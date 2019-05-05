Житель Москвы поднял тревогу, заявив что увидел рысь на улице

Тревожная новость появилась в новостных лентах утром 5 мая. Якобы на улице Лобненской (Дмитровский район) из домашних условий сбежала взрослая рысь и теперь гуляет по столичным улицам.

- Это крайне опасно для людей, - сообщил директор центра передержки диких животных Виталий Ратнер. - Я, если честно, предпочел бы лучше иметь дело со львом, чем с рысью. Потому что она подкрадывается сзади и, выпустив когти, прыгают человеку на шею. Ну и загрызает. Если вы подойдете близко, чтобы сфотографировать или погладить, вероятность нападения огромная.

По словам Ратнера, в таких ситуациях нужно срочно найти животное и выстрелить в него снотворным.

В МЧС и полиции про рысь ничего не слышали.

По некоторым данным (они тоже гуляют в сети), информация о сбежавшем хищнике несколько преувеличена. Тревогу поднял местный житель (вероятно, с похмелья), который за рысь принял какое-то еще животное. Собаку или белку...

Кстати, то, что рыси живут в московских квартирах, давно не новость. Об одном таком жилище «Комсомолка» писала в 2017 году. На улице Ляпидевского (тоже север столицы) такая кошечка поселилась на балконе. И всем своим видом пугала соседей. Хозяин купил ее в младенческом состоянии - «с ладошку». А через несколько месяцев рысь вымахала с московскую сторожевую собаку.