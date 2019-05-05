В Москве молодоженов начали расписывать на стадионах и в планетарии

Во-первых, это красиво. Вы стоите рядом со своей невестушкой, надеваете ей на палец колечко, а в это время из аквариума, как пробка из шампанского, вылетает косатка. Брызги, счастье, всеобщий смех.

Или, например, перед футбольными воротами, в которых только вчера стоял вратарь «Спартака» Александр Селихов.

Или в старинном особняке на Волхонке. Или на смотровой площадке в башне «Федерация».

Всего в списке значится 20 таких необычных мест. Среди них также планетарий, Останкинская телебашня, библиотека искусств имени Боголюбова, театр «Школа современной пьесы» и другие.

Вероятно, таким образом Правительство Москвы хочет повысить количество браков и улучшить демографическую обстановку в городе.

Первые счастливчики скрепили свой тандем законными узами брака накануне Красной горки - 4 мая. Например, Вика и Илья Фоменко сделали это в башне «Меркурий», Дарья и Виктор Лобановы на стадионе «Спартак», а Юлия и Иван Жильцовы в особняке Спиридонова.

20 необычных площадок для регистрации брака (и где подавать заявление)

- особняк Спиридонова (Таганский отдел ЗАГС)

- храм Христа Спасителя (Измайловскй отдел ЗАГС)

- «Москвариум» (Дворец бракосочетания на ВДНХ)

- Московский планетарий (Дмитровский отдел ЗАГС)

- башня «Федерация» (Кутузовский отдел ЗАГС)

- башня «Меркурий» (Кутузовский отдел ЗАГС)

- стадион «Спартак» (Тушинский отдел ЗАГС)

- стадион «Лужники» (Гагаринский отдел ЗАГС)

- ресторан в здании бывшей гостиницы «Украина» (Дворец бракосочетания №1)

- Останкинская телебашня (Медведковский отдел ЗАГС)

- библиотека искусств имени А.П. Боголюбова (Левобережный отдел ЗАГС)

- «Центр искусств. Москва» (Измайловский отдел ЗАГС)

- «Согласие-холл» (Мещанский отдел ЗАГС)

- театр «Школа современной пьесы» (Чертановский отдел ЗАГС)

- ресторан на Овчинниковской набережной (Мещанский отдел ЗАГС)

- особняк на Волхонке в Большом Знаменском переулке (Вернадский отдел ЗАГС)

- Московский международный дом музыки (Гагаринский отдел ЗАГС)

- особняк Роял на Малой Ордынке (Академический отдел ЗАГС)

- усадьба Муравьевых-Апостолов (любой отдел ЗАГС, кроме Архивно-информационного, Замоскворецкого и Люблинского)

- Дом торжеств на Воробьевском шоссе (любой отдел ЗАГС, кроме Архивно-информационного, Замоскворецкого и Люблинского)