списка избирателей).

Здание Московской городской Думы. Проект фасада со стороны Театральной площади. Архитекторы А.И. фон Гоген, В.С. Харламов. Не позднее 1889 г. Изображение предоставлено Главным архивным управлением Москвы

Здание Московской городской Думы. Проект фасада со стороны Театральной площади. Архитекторы А.И. фон Гоген, В.С. Харламов. Не позднее 1889 г. Изображение предоставлено Главным архивным управлением Москвы

К первому разряду относились владельцы домов и иной московской недвижимости, ко второму – купцы, к третьему – ремесленники. Четвёртый раздел книги содержал записи об иногородних и иностранных гостях, имевших в городе промысел, а в пятый входили именитые граждане (учёные, художники и музыканты). Шестым сословием были «посадские люди» – обычные горожане-налогоплательщики.

Собственно, в рамках своих профессиональных разрядов москвичи выбирали первых депутатов. Попасть в список кандидатов было нетрудно: любой обладающий правом голоса мог или сам стать самовыдвиженцем, или предложить в гласные уважаемого человека. Конечно, люди выдвигали только тех, кому доверяли: купцов-благотворителей, мастеровых и даже простых рабочих – из своих, посадских.

Когда же в конце ХIХ века высшее образование в России перестало быть привилегией, их городскую думу «разбавили» образованные и активные выходцы из других сословий – новая русская интеллигенция. Так дума стала по-настоящему народной.

Получается, что этот принцип доверия – по уровню профессионализма и социальному авторитету – сохранился и в современной Мосгордуме: сейчас среди 45-ти действующих столичных депутатов-одномандатников – директора крупных предприятий и опытные управленцы-хозяйственники, артисты, руководители учебных заведений и спортивных организаций, общественники и предприниматели.

Московская городская Дума. 1899 г. Изображение предоставлено Главным архивным управлением Москвы

Московская городская Дума. 1899 г. Изображение предоставлено Главным архивным управлением Москвы

За несколько столетий уклад городской жизни менялся неоднократно, а вместе с ним изменялся и Устав Думы. Но в ее обязанности всегда входило следить за порядком в городском хозяйстве, сбором налогов в городской бюджет и как следствие – благополучием москвичей. В общем, за всем, что «потребно, выгодно и полезно» для города. И в этом смысле задачи у нынешних думцев остались прежними. А вот масштабы – уже совсем другие: сегодня Москва по своему бюджету входит в лидеры среди крупнейших городов мира.

Большому городу без большого бюджета – ну никак нельзя. На эти деньги Москва строит новое жильё, дороги и мосты, школы, детсады и больницы, благоустраивает дворы, парки и скверы, выполняет перед горожанами социальные обязательства.

Начать с нуля, дойти до триллионов

После октябрьской революции 1917 года московская дума была распущена, и управление городским хозяйством перешло Совету районных дум, а затем — Московскому совету рабочих и солдатских депутатов. В годы Великой Отечественной войны Моссовет руководил деятельностью оборонных предприятий, вместе с военкоматами формировал боевые резервы.

Общий вид здания Центрального музея В.И. Ленина (бывшего здания Московской городской Думы). 2 ноября 1954 г. Фото В. Кунова. Фотография предоставлена Главным архивным управлением Москвы

Общий вид здания Центрального музея В.И. Ленина (бывшего здания Московской городской Думы). 2 ноября 1954 г. Фото В. Кунова. Фотография предоставлена Главным архивным управлением Москвы

Интересно, что вплоть до 1993 года нумерация избирательных округов в Москве начиналась с №2, потому что мандат №1 всегда выписывался на имя В.И. Ульянова (Ленина). Традиция эта возникла в 1924 году, когда депутаты решили увековечить вождя мирового пролетариата в списках членов Моссовета, как бывшего депутата Трехгорки и всех трудящихся столицы.

Новейшая история столичного парламента началась в 1993 году, и депутатам I созыва Мосгордумы пришлось едва ли не с нуля разрабатывать нормативно-правовую базу и принимать основные законы для экономического развития столицы. Потому что в новой, постсоветской России своего полноценного законодательства у города Москвы – именно как у субъекта РФ – по сути не было.

Свой вклад в развитие столичного самоуправления сделал каждый из шести созывов Мосгордумы. Дума II созыва реорганизовала бюджетную систему и ввела меры соцподдержки. А депутаты III созыва учредили герб, знамя и флаг Москвы, а также приняли Избирательный кодекс. Дума IV созыва разработала и приняла два кодекса Москвы – Градостроительный и об Административных правонарушениях. А Дума V созыва ответила на социальный заказ горожан об усилении общественного контроля и упрощении административных процедур, учредив Общественную палату Москвы и должность Уполномоченного по защите прав столичных предпринимателей. Депутаты VI созыва, как и их предшественники, внимательно изучают и утверждают городской бюджет, причем не только на предстоящий год, а на будущие 3 года. Этой осенью, 8 сентября, москвичам предстоит избрать 45 депутатов уже VII созыва.

Московская городская дума. 1897 – 1900. Фотография предоставлена Главным архивным управлением Москвы

Московская городская дума. 1897 – 1900. Фотография предоставлена Главным архивным управлением Москвы

За 25 лет работы современная дума полностью сформировала законодательную базу, которая защищает интересы горожан и помогает развивать и благоустраивать Москву. За это время депутаты столичного парламента провели более 1,5 тыс. заседаний, рассмотрели свыше 9,5 тыс. вопросов и приняли 8970 документов, в том числе 1451 закон.

А счет обработанных обращений от горожан идет на миллионы: принято больше 4,2 млн единиц входящей корреспонденции. И как говорят депутаты ныненего созыва, больше всего москвичей волнуют вопросы в сфере ЖКХ и благоустройства дворовых территорий. Чтобы в каждом районе Москвы по воле их жителей были благоустроены улицы и парки, отремонтированы поликлиники, дома культуры и библиотеки, обустроены сотни спортплощадок, в последнем проекте бюджета учли и средства на реализацию новой программы – «Мой район».

Сегодня годовой столичный бюджет превышает 2,6 трлн рублей. В 2019-м более половины всех средств направят на здравоохранение, образование, социальную защиту, культуру и развитие спорта – то есть на самые значимые сферы, определяющие качество жизни москвичей. На то, что «для города потребно и полезно», если снова вспомнить грамоту о самоуправлении, пожалованную российским городам Екатериной Великой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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