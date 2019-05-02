«Если пикнешь, я тебя убью»: москвич жестоко избил сиделку больной матери

Почти полгода 60-летняя жительница Ростовской области ухаживала за 80-летней москвичкой Ольгой Калиничевой. Опытная сиделка Светла Шаповалова четыре раза в день кормила женщину с ложечки и не отходила от постели лежачей больной. Жила женщина в трехкомнатной квартире подопечной. Вместе с ней они ютились в одной комнате, при этой в соседней жил родной сын Ольги Львовны. Вот только до недугов 80-летней матери Александру дела не было. По словам сиделки, мужчина частенько выпивал, причем на алкоголь деньги ему иногда давала сама мать.

А вот за услуги сиделки семья платила не всегда вовремя. После очередной задержки ростовчанка не выдержала и заявила об уходе. Вот только вместо расчета получила жуткий скандал с избиением.

- Узнав, что я ухожу, Александр просто взбесился. Он кричал: «если пикнешь, то я тебя убью». И правда еще чуть-чуть и я была бы уже на том свете. Он бил меня по голове руками и ногами до тех пор, пока я не потеряла сознание, - рассказала «Комсомолке» пострадавшая сиделка Светлана.

Сиделка Светла Шаповалова из Ростовской области получила жестокие побои от своих клиентов вместо благодарности

Сколько была без сознания, женщина не помнит. Но все это время скорую ей никто так и не вызвал. Придя в себя, она набрала телефон подруги и попросила ее о помощи. Перепуганная женщина знала адрес квартиры и сразу вызвала скорую и полицию. Светлану с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.

- Маме сделали сложную операцию на глазнице. Кроме того, серьезно пострадал нос. Все лицо было синее, когда я ее видела, просто разревелась, - поделилась с «КП» дочка пострадавшей Елена Шаповалова.

Сотрудники полиции в больнице так и не появились. В среду 1 мая, пострадавшая женщина сама написала заявление и попросила участкового помочь забрать ее вещи из злосчастной квартиры.

- Вместе с полицейскими мы забрали мамины сумки. До сих пор никто так и не извинился за случившееся. Мама много лет работала сиделкой в Москве, ее всегда ценили и уважали. После этого случая я заберу ее домой. Страшно даже представить, что было если бы он нанес ей еще пару ударов, - возмутилась дочь женщины.

Как удалось выяснить «КП», по факту избиения сотрудники полиции проводят доследственную проверку. В зависимости о степени вреда здоровью, будет возбуждено уголовное дело. Опросить следователи планируют и других сиделок москвички. За послание несколько лет в этой семье успели поработать более семи сиделок. По какой причине увольнялись они, выяснят в ближайшее время. «Комсомолка» следит за ходом расследования.