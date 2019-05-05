В Москве молодоженов начали расписывать на стадионах и в планетарии
Во-первых, это красиво. Вы стоите рядом со своей невестушкой, надеваете ей на палец колечко, а в это время из аквариума, как пробка из шампанского, вылетает косатка. Брызги, счастье, всеобщий смех.
Или, например, перед футбольными воротами, в которых только вчера стоял вратарь «Спартака» Александр Селихов.
Или в старинном особняке на Волхонке. Или на смотровой площадке в башне «Федерация».
Всего в списке значится 20 таких необычных мест. Среди них также планетарий, Останкинская телебашня, библиотека искусств имени Боголюбова, театр «Школа современной пьесы» и другие.
Вероятно, таким образом Правительство Москвы хочет повысить количество браков и улучшить демографическую обстановку в городе.
Первые счастливчики скрепили свой тандем законными узами брака накануне Красной горки - 4 мая. Например, Вика и Илья Фоменко сделали это в башне «Меркурий», Дарья и Виктор Лобановы на стадионе «Спартак», а Юлия и Иван Жильцовы в особняке Спиридонова.
20 необычных площадок для регистрации брака (и где подавать заявление)
- особняк Спиридонова (Таганский отдел ЗАГС)
- храм Христа Спасителя (Измайловскй отдел ЗАГС)
- «Москвариум» (Дворец бракосочетания на ВДНХ)
- Московский планетарий (Дмитровский отдел ЗАГС)
- башня «Федерация» (Кутузовский отдел ЗАГС)
- башня «Меркурий» (Кутузовский отдел ЗАГС)
- стадион «Спартак» (Тушинский отдел ЗАГС)
- стадион «Лужники» (Гагаринский отдел ЗАГС)
- ресторан в здании бывшей гостиницы «Украина» (Дворец бракосочетания №1)
- Останкинская телебашня (Медведковский отдел ЗАГС)
- библиотека искусств имени А.П. Боголюбова (Левобережный отдел ЗАГС)
- «Центр искусств. Москва» (Измайловский отдел ЗАГС)
- «Согласие-холл» (Мещанский отдел ЗАГС)
- театр «Школа современной пьесы» (Чертановский отдел ЗАГС)
- ресторан на Овчинниковской набережной (Мещанский отдел ЗАГС)
- особняк на Волхонке в Большом Знаменском переулке (Вернадский отдел ЗАГС)
- Московский международный дом музыки (Гагаринский отдел ЗАГС)
- особняк Роял на Малой Ордынке (Академический отдел ЗАГС)
- усадьба Муравьевых-Апостолов (любой отдел ЗАГС, кроме Архивно-информационного, Замоскворецкого и Люблинского)
- Дом торжеств на Воробьевском шоссе (любой отдел ЗАГС, кроме Архивно-информационного, Замоскворецкого и Люблинского)
ИСТОЧНИК KP.RU