Кувшин из кокоса и ваза из Японии: археологи Москвы рассказали о недавних находках

В Департаменте культурного наследия отчитались об очередных артефактах, найденных в Москве за последние несколько месяцев. В основном это посуда 18-19 века. На одном из фрагментов сохранился вензель Екатерины II.

Как сообщил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, в этом году археологические раскопки пройдут на 200 площадках. Большинство адресов - в историческом центре города (Краснопресненская набережная, улицы Бауманская и Малая Никитская, Большая Ордынка, Славянская площадь и другие). Кроме этого, будут исследованы несколько мест в ТиНАО и Зеленограде.

Чернолощеный кувшин. XVIII век. Фото: mos.ru

ЧТО НАШЛИ

Медная пуговица с девизом «Богу слава, жизнь тебе». Диаметр три сантиметра. Принадлежала дворянам Бобринским.

Фрагмент кубка из скорлупы кокосового ореха. Имеет растительный орнамент. И изображения двух птиц, головы у которых повернуты в разные стороны. Вероятнее всего, чашу использовали для питья.

Чернолощеный кувшин XVIII века. Изготовлен как имитация дорогой металлической посуды. Этого эффекта позволяла добиться смола в еловых дровах, которые использовали во время обжига. Полировку делали с помощью гальки.

Стеклянный стакан, тоже XVIII века. Как объяснил Алексей Емельянов (его слова приводит официальный сайт Правительства Москвы mos.ru), он как раз не имитировал, а на самом деле являлся роскошью. На его стенке сохранился фрагмент вензеля императрицы. Вероятно, во время ее коронации этот стакан подарили кому-то из присутствующих.

Фаянсовая тарелка 1880-х годов. На ней изображен двуглавый орел и лента с надписью: «Товарищества М.С. Кузнецова». Эта утварь, скорее всего, была частью столового сервиза.

Фаянсовая ваза первой половины XVIII века. По словам Емельянова, настоящая жемчужина среди последних находок.

Фаянсовая тарелка с двуглавым орлом и лентой. 1880-е годы. Фото: mos.ru

- Она была обнаружена на исторической территории усадьбы Голицына, где сейчас расположен Пушкинский музей, - рассказал он. - Изделие потрясающее. Оно украшено растительным орнаментом и изображениями журавлей. Родиной вазы является Япония. Историки знают, что до 1860-х годов эта страна была очень закрытой и вещи попадали в Европу крайне ограниченным тиражом. Поэтому ваза была исключительно статусным предметом и могла принадлежать только очень богатой семье.