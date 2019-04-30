Со времен Екатерины: как москвичи участвуют в городском управлении

Императрицу Екатерину II совершенно справедливо называют Великой. По ее мудрому разумению, государство – еще в ту эпоху – должно было обеспечивать своим гражданам не только безопасность от внешних угроз, но и заботиться об их бытовых, повседневных нуждах. Что именно надо для счастья жителям, лучше их самих не знает никто. А чтобы городское хозяйство развивалось и работало как часы, ему нужны свои, местные правила и законы – иначе получается бардак, разброд и шатания. Так посудила Екатерина и в 1785 году пожаловала всем городам Российской империи «Грамоты на права и выгоды». Свою Жалованную грамоту (а с ней и городскую думу) получила и Москва. С этого момента в России началась история муниципального общественного самоуправления.

Глас народа: как это работает

На самом деле изначально в основу российской системы городского народовластия (и это при живом-то монархе!) было заложено магдебургское, читай, немецкое право. Своих представителей – гласных – в состав Общей думы сроком на 3 года избирали сами жители Москвы, которые принадлежали к разным сословным разрядам городовой обывательской книги (по сути – списка избирателей).

Здание Московской городской Думы. Проект фасада со стороны Театральной площади. Архитекторы А.И. фон Гоген, В.С. Харламов. Не позднее 1889 г. Изображение предоставлено Главным архивным управлением Москвы

К первому разряду относились владельцы домов и иной московской недвижимости, ко второму – купцы, к третьему – ремесленники. Четвёртый раздел книги содержал записи об иногородних и иностранных гостях, имевших в городе промысел, а в пятый входили именитые граждане (учёные, художники и музыканты). Шестым сословием были «посадские люди» – обычные горожане-налогоплательщики.

Собственно, в рамках своих профессиональных разрядов москвичи выбирали первых депутатов. Попасть в список кандидатов было нетрудно: любой обладающий правом голоса мог или сам стать самовыдвиженцем, или предложить в гласные уважаемого человека. Конечно, люди выдвигали только тех, кому доверяли: купцов-благотворителей, мастеровых и даже простых рабочих – из своих, посадских.

Когда же в конце ХIХ века высшее образование в России перестало быть привилегией, их городскую думу «разбавили» образованные и активные выходцы из других сословий – новая русская интеллигенция. Так дума стала по-настоящему народной.

Получается, что этот принцип доверия – по уровню профессионализма и социальному авторитету – сохранился и в современной Мосгордуме: сейчас среди 45-ти действующих столичных депутатов-одномандатников – директора крупных предприятий и опытные управленцы-хозяйственники, артисты, руководители учебных заведений и спортивных организаций, общественники и предприниматели.

Московская городская Дума. 1899 г. Изображение предоставлено Главным архивным управлением Москвы

За несколько столетий уклад городской жизни менялся неоднократно, а вместе с ним изменялся и Устав Думы. Но в ее обязанности всегда входило следить за порядком в городском хозяйстве, сбором налогов в городской бюджет и как следствие – благополучием москвичей. В общем, за всем, что «потребно, выгодно и полезно» для города. И в этом смысле задачи у нынешних думцев остались прежними. А вот масштабы – уже совсем другие: сегодня Москва по своему бюджету входит в лидеры среди крупнейших городов мира.

Большому городу без большого бюджета – ну никак нельзя. На эти деньги Москва строит новое жильё, дороги и мосты, школы, детсады и больницы, благоустраивает дворы, парки и скверы, выполняет перед горожанами социальные обязательства.

Начать с нуля, дойти до триллионов

После октябрьской революции 1917 года московская дума была распущена, и управление городским хозяйством перешло Совету районных дум, а затем — Московскому совету рабочих и солдатских депутатов. В годы Великой Отечественной войны Моссовет руководил деятельностью оборонных предприятий, вместе с военкоматами формировал боевые резервы.

Общий вид здания Центрального музея В.И. Ленина (бывшего здания Московской городской Думы). 2 ноября 1954 г. Фото В. Кунова. Фотография предоставлена Главным архивным управлением Москвы

Интересно, что вплоть до 1993 года нумерация избирательных округов в Москве начиналась с №2, потому что мандат №1 всегда выписывался на имя В.И. Ульянова (Ленина). Традиция эта возникла в 1924 году, когда депутаты решили увековечить вождя мирового пролетариата в списках членов Моссовета, как бывшего депутата Трехгорки и всех трудящихся столицы.

Новейшая история столичного парламента началась в 1993 году, и депутатам I созыва Мосгордумы пришлось едва ли не с нуля разрабатывать нормативно-правовую базу и принимать основные законы для экономического развития столицы. Потому что в новой, постсоветской России своего полноценного законодательства у города Москвы – именно как у субъекта РФ – по сути не было.

Свой вклад в развитие столичного самоуправления сделал каждый из шести созывов Мосгордумы. Дума II созыва реорганизовала бюджетную систему и ввела меры соцподдержки. А депутаты III созыва учредили герб, знамя и флаг Москвы, а также приняли Избирательный кодекс. Дума IV созыва разработала и приняла два кодекса Москвы – Градостроительный и об Административных правонарушениях. А Дума V созыва ответила на социальный заказ горожан об усилении общественного контроля и упрощении административных процедур, учредив Общественную палату Москвы и должность Уполномоченного по защите прав столичных предпринимателей. Депутаты VI созыва, как и их предшественники, внимательно изучают и утверждают городской бюджет, причем не только на предстоящий год, а на будущие 3 года. Этой осенью, 8 сентября, москвичам предстоит избрать 45 депутатов уже VII созыва.

Московская городская дума. 1897 – 1900. Фотография предоставлена Главным архивным управлением Москвы

За 25 лет работы современная дума полностью сформировала законодательную базу, которая защищает интересы горожан и помогает развивать и благоустраивать Москву. За это время депутаты столичного парламента провели более 1,5 тыс. заседаний, рассмотрели свыше 9,5 тыс. вопросов и приняли 8970 документов, в том числе 1451 закон.

А счет обработанных обращений от горожан идет на миллионы: принято больше 4,2 млн единиц входящей корреспонденции. И как говорят депутаты ныненего созыва, больше всего москвичей волнуют вопросы в сфере ЖКХ и благоустройства дворовых территорий. Чтобы в каждом районе Москвы по воле их жителей были благоустроены улицы и парки, отремонтированы поликлиники, дома культуры и библиотеки, обустроены сотни спортплощадок, в последнем проекте бюджета учли и средства на реализацию новой программы – «Мой район».

Сегодня годовой столичный бюджет превышает 2,6 трлн рублей. В 2019-м более половины всех средств направят на здравоохранение, образование, социальную защиту, культуру и развитие спорта – то есть на самые значимые сферы, определяющие качество жизни москвичей. На то, что «для города потребно и полезно», если снова вспомнить грамоту о самоуправлении, пожалованную российским городам Екатериной Великой.